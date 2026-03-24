カリフォルニア・レーズン ベーカリー新製品開発コンテスト大賞受賞商品がついに商品化！

フジパン株式会社

フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、『ナッティー・レザン・ブッシュ』を２０２６年４月１日（水）より新発売します。本商品は、カリフォルニア・レーズン協会主催「第３３回カリフォルニア・レーズン ベーカリー新製品開発コンテスト」で大賞を受賞した商品をリメイクした特別仕様です。

■商品特長

香ばしい美味しさ４構造

１．じゅわっとメープルシュガーマーガリン使用

２．アーモンドとレーズンペーストの香ばしいビスケット生地

３．甘みとコクを感じられるアーモンドリキュール漬けレーズン

４．きなこペースト入りデニッシュ

見た目は切株を表現

メープルが樹に染み込んでいるようなイメージから切株を表現しました。

■第３３回カリフォルニア・レーズン ベーカリー新製品開発コンテスト ～概要と大賞受賞までの経緯～

本コンテストはカリフォルニア・レーズンを使った新製品の開発とその商品化を目的に実施されています。３３回目は、２０２５年６月２０日(金)、２１日(土)の両日で開催し、「ホールセール商品部門」、「リテイル商品部門」、「製パン関連企業部門」の計３部門で作品を募集し、日本全国から計１８５作品の応募がありました。

第一次書類審査で選出されたホールセール商品部門とリテイル商品部門のファイナリスト計２０名は、２日間に渡る最大７時間以内に作品を製作し、作品の製作意図や特長などについてのプレゼンテーション、質疑応答および試食審査に臨みました。

審査は製パン技術関係者６名とカリフォルニア・レーズン協会駐日代表のジェフリー・マクニール氏が審査員長を務め、レーズンパンを愛する武蔵川光偉師匠（元横綱 武蔵丸）が特別審査員として参加されました。

審査の結果、カリフォルニア・レーズン大賞、ホールセール商品部門ではフジパン株式会社 高藤いりえ氏の『そのコクに惹き込まれる ナッティ・レザン・ブッシュ』が受賞しました。

■大賞受賞者のコメント

「レーズンの深い美味しさを味わってもらいたい」「普段は味わえない特別感

のある商品を楽しんでほしい」という想いから作りました。

商品名「ナッティー・レザン・ブッシュ」の意味はナッツとレーズンの切株という意味で

見た目にもこだわり、樹にメープルシロップが染み込んでいる切株を表現しています。

この商品でしか味わえないこだわりや美味しさがたくさん詰まった商品になります。普段は味わえないプチ贅沢感をぜひ、楽しんでもらえると嬉しいです。

大賞受賞の高藤いりえさん

■商品概要

ナッティー・レザン・ブッシュ

香ばしいアーモンド・メープル・きなこの３つの素材を組み合わせた大人のレーズンデニッシュです。

【価格】オープン価格

【販売地域】関東、中部

【販売店】スーパー、ドラッグストア等

【JANコード】４９０２４１０-５３１８１４

■フジパン株式会社 会社概要

【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）

【設立】 ２００６年７月３日

【資本金】４億円

【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売

フジパンホームページ :https://www.fujipan.co.jp/フジパン公式X :https://x.com/neobata_fujipanフジパン公式Instagram :https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan