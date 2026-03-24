超人気講師竹岡先生による、英文法を総ざらいする問題集『大学入試 読むため書くための英文法ドリル Basic』『大学入試 読むため書くための英文法ドリル Advanced』を3月24日（火）に刊行

株式会社旺文社

教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区／代表取締役社長 粂川 秀樹）は、『大学入試 読むため書くための英文法ドリル Basic』『大学入試 読むため書くための英文法ドリル Advanced』を3月24日（火）に刊行いたしました。

本シリーズは、駿台予備学校の超人気講師、竹岡広信先生による、『大学入試 読むため書くための英文法ハンドブック』と併用して学習することができる問題集です。

英文法の重要ポイントを1つずつ問題にしているので、各ポイント・知識が身についているかを漏れなく確認することができます。

自分の実力を短時間で、かつ端的に把握することができるので、英文法学習の総仕上げや読解対策の前の実力確認をしたい受験生に最適です。

また、問題英文や、竹岡先生の講義を音声で聞くこともできます。

【『大学入試 読むため書くための英文法ドリル Basic』の特長】

大学入学共通テストから私大標準レベルの文法・語法問題と読解問題で役立つ英文法を総ざらいする問題集です。

(『大学入試 読むため書くための英文法ドリル Basic』紙面イメージ)

・空所補充型の二者択一形式の問題を掲載

900を超える問題はすべて空所補充の二者択一形式で、「どの知識が足りていないのか」を端的に把握することができます。また、左ページで問題を解き、右ページで解答と解説を確認できる構成となっており、最短の学習で知識を網羅することが可能です。

・ハンドブックとの併用

本書では『大学入試 読むため書くための英文法ハンドブック』の基本講義の例文を用いているため、ハンドブックと併用して学習することができます。

【『大学入試 読むため書くための英文法ドリル Advanced』の特長】

国公立大・難関私大レベルの読解問題から英作文問題にも対応できる英文法を総ざらいする問題集です。

(『大学入試 読むため書くための英文法ドリル Advanced』紙面イメージ)

・空所補充型の短答記述問題を掲載

約1200問の問題はすべて空所補充型の短答記述問題で、「それぞれの文法項目のどの知識が足りていないのか」を端的に把握することができます。また、左ページで問題を解き、右ページで解答と解説を確認できる構成であり、解答・解説には別解やよくある誤答例も示してあります。

・ハンドブックとの併用

本書では『大学入試 読むため書くための英文法ハンドブック』の例文をアレンジした問題を用いているため、ハンドブックと併用して学習することができます。

【『大学入試 読むため書くための英文法ハンドブック』】

既刊の『大学入試 読むため書くための英文法ハンドブック』は、大学入学共通テストから国公立大学まで、大学受験対策の英文法を1冊で総ざらいする参考書です。

基本の知識に加えて「読むため」「書くため」の重要なポイントを、1ポイント1ページで丁寧に解説しており、実践的な知識を学ぶことができます。

英文に加えて、竹岡先生の講義を音声で聞くことができます。

※本シリーズの音声は、公式アプリ「英語の友」でもお聞きいただけます。

■旺文社公式アプリ「英語の友」

https://eigonotomo.com/(https://eigonotomo.com/)

旺文社が刊行する英検(R) ・TOEIC(R)・TOEFL(R)・IELTSなどの英語資格試験対策書に対応した音声を、スマートフォンで手軽に聴ける公式アプリです。書籍付属のCDやweb上でダウンロードする音声ファイルなど、従来の音声提供方法に代わる新しいリスニング学習ツールとして、300冊以上の書籍に対応しています。

※英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

※このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。

※TOEIC(R) is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

※TOEFL(R) is a registered trademark of ETS. This product is not endorsed or approved by ETS.

■書籍概要

書名：大学入試 読むため書くための英文法ドリル Basic

著者：竹岡 広信

刊行日：2026年3月24日

定価：1,540円（税込）

ISBNコード :9784010354629

体裁：A5判 ／ 264ページ ／ 2色刷

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/035462

書名：大学入試 読むため書くための英文法ドリル Advanced

著者：竹岡 広信

刊行日：2026年3月24日

定価：1,650円（税込）

ISBNコード :9784010354636

体裁：A5判 ／ 320ページ ／ 2色刷

URL：https://www.obunsha.co.jp/product/detail/035463

【会社概要】学ぶ人は、変えてゆく人だ。

目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、

挑み続けるために、人は学ぶ。

「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。

いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。

私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。

旺文社ブランドサイト URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/(https://www.obunsha.co.jp/pr/change/)

社名 ： 株式会社 旺文社

代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹

設立 ： 1931年10月1日

本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55

TEL ： 03-3266-6400

事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業

URL ： https://www.obunsha.co.jp/