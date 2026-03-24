翔泳社の電子書籍、約1,800点が40％ポイント還元！SEshopスプリングキャンペーン
株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区⾈町5、社長：臼井かおる）の運営する公式通販サイトSEshopは、2026年3月24日(火)から2026年3月31日(火)まで、PDF版書籍の一部新刊含む約1,800点のタイトルが40%ポイント還元となる「SEshopスプリングキャンペーン」を開催します。
▼キャンペーン特設ページ
https://www.seshop.com/campaign/point/20260324
SEshopは、IT書・ビジネス書をはじめ、資格書や実用書まで幅広いラインナップを展開する翔泳社の公式通販サイトです。2026年3月31日まで、PDF版書籍の対象書籍を購入すると、本体価格の40%をポイント還元するキャンペーンを開催します。貯まったポイントは1ポイント＝1円として次回のお買い物から使えます。新刊含む約1,800点のタイトルが対象となります。
■注目タイトル
『Gemini、NotebookLM、AI Studioで効率化 Google AI仕事術【PDF版】』
販売価格：\1,980（税込）→ 720 pt還元
https://www.seshop.com/product/detail/27347
『GTM（Go-To-Market）戦略の教科書 マーケティング・営業・CSを成長エンジンとして完全仕組み化する（MarkeZine BOOKS）【PDF版】』
販売価格：\2,420（税込）→ 880 pt還元
https://www.seshop.com/product/detail/27358
『AWS教科書 AWS認定ソリューションアーキテクトアソシエイト テキスト＆問題集 第2版【PDF版】』
販売価格：\2,970（税込）→ 1,080 pt還元
https://www.seshop.com/product/detail/27382
『APIファースト Postmanで学ぶ効率的かつ柔軟な開発アプローチ【PDF版】』
販売価格：\4,235（税込）→ 1,540 pt還元
https://www.seshop.com/product/detail/27332
『ビジネスリーダーのためのアーキテクチャ大全 DXの羅針盤となる「全体設計」の思考と技術【PDF版】』
販売価格：\3,300（税込）→ 1,200 pt還元
https://www.seshop.com/product/detail/27384
『つかみ大全 仕事で成果を出し続ける人の思考と一生ものの「伝え方」の技術【PDF版】』
販売価格：\1,760（税込）→ 640 pt還元
https://www.seshop.com/product/detail/26972
■キャンペーン概要
SEshopスプリングキャンペーン
実施期間：2026年3月24日(火) ～2026年3月31日(火)
内容：翔泳社のPDF版書籍約1,800点が公式通販サイトSEshopで40%ポイント還元
キャンペーン特設ページ :
https://www.seshop.com/campaign/point/20260324
翔泳社公式通販サイトSEshopとは
出版社の翔泳社が運営するネットショップ。IT技術書・ビジネス書・資格書・趣味/実用書など幅広いジャンルの書籍を取り揃えています。限定商品PDF版電子書籍も販売。
https://www.seshop.com/(https://www.seshop.com/)