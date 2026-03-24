４月新商品！フジパン菓子パン部門売上１位シリーズより春の定番人気商品『きなこコッペ』５０周年記念復刻！懐かしい味わいの『スナックサンド シュクレ』を期間限定発売

フジパン株式会社

フジパン株式会社（愛知県名古屋市）は、『きなこコッペ』と『スナックサンド シュクレ』を２０２６年４月１日（水）より発売します。

『きなこコッペ』は、今年で発売９年目を迎える春限定のコッペパンです。毎年ご好評をいただいておりますが、今年はさらに進化させ、より香ばしいきなこの風味をお楽しみいただける商品に仕上げました。

『スナックサンド シュクレ』は、スナックサンド発売５０周年を記念した商品です。発売当時の味わいを現代風にアレンジした復刻商品で、どこか懐かしい味わいをお楽しみいただけます。

■きなこコッペ 商品特長

春限定商品がさらに進化

焙煎感を強めることで香ばしさを高めるとともに、生地配合を見直し、おいしさを維持できるようにしました。

焦がしきなこの二層サンド

焦がしきなこクリームと、焙煎感を高めた焦がしきなこホイップをダブルサンドしました。きなこの上質な香ばしさが口いっぱいに広がります。

■フジパンのコッペパン

フジパンのコッペパンは、今年で発売２２周年を迎えるロングセラー商品「黒コッペ」をはじめ、地域限定コッペや生セレクションの「生こっぺ」など多彩なラインアップを展開しています。

なかでも「黒コッペ」は、フジパンの菓子パン部門で売上１位を誇る人気商品です。沖縄県産黒糖を使用した黒糖風味の生地とクリームをサンドした商品で、多くのお客様にご好評いただいています。ぜひ、今月新商品の『きなこコッペ』と食べ比べしてお試しください。

黒コッペ中部限定コッペ「静岡クラウンメロン＆ミルク」生セレクション「生こっぺ たっぷりたまご」

■スナックサンド シュクレ 商品特長

２０２５年９月に５０周年を迎えたスナックサンドの周年記念として、発売当初の懐かしい味わいを現代風にアレンジしました。シュガーの粒感とまろやかなマーガリンが合わさり、どこかで食べたことがあるような懐かしさを表現しました。スナックサンドの精霊「んーぱ」もパッケージに登場し、５０周年を盛り上げます。

また、スナックサンドは現在実施中の「パンパパーン♪キャンペーン」の対象商品です。応募券５枚を集めて応募いただくと抽選で、５００名様に”ネオバタくんトースター”、２,５００名様に”んーぱポーチ”が当たります。この機会に、ぜひキャンペーンにもご参加ください。

■商品概要

きなこコッペ

焦がしきなこクリームと焦がしきなこホイップをサンドしました。

【価格】オープン価格

【販売地域】全国（沖縄を除く） ※北海道エリアは、株式会社ロバパンで製造、販売します。

【販売店】スーパー、ドラッグストア等

【JANコード】４９０２４１０-２５５０６２

スナックサンド シュクレ

じゃりっと食感のシュガーマーガリンをサンドしました。

【価格】オープン価格

【販売地域】全国（沖縄を除く） ※北海道エリアは、株式会社ロバパンで製造、販売します。

【販売店】スーパー、ドラッグストア等

【JANコード】４９０２４１０-２５５４７５

■フジパン株式会社 会社概要

【代表者】安田 智彦（ﾔｽﾀ゛ﾄﾓﾋｺ）

【設立】 ２００６年７月３日

【資本金】４億円

【事業内容】パン、和洋菓子の製造・販売

フジパンホームページ :https://www.fujipan.co.jp/フジパン公式X :https://x.com/neobata_fujipanフジパン公式Instagram :https://www.instagram.com/honjikomi_fujipan