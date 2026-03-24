危機管理事業サービスサイトをリニューアルしました

インフォコム株式会社

このたび、インフォコム株式会社の危機管理事業サービスサイトを全面リニューアルいたしました。

リニューアルの背景と目的

インフォコムでは、安否確認サービス「エマージェンシーコール」をはじめ、事業継続管理ポータル「BCPortal」、「BCPコンサルティング」など、平時のBCP策定から緊急時の安否確認、有事の対応管理まで、危機管理領域を一気通貫でご支援するソリューションを提供しています。

今回のリニューアルでは、こうした支援体制の全体像をより直感的にご理解いただけるよう、サイトの構成・情報設計・デザインを全面的に見直し、インフォコムが提供する価値をより明確に伝えられる体制を整えました。

▶リニューアルしたサービスサイトはこちら：https://infocom-sb.jp/

主な変更点- 危機管理支援の全体像を伝える導線設計へ「緊急時の安否確認」から「平時のBCP策定改善・訓練支援」「有事の被害情報の集約から対応管理」まで、インフォコムの支援が一気通貫でカバーすることを、直感的にご理解いただける構成としました。- お客様の課題起点のサービス紹介ページへ刷新各サービスページでは、どのような課題をお持ちのお客様に、何をご提供し、ご利用いただくとどの ような効果があるかをより明確にご案内しています。ぜひご覧ください。主要サービスのご紹介

安否確認サービス「エマージェンシーコール」

災害発生時に従業員の安否を迅速に確認するクラウド型サービスです。自動一斉配信・回答集計により、緊急時の初動対応を強力にサポートします。5,200社・540万IDの企業・団体に導入されています。

製品ページ：

https://www.infocom-sb.jp/emc(https://www.infocom-sb.jp/emc?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260312)

資料請求：

https://infocom-sb.svy.ooo/ng/answers/d8dbeecb(https://infocom-sb.svy.ooo/ng/answers/d8dbeecb/?___s=&___srk=701IR000001FQpVYAW&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260312)

30日間無料トライアルお申込み：

https://infocom-sb.svy.ooo/ng/answers/6cf47720/(https://infocom-sb.svy.ooo/ng/answers/6cf47720/?___s=&___srk=701IR000001FQpaYAG&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260312)

事業継続管理ポータル「BCPortal」

社内外から集まる膨大な情報を集約・可視化し、経営層への報告と現場への指示出しを高速化するプラットフォームです。対策本部が状況把握・判断・指示に集中できる環境を提供し、事業継続に必要な情報管理を一元化します。250社以上に導入されています。



製品ページ：

https://www.infocom-sb.jp/bcportal/(https://www.infocom-sb.jp/bcportal/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260312)

資料請求：

https://infocom-sb.svy.ooo/ng/answers/6a81f1aa/(https://infocom-sb.svy.ooo/ng/answers/6a81f1aa/?___s=&___srk=701IR000001FQf1YAG&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260312)

無料トライアルお申込み：

https://infocom-sb.svy.ooo/ng/answers/79bfcb5c/(https://infocom-sb.svy.ooo/ng/answers/79bfcb5c/?___s=&___srk=701IR000001FQpfYAG&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260312)

BCPコンサルティング

BCP策定・見直しをご検討中の企業に対し、専門コンサルタントが現状診断から計画策定・訓練支援まで伴走支援します。

サービスページ：

https://www.infocom-sb.jp/service/

資料請求：

https://infocom-sb.svy.ooo/ng/answers/d0e9b3cc/

今後の展望

近年の大規模自然災害やパンデミックを経て、BCPへの関心はかつてなく高まっています。インフォコムは、今回のリニューアルを通じて、より多くのお客様に危機管理支援の全体像をご理解いただき、BCPの整備・強化にお役立ていただけるよう取り組んでまいります。今後もソリューションの拡充を継続しながら、安否確認から事業継続まで、皆さまの危機管理をワンストップでサポートしてまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。

インフォコム株式会社(https://www.infocom.co.jp/ja/index.html)について

会社名 ：インフォコム株式会社

設立 ：1983年（昭和58年）2月12日

代表取締役社長：黒田 淳

所在地 ：本社 〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト10階

事業内容 ：企業、医療機関、製薬企業、公共機関等に対する情報システムの企画・開発・運用・管理等のITサービスの提供

URL ：https://www.infocom.co.jp/ja/index.html

本件に関するお問い合わせ

〇製品・サービスについて

デジタル・サスティナビリティ事業部 emc-info@infocom.co.jp

〇本ニュース内容について

マーケティング室 mk_office@infocom.co.jp



