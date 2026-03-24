「サンキスト(R)」ブランドから“100％オレンジ”が約2年ぶりに復活！「サンキスト 100%オレンジ」3月31日（火）より全国にて発売

森永乳業株式会社

森永乳業は、果汁ブランドとしてお馴染みの「サンキスト」から、「サンキスト 100％オレンジ」を3月31日（火）より全国で発売いたします。

「サンキスト」シリーズは、果実本来の魅力を最大限にいかして、お客さまに楽しさと幸せをお届けすることをコンセプトに、さまざまな果汁飲料を展開しています。

「サンキスト 100％オレンジ」は、日本では1976年に初めて発売し、長年ご愛顧いただいてきた当社の定番果汁飲料商品です。このたび容器およびパッケージデザインを一新し、約2年ぶりに販売いたします。

本商品は、まるでしぼりたての果実のような、オレンジ本来の酸味と甘さのバランスにこだわった爽やかな味わいをお楽しみいただけます。新たにスリムな容器を採用し、パッケージ前面にはオレンジ果実の断面を大きくレイアウトすることで、果実本来のフレッシュなおいしさがよりダイレクトに伝わるデザインに仕上げました。さらに、ブランドの原点に立ち返り、1970年代に使用していたサンキスト “ロリポップ” ロゴを復刻し、レトロで温かみのあるパッケージへと生まれ変わっています。

また、飲み切りサイズで常温保存が可能なため、まとめ買いによるご家庭でのストックや、お出かけの際の持ち運びにも便利です。

果汁本来の味わいがお楽しみいただける、「サンキスト 100％オレンジ」をぜひお試しください。

https://prtimes.jp/a/?f=d21580-1422-5b6e1ee992a3d095e0c3b82869ba64fa.pdf

1．商品特長

１. 果汁飲料ブランドとしてお馴染みの「サンキスト」の100%果汁飲料です。

２. まるでしぼりたての果実のような、オレンジ本来の酸味と甘さのバランスにこだわった爽やかな味わいをお楽しみいただけます。

３. 新たにスリムな容器を採用し、パッケージ前面にはオレンジ果実の断面を大きくレイアウトすることで、果実本来のフレッシュなおいしさがよりダイレクトに伝わるデザインに仕上げました。さらに、ブランドの原点に立ち返り、1970年代に使用していたサンキスト “ロリポップ” ロゴを復刻し、レトロで温かみのあるパッケージへと生まれ変わっています。

４. 飲み切りサイズで常温保存が可能なため、まとめ買いによるご家庭でのストックや、お出かけの際の持ち運びにも便利です。

2．商品概要

3．参考情報

100％果汁飲料「サンキスト」シリーズは、現在販売中の全フレーバーを対象に、容器をスリムタイプへ刷新するとともに、パッケージデザインをリニューアルし、3月下旬より順次発売します。

4．お問い合わせ先

＜お客さまからのお問い合わせ先＞ お客さま相談室 ﾌﾘｰﾀ゛ｲﾔﾙ0120-369-744

＜森永乳業ウェブサイト＞ https://www.morinagamilk.co.jp(https://www.morinagamilk.co.jp)