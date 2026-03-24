【TOPPING】AKM『AK4497S』DACチップ搭載、臨場感と没入感あふれるリスニング体験を実現する、新たなコンパクトデスクトップDAC『E50II』が、2026年3月31日（火）より発売開始。

株式会社MUSINコンパクトデスクトップDAC『E50II』

株式会社MUSINは「TOPPING」から、AKM『AK4497S』DACチップを搭載し、コンパクトに高音質なリスニング体験を実現するコンパクトデスクトップDAC『E50II』を、2026年3月24日(火)より予約を開始し、2026年3月31日(火)より販売を開始いたします。

コンパクトに、臨場感と没入感あふれるリスニング体験を

シンプルな操作性と画面表示

コンパクトデスクトップDAC『E50II』には、洗練された低ノイズ技術を搭載したAKMの「AK4497S」DACチップを採用。

進化した「VELVET SOUND(TM)テクノロジー」を基盤とした、卓越したデコード性能を有しています。

低域から高域まで、豊かな質感と音のレイヤー感を再現し、臨場感と没入感あふれるリスニング体験を提供します。

同軸 / 光デジタル入力には、FPGA+PLLベースの「Top Sync回路」を採用しています。

回路上で動作する「Jitter Null技術」によりジッターを効果的に抑制し、より滑らかなデジタル出力を叶えます。

さらに本機は、LDACの高音質コーデックに対応しています。（※受信のみ）

Bluetooth接続には、最大「96kHz/24bit」の再生を実現し、ワイヤレス環境でも高品位なサウンドでお楽しみいただけます。

プロフェッショナルユースとしてデュアルフォーマット光デジタル入力

『E50II』は、「S/PDIF」および「ADAT」に対応したデュアルフォーマット光デジタル入力を備え、44.1kHzから高解像度192kHzまでのサンプリングレートをサポートします。

また、光デジタル入力には、高精度なFPGAベースの信号検出システムを搭載しており、「S/PDIF」および「ADAT」の入力信号を自動認識します。

２種の出力系統を採用

『E50II』はRCA出力（シングルエンド）と6.35mmTRS出力（バランス）の２系統を採用しており、どちらかの出力を単独で有効にすることも、両方の出力を同時に有効にすることも可能です。

この仕様は、異なる接続条件を持つ2つのオーディオシステムやセットアップを構築するのに適しています。

理想のセットアップを叶える仕様幅広いオーディオとの接続を実現精密な出力レベルの制御

『E50II』は「シングルエンド／バランス出力」の両方で、信号処理と出力レベルをそれぞれ独立して選択できる点が特長です。

出力設定における「DACボリューム設定」と「出力レベル(Gain)」の組み合わせにより、精密なマッチングが必要なオーディオ機器と接続する際に生じる過負荷や駆動不足などの問題を解消します。

専用APP『TOPPING Home』対応、スマートフォンから簡単セッティング

専用APP『TOPPING Home』

『E50II』は、TOPPING社が開発した専用APP「TOPPING Home」対応モデルです。

アプリとシームレスに連携し、基本操作をスマートフォンから操作することを可能にしました。

入力・出力の切り替えやEQ設定の調整、音量調節などを手元で簡単に管理できるため、設置場所や空間的な制約を気にすることなく、これまで以上に身近に高品質なオーディオ体験をお楽しみいただけるでしょう。

※アプリをご利用の際は、本機に付属の「Bluetoothアンテナ」を装着してください。

製品仕様

製品ページはこちら :https://musinltd.com/topping/1318.html

サイズ：155 x 129 x 41mm

重量：465g

ディスプレイ：LED

電源：USB Type-C（DC5V/1.0A）

消費電力：3.0W

入力系統：USB-C / 光デジタル / 同軸デジタル / Bluetooth

出力系統：シングルエンド（RCA）/ バランス（6.35mmTRS）

Bluetooth対応コーデック：AAC / SBC / Aptx / Aptx-Adaptive / Aptx HD / LDAC

音声仕様

対応サンプリングレート

USB IN

PCM…44.1kHz-768kHz/16bit-32bit

DSD…DSD64-DSD512（Native），DSD64-DSD256（Dop）

OPT/COAX IN（S/PDIF）

PCM…44.1kHz-192kHz/16bit-24bit

DSD…DSD64（Dop）

OPT IN (ADAT)

