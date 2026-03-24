Sansan、営業活動を支援する「AI組織図分析」機能を実装

Sansan株式会社

働き方を変えるAXサービスを提供するSansan株式会社は、ビジネスデータベース「Sansan」において、商談相手企業の意思決定に関わる人物・部署の関係性を可視化する「AI組織図分析」機能の提供を開始しました。

本機能では、画面上で「商談相手の企業名」と「提案する商材の概要」を入力すると、Sansan内のAIエージェントが購買の意思決定に関わる人物・部署を整理し、組織図として可視化するとともに最適なアプローチ戦略を提案します。特に大企業への営業活動において、次に開拓すべき人物の特定や攻略ルートの設計を支援します。

■提供の背景

企業が持続的な成長を実現するためには、営業活動の質とスピードの向上が必要不可欠です。しかし、大企業への営業活動においては、組織構造が複雑で意思決定プロセスが多層化していることから、「どの部門・どの人物に、どの順序でアプローチすべきか」を見極めることが難しく、関係者の特定や攻略ルートの設計にこれまで多くの時間と労力を要していました。

ビジネスデータベース「Sansan」では、名刺をはじめとする顧客との膨大な数の接点情報が、生成AIによる分析・活用が可能な構造化データとして蓄積されています。この接点情報を活用することで、複雑な組織における意思決定構造や関係性を可視化し、自社が保有する接点を生かした、より高度かつ効果的なアプローチ戦略の設計が可能になると考え、本機能を開発しました。

■機能の概要

「AI組織図分析」機能は、Sansan上で「商談相手の企業名」と「提案する商材」を入力することで、AIエージェントがWeb上の公開情報とSansanに蓄積された接点情報をもとに、意思決定に関わる人物・部署を抽出し、関係性を組織図として可視化するものです。作成した組織図は PowerPoint 形式などでエクスポートできるため、会議や上申の際の資料としても活用できます。

本機能によって提供する、具体的な価値は以下のとおりです。

・営業の未開拓領域（ホワイトスペース）の可視化

本機能では、生成した組織図上で「接点あり（名刺交換済み）」と「接点なし」を区別し、これまでの営業活動で十分にアプローチできていなかった未開拓領域を可視化します。接点の偏在状況を俯瞰的に把握できるため、次にアプローチすべき部門・人物の優先順位付けを効率化し、戦略的なアプローチ設計を支援します。

・自社の接点を生かした、最短・最適な攻略ルートの設計

自社の誰がキーパーソンと接点を持っているのかを可視化し、最短・最適なアプローチ方法や具体的なアクションプランを提示します。属人的になりがちな人脈活用を仕組み化し、組織として再現性のある質の高い営業活動の実現を後押しします。

分析結果の画面イメージ

なお本機能は、AIを含む最新技術を活用した機能群「Sansan Labs」の一機能として提供します（※1）。

※1：Sansan Labs は実験的な機能をトライアルする場であり、ここにある機能は変更・中断・提供中止される可能性があります。またデータの正確性・可用性・完全性・特定目的の適合性を保証するものではありません。

（以上）

■名刺管理から、収益を最大化する「Sansan」

Sansanは、名刺管理を超えたビジネスデータベースです。名刺やメールといった接点から得られる情報を正確にデータ化し、全社で共有できるデータベースを構築します。あらかじめ搭載している240万件以上の企業情報や商談をはじめとする営業活動の情報も一元管理できるようにすることで、これまで気付けなかったビジネス機会を最大化し、売上の拡大を後押しします。また、名刺関連の業務や商談準備を効率化することで、社員一人ひとりの生産性を高め、コストの削減も可能にします。

https://jp.sansan.com/

■Sansan株式会社 会社概要

「出会いからイノベーションを生み出す」をミッションとして掲げ、働き方を変えるAXサービスを提供しています。主なサービスとして、ビジネスデータベース「Sansan」や名刺アプリ「Eight」、経理AXサービス「Bill One」、取引管理サービス「Contract One」、データクオリティマネジメント「Sansan Data Intelligence」を国内外で提供しています。

設立：2007年6月11日

URL：https://jp.corp-sansan.com/

所在地：〒150-6228 東京都渋谷区桜丘町1-1 渋谷サクラステージ 28F

資本金：72億91百万円（2025年11月30日時点）

事業内容：働き方を変えるAXサービスの企画・開発・販売

Sansan https://jp.sansan.com/

Eight https://8card.net/

Bill One https://bill-one.com/

Contract One https://contract-one.com/

Sansan Data Intelligence https://jp.sansan.com/sansan-data-intelligence/