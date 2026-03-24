ランコム 母の日キャンペーン HAPPY MOTHER’S DAY 2026「ありがとうに、彩りを添えて。」色彩豊かな限定コフレを2026年4月10日(金)より数量限定発売。

日本ロレアル株式会社

ランコムは2026年の母の日に向けて、南仏グラースにあるブランドの聖地「ドメーヌ ド ラ ローズ」を舞台に、ベルギーを拠点に活動するアーティスト、バーバラ・コックスを迎えた特別なキャンペーンを展開します。

今回のコンセプトは「夢のキャンバス」。子どもたちがバラ園で遊びながら贈り物を準備する、ノスタルジックで幻想的な風景を描き出しました。鮮やかな色彩と遊び心に満ちたバーバラ・コックスの表現スタイルが融合した本コレクションは、手にするだけで幸福感が湧き上がるような仕上がり。大切な人へ、子どものような好奇心と驚きを呼び覚ます、魔法のようなギフト体験を提案します。

HAPPY MOTHER’S DAY 2026：数量限定コフレ ラインナップ

アーティストの信念に基づいた、色彩豊かな限定パッケージに包まれた特別なセットが登場します。

ジューシー チューブ セット

ぷるんと弾む、魅惑的な唇へ。唇に触れた瞬間とろけるようになじむ人気のリップグロスが、母の日を華やかに彩るセットとして登場。

価格：4,840円（税込）

セット内容：

ジューシー チューブ #16 アーモンド ドリップ 15mL（現品サイズ）

ジューシー チューブ #05 マシュマロ エレクトロ 10mL（限定サイズ）

ジューシー ハンズ トリオ セット

みずみずしいテクスチャーで、指先を優しく包み込むハンドクリームの3本入りセット。3つの異なる魅惑的な甘い香りが、使うたびに心を解きほぐします。

価格：5,940円（税込）

セット内容：

ジューシー ハンズ バニラ フラッフ 30mL

ジューシー ハンズ バイオレット トリート 30mL

ジューシー ハンズ シュガリー ローズ 30mL

（すべてハンドクリーム / 限定品）

ラヴィエベル ヴァニラ ヌード コフレ

新たな時代を切り拓く「ラヴィエベル」から、肌に溶け込むパウダリーな香りが限定登場。洗練された甘さが、至福のひとときを演出するフレグランスセット。

価格：19,800円（税込）

〈一部店舗・公式オンライン限定〉

セット内容：

ラヴィエベル ヴァニラ ヌード オー ドゥ パルファン 50mL（限定品）

ラヴィエベル オー ドゥ パルファン 10mL（限定サイズ）

コラボレーション アーティスト：バーバラ・コックス（BARBARA COX）

ベルギーを拠点に活動。日常に潜む驚きや喜びを、大胆なカラーパレットと自由なフォルムで描き出し、観る者の心にポジティブなエネルギーを与える表現が特徴です。子ども時代の純粋な好奇心を軸にした彼女の作品は、世界中でファンを魅了し続けています。

発売日

全国発売＜数量限定＞：2026年4月10日(金)

先行発売＜数量限定＞：2026年4月8日(水) 阪急うめだ本店 / HANKYU BEAUTY ONLINE

■LANCÔME（ランコム）について

世界最大の化粧品メーカーであるロレアルグループ（本社：パリ）の日本法人である日本ロレアル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：ジャン-ピエール・シャリトン）のブランドの一つであり、世界ナンバーワンのラグジュアリー化粧品ブランド。

1935 年、ランコムは、先見の明を備えたパイオニア、アルマン・プティジャンにより、フレンチ エレガンスの精神とテイストを世界中に伝えることを目指して創立され、瞬く間に美の真髄を体現するブランドへと成長しました。ランコムは今、かつてないほど、すべての女性たちが、年齡や肌の色に関係なく、自らの美しさと女性らしさを花開かせ、その魅力を最大限に発揮できるよう願っています。

ランコムは 135 ヵ国で事業を展開し、世界各国の販売店で約 2 万人のビューティーアドバイザーたちが、洗練されたサービスとブランドを象徴する製品をお届けしています。ランコムは、科学の専門知識と女性のニーズを叶える想いをひとつに融合させ、スキンケア、メイクアップ、フレグランスが互いに補完しあうユニークなイノベーションを創造し続けています。ランコムは、全ての女性が自信を持って輝き、より幸福な未来を切り拓けるように応援しています。

◆公式ウェブサイト：https://www.lancome.jp