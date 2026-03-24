母と娘で迎える結婚式 Queensway「ブライダル 1Day プレミアムプラン」名古屋エリアで提供開始

株式会社BESTHERBS

株式会社 BEST HERBS(https://www.best-herbs.jp/)（代表取締役社長:塚田正之）の運営するリフレクソロジーサロン、Queensway(https://www.instagram.com/queensway_group/)は、挙式前の美とリラクゼーションを1日で整える『ブライダル 1Day プレミアムプラン』の提供エリアを拡大し、名古屋エリアでのサービス提供を2026年4月より開始いたします。

本プランは、結婚式を控えた花嫁様・新郎様・お母様が、挙式前に1日でコンディションを整えることができる集中型ブライダルエステです。2025年10月のサービス開始以降、「短期間でもしっかり整えたい」というニーズに応えるプランとしてご好評をいただいており、特にお母様によるフェイシャルコースの利用が順調に伸長しています。

結婚式は新郎新婦だけでなく、ご家族にとっても人生の大切な節目となる日です。Queenswayではそれぞれに合わせたケアをご用意し、晴れの日を最高のコンディションでサポートいたします。

■新規提供店舗

クイーンズウェイ 名古屋地下街サンロード店(https://www.queensway-group.jp/search/aichi/nagoya_sun.html)

■既存提供店舗（関東）

クイーンズウェイLUX 東京ミッドタウン八重洲(https://www.queensway-group.jp/qw-lux_lp.html)

クイーンズウェイ 池袋東武(https://www.queensway-group.jp/search/tokyo/ikebukuro_east.html)

クイーンズウェイ 麻布十番(https://www.queensway-group.jp/search/tokyo/azabu.html)

クイーンズウェイ 横浜地下街ポルタ(https://www.queensway-group.jp/search/kanagawa/spa_yokohama.html)

■Queensway ブライダルエステ 概要

花嫁様 1日集中プラン ボディ＋フェイシャル 150分 52,800円（税込）

花嫁様 1日集中プラン ボディ または フェイシャル 90分 30,800円（税込）

新郎様 1日集中フェイシャルプラン 90分 14,465円（税込）

お母様 1日集中フェイシャルプラン 90分 15,950円（税込）

※完全予約制 ※予約受付は挙式日の2日前まで

Queensway 公式 Instagram queensway_group(https://www.instagram.com/queensway_group/)

Queensway LUX 公式 Instagram queenswaylux(https://www.instagram.com/queenswaylux/)

報道関係からのお問い合わせ

株式会社BEST HERBS 広報

〒162-0064 新宿区市ヶ谷仲之町 3-5

email: bh-pr@best-herbs.jp HP: https://www.best-herbs.jp/