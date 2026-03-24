NEC、金融機関向けに「第２回 NEC金融モダナイゼーションセミナー」を開催

日本電気株式会社

NECは、2026年2月25日に金融機関を対象とした「第２回 NEC金融モダナイゼーションセミナー」を開催、地域金融機関や信用金庫など41社に参加いただきました。

金融機関を取り巻く環境は、マイナス金利政策の解除に伴う収益構造や事業モデルの変革に加え、量子技術の進展やサイバー攻撃の高度化、AML（マネーロンダリング対策）規制の強化など、多重化するリスクへの迅速な対応が求められています。このような状況において、金融機関は最新の技術動向や規制対応を事業戦略に反映させていくことが急務となっています。そこで、これらを踏まえたモダナイゼーションを推進するために役立つ最新のナレッジ・事例・実践手法の提供を目的に、NEC主催の金融モダナイゼーションセミナーを開催しました。

本セミナーでは、金融機関のオープン化・クラウド化が進んでいく中で直面するセキュリティ領域に関する課題について、最新のサイバー攻撃の動向も踏まえて対策について講演を行いました。対談セッションでは、株式会社静岡銀行様にもご登壇いただき、地域金融機関の視点からサイバーセキュリティに係る課題やNECへの期待についてお話をいただきました。

本セミナーは地域金融機関や信用金庫などの金融機関を中心に41社の企業の皆様にご聴講いただきました。金融業界で共通する課題や、最新のサイバー攻撃の動向、それに対応するNECの知見を活かしたセキュリティ対策の紹介を通して、将来像を見据えたセキュリティ戦略の方向性について理解を深めていただくことができました。

NECは、継続的なセミナーの実施を予定しており、金融機関に共通する経営アジェンダへの適用シナリオや、最先端デジタル技術などの情報を提供していきます。次回は、2026年度9月頃に実施を予定しています。

開催概要

【タイトル】第２回 NEC金融モダナイゼーションセミナー

【開催日時】2026年2月25日（水）

【形式】オンライン

【主催】日本電気株式会社

【参加企業】地域金融機関や信用金庫など41社

【プログラム概要】

- 基調講演：デジタル化が加速する金融機関で今求められるモダナイ戦略（計良 ひとみ／NEC）- 特別講演：高度化する金融サイバー攻撃の現在地～攻撃者の手口変化と、必要となる“対処能力”の再定義～（小川 将慶／NEC）- 対談セッション：地域金融機関様と共に創るサイバーセキュリティ対策モデル（良邊 信博 氏／株式会社静岡銀行、佐伯 尚美／NEC）



当日の様子

参加者の声

- 昨今のDX推進によりSaaSの取扱いが増えており、サイバー攻撃などのセキュリティ領域に関する情報を聞くことができ、非常に有意義な時間だった- セキュリティ対策(強化）を計画しており大変参考になった- サイバー攻撃を受けて、いかに迅速に復旧できるかに課題感があった。対策についての知見が広がった- 最新の脅威と対策、最先端技術に関する継続的な情報発信を期待する

NECはDXに関して、ビジネスモデル、テクノロジー、組織・人材の3軸で、戦略構想コンサルティングから実装に導くオファリングなど、End to Endのサービスを提供しています。さらに、従来型のSIerから「Value Driver」への進化を目指し、その価値創造モデルを「BluStellar(ブルーステラ)」(注1)として体系整理しました。業種横断の先進的な知見と研ぎ澄まされた最先端テクノロジーによりビジネスモデルを変革し、社会課題とお客様の経営課題を解決に導きます。

以上

(注1)

「BluStellar(ブルーステラ)」は実績に裏打ちされた業種横断の先進的な知見と長年の開発・運用で研ぎ澄まされたNECの最先端テクノロジーにより、ビジネスモデルの変革を実現し、社会課題とお客様の経営課題を解決に導き、お客様を未来へ導く価値創造モデルです。

https://jpn.nec.com/dx/index.html

＜本件に関するお問い合わせ先＞

NEC デジタルファイナンス統括部

E-Mail：contact@fin-modernization.jp.nec.com