kintoneの業務ルールをAIに学習させるプラグイン「Apex.ai」を提供開始-ASPCOM

株式会社エーエスピーコム

株式会社エーエスピーコム（所在地：京都府京都市 代表取締役社長：奥原啓史）は、企業が独自に構築したkintoneアプリの設計情報（フィールド定義・区分値・処理ロジックなど）を、AIに登録・学習させることで、汎用AIでは不可能だった「業務ルールに忠実なAI処理」を、プログラミング不要で実現するkintoneプラグイン「Apex.ai」(以下：本サービス)を2026年3月23日(月)より提供開始いたします。

■背景

kintoneを業務に活用する企業が増える一方、ChatGPTなどの汎用AIをkintoneと連携させようとしても、AIが各社固有のフィールド名・区分値・業務ルールを知らないため、意図しない値の生成や処理エラーが頻発するという課題が顕在化していました。

また、AI連携にはAPIの知識や開発リソースが必要とされており、IT担当者が不在の現場部門では導入のハードルが高いという実態がありました。

こうした課題に対し、当社は「設計情報をAIの知識基盤として組み込む」というアプローチでApex.aiを開発。汎用AIでは実現困難な業務特化型AI処理をコード不要で提供します。

■kintoneプラグイン「Apex.ai」の概要

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業務ルールを"内側から理解"して業務効率化を実現するAIプラグイン「Apex.ai」

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【kintoneプラグイン「Apex.ai」】(https://www2.aspcom.co.jp/events/lp/apexai_kt/Apex_ai_kintone_lp_white.html)の詳細を見る

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/31353/table/20_1_e20744a757f71287db9d604a88ce07d8.jpg?v=202603240352 ]

■主要機能

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/31353/table/20_2_22d2e0af6e164edcf1722d689dec2ac5.jpg?v=202603240352 ]

▶要約文生成▶区分値取得▶WHERE句生成▶条件値自動設定

■差別化要因

Apex.aiの中核は「設計情報機能」です。DB設計・画面定義・処理ルール・判定基準チェーンをAIの知識基盤として登録することで、汎用AIでは実現不可能な精度と信頼性を実現します。

登録した設計情報の範囲外の回答・値は出力しない仕組みにより、AI出力の信頼性に対する不安を解消。精度チューニングは現場担当者がいつでも調整でき、専門知識は不要です。

■料金プラン

全プラン30日間無料トライアルをご利用いただけます。

【kintoneプラグイン「Apex.ai」】の詳細を見る(https://www2.aspcom.co.jp/events/lp/apexai_kt/Apex_ai_kintone_lp_white.html)

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/31353/table/20_3_5edc121db7e0540197f05c269e914542.jpg?v=202603240352 ]

※ kintoneはサイボウズ株式会社の登録商標です。

株式会社エーエスピーコム

■会社情報

私たちは「いま無いものは私たちが作る」をモットーにソフトウェアを通じ、あらゆるモノ作りにチャレンジする企業です。

前進となる事業での10数年のノウハウを継承し、経済産業省の創造法認定と共に2003年6月に株式会社エーエスピーコムに編成したのち、創業から2025年で実に35年を迎える歴史と共に邁進して参りました。

常に「継続と進化」をフレーズに、より一層お客様へのシステムを通じたサービスを強化して貢献して参ります。

会社名：株式会社エーエスピーコム

代表取締役：奥原 啓史

設立 ：2006年6月20日

資本金：2,005万円

所在地：京都府京都市中京区烏丸通姉小路下る場之町599番地 CUBE御池 4F

コーポレートサイト：https://www.aspcom.co.jp/

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

株式会社エーエスピーコム 担当：営業本部

TEL： 075-229-7112 MAIL： sales@aspcom.co.jp

URL： https://www.aspcom.co.jp/aspcom/