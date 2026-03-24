NEC、「調達DXの成功と失敗の分岐点に関する実態調査」レポートを公開

日本電気株式会社

NECは、調達DXの成功と失敗を分ける要因を明らかにすることを目的として、売上高100億円以上の企業で調達業務または調達DX推進に携わる担当者208名を対象に「調達DXの成功と失敗の分岐点に関する実態調査」を実施しました。

近年、サプライチェーンの複雑化やコスト削減圧力の高まりを背景に、調達部門のDX推進は多くの企業で重要なテーマとなっています。一方で、ツール導入後の進め方に悩みを抱える声も少なくありません。本調査では、調達DXに取り組んだ企業の実態をもとに、どのような点が「分岐点」となり得るのかを多角的に整理しています。調査結果の詳細とともに、調達DXを検討・推進する際のヒントをご紹介します。

主なトピックス- 調達業務を取り巻く環境- 調達DXに向けた業界の動き- 調査結果- 課題と対策調査概要

調査名称：調達DXの成功と失敗の分岐点に関する実態調査

調査方法：インターネット調査

調査期間：2026年2月17日～同年2月18日

有効回答：売上高100億円以上の企業において、調達業務または調達業務の改善・DX推進に携わる担当者208名

ダウンロードはこちらから :https://jpn.nec.com/ai/negotiation-ai/scm/index.html?cid=necai_dl_neai_rep3

＜本件のお問い合わせ先＞

NEC プロダクトマーケティング&アライアンス統括部

AIマーケティンググループ

E-Mail：blustellar_ai@pmk.jp.nec.com