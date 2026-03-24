DEAとインパクトホールディングス、新しい障がい者雇用支援サービス『DEA在宅就労プラットホーム』における協業を開始

株式会社 Digital Entertainment Asset

株式会社Digital Entertainment Asset（本社：東京都港区、代表取締役会長：吉田 直人、代表取締役社長：山田 耕三、以下「DEA」）は、インパクトホールディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：寒河江 清人、以下「インパクトHD」）とDEAが展開する「DEA在宅就労プラットホーム」において協業することをお知らせいたします。

写真左：DEA 代表取締役会長 吉田 直人 写真右：インパクトHD 代表取締役社長 寒河江 清人

インパクトHDはDEA在宅就労プラットホームをすでに導入済で、今後はインパクトHDが持つ顧客へのサービスの提供や、実際に障がい者の方にインパクトHDの仕事に従事していただく予定です。そして、インパクトHDの顧客接点に対して、DEAの強みである「ゲーム×社会課題解決」のソリューションを提供してまいります。

◼️DEA在宅就労プラットホームとは

「リモートワーク」と「障がい者グループホーム」を掛け合わせた新しい障がい者雇用支援サービスで、従来の「出社型」雇用で人事担当者が抱えていた「採用・運用・契約の壁」を打ち破り、人材紹介から採用手続き、業務研修、キャリア判断までをワンストップのパッケージでサポートします。

https://dea.sg/virtualem/

◼️今後の展開

DEAのゲーミフィケーションを活用した社会課題解決とインパクトHDの消費財・流通・小売業界のDX化を推進する実装企業としての現場実装力をかけ合わせ、両社は本協業をきっかけに今後もさまざまな事業で連携してまいります。

◼️代表コメント

株式会社Digital Entertainment Asset 代表取締役会長 吉田 直人

「DEA在宅就労プラットホーム」は30年近く引きこもり状態の弟を持つ私が、家族としての想いから生まれたサービスです。障がいや引きこもり等で外に出て働くことが難しい方が、安心して「働く」という目標を持ち続けられる未来を目指しています。法定雇用率が2026年7月から引き上げられますが、消費財・小売・流通まで幅広い顧客を持ち、DX化を推進されているインパクトHD様との協業で、一社でも多くの企業の人事や採用のご担当者様の悩みの解決になれば、と今回の協業の幅広い影響力に期待しています。

インパクトホールディングス株式会社 代表取締役社長 寒河江 清人氏

当社グループはこれまで、流通小売業界の「現場実装力」を強みに、企業のDX推進や販促支援をワンストップで手掛けてまいりました。今回のDEA様との協業は、2026年に控える法定雇用率の引き上げという社会的な要請に応えるだけでなく、当社グループの強みである「現場力」に多様な人材の力を融合させる、非常に重要な一歩だと確信しています。

「DEA 在宅就労プラットホーム」の導入により、場所や環境の制約を超えて、意欲ある障がい者の方々が当社グループの業務、さらにはクライアント様の業務においてその才能を発揮できる環境を構築します。この取り組みを通じて、深刻化する労働力不足という課題を解決しつつ、誰もが輝ける持続可能な社会の実現と、流通小売業界のさらなる活性化に貢献してまいります。

＜会社概要＞

◼️株式会社Digital Entertainment Asset｜https://dea.sg/(https://dea.sg/)

DEAは、ゲーミフィケーションを活用し、独自暗号資産「DEP」を軸とした経済圏の構築を基盤に、市民参加型社会貢献ゲーム「PicTree（ピクトレ）」をはじめとする社会課題解決ゲームを展開しています。2018年8月にシンガポールで創業し、2026年1月より日本法人「株式会社Digital Entertainment Asset（株式会社DEA）」として、人々が楽しみながら社会課題に参加し、その行動や貢献が価値として循環する仕組みの実現に取り組んでいます。

また、社会課題解決型ゲームの実証・実装を目的とした組織「DEAラボ」を設置し、行政・企業・研究機関などと連携した取り組みも推進しています。

吉田 直人と山田 耕三の2人は、3社のIPOを含むスタートアップ企業の設立、ヒットゲームやウェブテレビ番組の制作、NFTゲーム分野での知見など、数十年にわたる経験を背景に、チーム全体を牽引しています。

代表者：吉田 直人 山田 耕三

所在地：東京都港区西新橋1丁目6-11 西新橋光和ビル2F

設 立：2026年1月

創 業：2018年8月

事業内容：課題解決ゲーム事業

◼️インパクトホールディングス株式会社｜https://impact-h.co.jp/(https://impact-h.co.jp/)

代表取締役社長：寒河江 清人

本社所在地 ：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル23F

設立：2022年11月 （創業：2004年2月）

事業内容：

ラウンダー、試食販売、推奨販売、販売代行・店舗運営代行、BPO等

デジタルサイネージやセルフオーダーシステムを中心としたIoT及びICT製品の企画、開発、製造、販売等

販促・マーケティングの企画立案、デザイン、製作、物流等

アニメやマンガ、映画、ゲームなどの人気IPコンテンツの契約交渉からプロモーション戦略の企画立案、グッズやノベルティ製作・販売

マーケティングリサーチ