PCM…44.1kHz-192kHz

PEQサンプリングレート

USB IN …44.1kHz-192kHz/16bit-32bit

OPT/COAX IN（S/PDIF）…44.1kHz-192kHz/16bit-24bit

OPT IN（ADAT）…44.1kHz-192kHz

BT IN …44.1kHz-96kHz/16bit-24bit

DACパラメーター（USB In@96kHz）

シングルエンド出力（RCA）

THD+N @A-wt：0.0001% @1kHz

THD @No-wt 90kBw：0.0005%@20-20kHz

SINAD @A-wt：120dB @1kHz

SNR @A-wt：124dB @1kHz Low Gain

130dB @1kHz High Gain

ダイナミックレンジ @A-wt：124dB @1kHz Low Gain

130dB @1kHz High Gain

周波数特性：20Hz-20kHz (±0.1dB)

20Hz-40kHz (±0.3dB)

出力レベル @PCM：2.6Vrms/10.7dBu @0dBFS, Low Gain, m-p/d(DACボリューム 可変/固定)

5.6Vrms/17.2dBu @0dBFS, High Gain, m-p/d(DACボリューム 可変/固定)

出力レベル @DSD：2.6Vrms/10.7dBu @0dBFS, Low Gain, m-p(DACボリューム 可変)

5.6Vrms/17.2dBu @0dBFS, High Gain, m-p(DACボリューム 可変)

3.8Vrms/13.7dBu @0dBFS, Low Gain/High Gain, m-d(DACボリューム 固定)

バランス出力（6.35mmTRS）

THD+N @A-wt：0.0001% @1kHz

THD @No-wt 90kBw：0.0002% @20-20kHz

SINAD @A-wt：120dB @1kHz

SNR @A-wt：125dB @1kHz Low Gain

131dB @1kHz High Gain

ダイナミックレンジ @A-wt：125dB @1kHz Low Gain

131dB @1kHz High Gain

周波数特性：20Hz-20kHz (±0.1dB)

20Hz-40kHz (±0.3dB)

出力レベル @PCM：5.3Vrms/16.7dBu @0dBFS, Low Gain, m-p/d(DACボリューム 可変/固定)

11.3Vrms/23.2dBu @0dBFS, High Gain, m-p/d(DACボリューム 可変/固定)

出力レベル @DSD：5.3Vrms/10.7dBu @0dBFS, Low Gain, m-p(DACボリューム 可変)

11.3Vrms/17.2dBu @0dBFS, High Gain, m-p(DACボリューム 可変)

7.5Vrms/19.7dBu @0dBFS, Low Gain/High Gain, m-d(DACボリューム 固定)

※その他の製品仕様につきましては、『製品ページ』からご確認下さい。

※製品仕様・付属品内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。

製品情報

販売スケジュール

予約受付開始日：2026年3月24日（火）

販売開始日：2026年3月31日（火）

価格情報

通常税込販売価格：35,145円（税込）

製品ページ

https://musinltd.com/topping/1318.html(https://musinltd.com/topping/1318.html)

取り扱い元

株式会社MUSIN ホームページ

https://musinltd.com(https://musinltd.com)

株式会社MUSIN 公式ショップ＆レンタル

https://www.heylisten.jp/(https://www.heylisten.jp/)

株式会社MUSIN 公式Xアカウント

https://x.com/Musin_AudioJP(https://x.com/Musin_AudioJP)

株式会社MUSIN 公式LINEアカウント

https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true(https://page.line.me/514hxuyb?oat_content=url&openQrModal=true)