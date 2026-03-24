QuizKnockが法務省 人権擁護局とコラボ！　クイズを解きながら人権擁護委員について学ぶ動画とWeb記事が公開されました

株式会社baton

株式会社baton（東京都品川区、代表取締役 衣川洋佑）が運営するQuizKnockと法務省 人権擁護局がコラボした動画やWeb記事が2026年3月23日（月）に公開されました。人権にかかわる相談に乗り解決のサポートを行う人権擁護委員について、わかりやすく学べる内容になっています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Cyiz5AZ10kw ]

人権擁護委員は、法務大臣に委嘱された民間のボランティアで、現在、全国で約14,000人が活動しています。地域の方から人権にかかわる相談を受けて問題解決のサポートをしたり、人権について関心を持ってもらうための広報活動を行ったりしています。

今回「QuizKnock会議中【サブチャンネル】」で公開された動画では、QuizKnockメンバーが人権にまつわるクイズに挑戦。実際に人権擁護委員として活動されている小濱樹子さんにご出演いただき、人権にまつわる歴史や法律についてお話ししていただいています。

【動画概要】

・タイトル：「人権」でガチ早押し！

・URL：https://youtu.be/Cyiz5AZ10kw

・公開日：2026年3月23日（月）

・QuizKnock出演者：伊沢拓司、河村拓哉、ふくらP（司会）

また、3月23日（月）から3月25日（水）までの3日間、Webメディア「QuizKnock」では、3本立てのWeb記事シリーズ『2026年に知っておきたい「新常識」をチェック』を公開。

昨日公開された1本目の記事「「お寺」はすべての市区町村にある？ない？【2026年の新常識クイズ１.】（ https://web.quizknock.com/homusho2026-1 ）」では、“あるもの”が「日本のすべての市区町村に存在するかどうか」を問う2択クイズを出題。記事を読むことで、人権擁護委員が全国各地で活動している身近な存在であることを学ぶことができる内容となっています。今後公開される残りの2本にも、ぜひご注目ください。

さらに、Webメディア「QuizKnock」にはクイズつきバナーが登場。タップすると人権や人権擁護委員にまつわるクイズを3問楽しむことができます。

■Web記事概要

・タイトル：「お寺」はすべての市区町村にある？ない？【2026年の新常識クイズ１.】

・URL： https://web.quizknock.com/homusho2026-1

・公開日：2026年3月23日（月）

法務省とのコラボは、2024年、2025年に続く第3弾となります。第1弾、第2弾の動画や記事もぜひご覧ください。

第1弾の詳細はこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000163.000012901.html

第2弾のWeb記事はこちら

https://web.quizknock.com/houmushou_nitaku_top

QuizKnockとは

QuizKnock（クイズノック）は、クイズ王・伊沢拓司が中心となって運営する、エンタメと知を融合させたメディア。「楽しいから始まる学び」をコンセプトに、何かを「知る」きっかけとなるような記事や動画を毎日発信中。YouTube（ https://www.youtube.com/c/QuizKnock ）チャンネル登録者は260万人を突破。2026年10月2日に迎える10周年に向け、「QuizKnock10周年プロジェクト」を展開中。

株式会社batonとは

株式会社batonは、ビジョンである「遊ぶように学ぶ世界」を実現するために、遊びと学びをつなげる各種サービスの運営やコンテンツの制作を行っています。 エンターテインメントと教育をかけあわせたサービスを通して、自分の可能性をひらくきっかけを提供します。

■本件に関するお問い合わせはこちら

株式会社baton 広報チーム

Email：qk_media@baton8.com

■会社概要

社名：株式会社baton

設立：2013年10月

代表取締役：衣川洋佑

コーポレートサイト：https://baton8.com/