【大阪・難波】OCAT開業30周年を高校生がアートで祝福！高さ2m超の「巨大バースデーケーキ」モニュメントを制作・展示

学校法人 佐藤学園

学校法人佐藤学園ヒューマンキャンパス高等学校 なんば学習センター（住所：大阪府大阪市浪速区、以下「当校」）の生徒たちは、大阪・難波のランドマーク「OCAT（大阪シティエアターミナル）」の開業30周年記念イベントの一環として、高さ約2mの巨大モニュメントを制作・展示します。作品はOCAT 1階エントランスフロアにて、2026年3月下旬より約1年間展示される予定です。

詳細を見る :https://www.instagram.com/p/DVaaheMEyg3/

■本件のポイント

■本件の概要

- OCAT開業30周年を記念イベントの一環で、なんば学習センターの生徒が記念モニュメントを企画・制作- 株式会社湊町開発センター（OCATの運営会社）との産学連携による記念プロジェクト- 「空・陸・海」をテーマにした難波・OCATの特性と地域性を表現した約2mのアート作品を3月から展示

1996年の開業以来、大阪の交通と文化の拠点として親しまれてきたOCAT（大阪シティエアターミナル）が、2026年3月23日に30周年を迎えます。この記念すべき節目にあたり、OCATの運営会社である株式会社湊町開発センター（MDC）主催でさまざまな記念イベントが開催されますが、その一環として、OCAT内に学習拠点を置き、日常的に施設を利用している当校の生徒に対し、「若い感性で記念モニュメントを制作してほしい」との依頼をいただき、本プロジェクトが始動しました。生徒たちは昨年10月の顔合わせから、ラフ案作成、実制作と、授業や学校行事と並行しながら約4か月間にわたり本プロジェクトに取り組んできました。

制作を担当したのは、芸術やデザインに関心を持つ当校の生徒たちです。「学びの場として日々利用しているOCATへ感謝を伝えたい」「地域の方々や利用者の皆様に、驚きと祝福の気持ちを届けたい」という想いから、高さ約2mにおよぶ3段重ねのバースデーケーキ型のデザインを考案しました。

作品のコンセプトは、世界と街をつなぐ交通拠点・OCATならではの「空・陸・海」。上段には「空」を表す飛行機や気球、中段には「陸」を表すビル群や電車、下段には「海」を表す船やイカリといったモチーフを配置し、OCATが担ってきた役割と、大阪・難波の街の広がりを立体的に表現しています。土台部分には、既存のクリスマスツリー用ベースを再利用するなど、環境にも配慮しながら制作に取り組みました。

OCATの担当者の方と

完成したモニュメントには、OCATのロゴカラーであるピンク・黄色・青のリボンや、「30TH ANNIVERSARY」のロゴプレートも飾られ、華やかな仕上がりとなっています。

OCATとともに学び、成長してきた高校生たちの感謝と未来への希望が込められたシンボルとなっています。

■「OCAT開業30周年記念モニュメント」展示概要■

【展示期間】 2026年3月下旬 ～ 2027年2月末（予定）

※展示開始日はOCAT公式発表に準じます。

【展示場所】 OCAT（大阪シティエアターミナル） 1階 エントランスフロア

（大阪府大阪市浪速区湊町1-4-1）

【制作】 ヒューマンキャンパス高等学校 なんば学習センター 生徒有志

【協力】 株式会社 湊町開発センター（MDC）

■ヒューマンキャンパス高等学校・ヒューマンキャンパスのぞみ高等学校

学校法人佐藤学園が運営する広域通信制の高等学校。「通いたくなる学びの場の創造」を理念に、高校科目と同時に、声優・マンガ・メイク・ファッションなど、40種類以上の専門分野を学べるほか、大学進学を目指せる「AI大学進学専攻」もあり、国公立大学や有名私立大学へも多数合格しています。