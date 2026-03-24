北海道生乳100％使用 2種類の熟成ナチュラルチーズをブレンドした国産シュレッドチーズ「森永おいしい熟成チーズ」4月1日（水）より全国にて新発売
森永乳業は、「森永おいしい熟成チーズ」を、4月1日（水）より全国にて新発売いたします。
近年、国産チーズへの関心が高まっており、農林水産省「令和6年度チーズの需給表」によると、日本の国産ナチュラルチーズ生産量は45,372トン（5年前比較113%）※1と高水準で推移しています。さらに、料理に気軽に使える、国産シュレッドチーズは5年前比146％※2と大幅に伸長しており、チーズに“簡便さ”と“品質感”の両方を求める生活者から高い支持を得ています。
※1 農林水産省「チーズ需給表」（畜産局牛乳乳製品課調べ）
※2 インテージSRI＋ チーズ市場（国産のシュレッド形態 ※森永定義）累計販売金額 2019年4月～2025年3月
こうした背景をもとに、国産シュレッドチーズ「森永おいしい熟成チーズ」を発売します。本商品は、北海道生乳を100％使用した2種類の熟成ナチュラルチーズをブレンドすることで、クセがないチーズの風味の中にも、深いうまみやコクが感じられる味わいに仕上げました。加熱料理以外にも、サラダにトッピングしたり、そのまま食べてもおいしくお召し上がりいただけます。
https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1421-bc0f34d2e661c5f7f0ea648c6229f97a.pdf
1．商品特長
１. シュレッドタイプの国産ナチュラルチーズです。
２. 北海道生乳を100％使用した2種類の熟成チーズを使うことで、クセがないチーズの風味の中にも、深いうまみやコクが感じられる味わいに仕上げました。
３. 加熱料理以外にも、サラダにトッピングしたり、そのまま食べてもおいしくお召し上がりいただけます。
2．商品概要
3．開発者オススメの食べ方
「加熱調理不要でそのまま」或いは「こんがり焼いてとかして」と幅広いメニューにご使用頂けます。
4．お問い合わせ先
＜お客さまからのお問い合わせ先＞ お客さま相談室 ﾌﾘｰﾀ゛ｲﾔﾙ0120-369-744
＜森永乳業ウェブサイト＞ https://www.morinagamilk.co.jp