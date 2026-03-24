クラウドWMS「ロジザードZERO」がクラウドERP「GEN」と連携開始

ロジザード株式会社

クラウド型在庫管理システムのリーディングカンパニーであるロジザード株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：金澤 茂則、以下：ロジザード）が提供するクラウド倉庫管理システム（WMS）「ロジザードZERO」は、GEN株式会社（東京都目黒区、代表取締役CEO：白木 禎治、以下：GEN）が提供するノーコードクラウドERP「GEN」とのシステム自動連携を開始いたしました。

本連携により、「GEN」で管理する基幹データと「ロジザードZERO」の倉庫現場データを自動で連携することが可能となり、受発注から入出荷、在庫管理までの業務効率化を実現します。

背景

これまで「ロジザードZERO」と「GEN」は、パッケージ管理画面標準のCSVインポート／エクスポート機能を活用したデータ連携に対応しており、双方の柔軟な入出力設定により実運用が可能でした。

一方で、チャネルの多様化や業務量の増加に伴い、基幹システムと倉庫管理システム間のデータ連携をより効率化・自動化したいというニーズが高まっています。手動によるCSV連携は、担当者依存や作業負荷の増大、ヒューマンエラーのリスクを伴うケースもあり、より安定的で継続的な連携方式が求められていました。

このたび、双方の標準オプション機能を活用することで、個別開発を伴わず自動連携が可能となりました。

連携概要

「ロジザードZERO」と「GEN」間で、以下の各種データを自動連携します。

《GEN → ロジザードZERO》

・品目マスタ

・発注データ

・受注データ

※発注先・得意先・納品先マスタは手動でのCSV連携に対応しています。

《GEN ← ロジザードZERO》

・入荷実績データ

・出荷実績データ

本自動連携をご利用いただくには、荷主企業様にてAmazon S3の契約・環境準備が必要となります。

ご利用までの流れ

本連携に関する料金やご契約の流れ、システム導入をご検討中のお客様は、以下よりお気軽にお問い合わせください。

なお、すでにロジザードZEROをご導入済のお客様は、担当営業までご連絡をお願いいたします。

【お問い合わせ先（未契約・ご担当不明のお客様）】

お問い合わせフォーム ： https://www.logizard-zero.com/contact/

TEL ： 03-4590-8101

Mail ： inside-sales@logizard.com

GEN

GENは、購買管理/販売管理/在庫管理/生産管理/管理会計/顧客管理/ワークフローなど、企業のバックオフィス業務をブラウザ上で一元管理できるサブスク型ノーコードERP（基幹システム）です。

機能はユニット化されており、簡単に増減可能。スモールスタートして、その後、必要に応じて機能拡張するといった使い方もできます。

URL ： https://www.gen-square.com/

GEN株式会社

日本の「創る」ビジネスに、シンプルで本質的な解決を。GENは、このフィロソフィーを大切に歩んできました。2000年、ものづくりのIT支援を目的に生まれ、2009年にはサブスク型クラウド生産管理サービスを開始。そして2018年、日本初ノーコードERPの提供を始め、誰もが自在に業務システムを創り上げられる未来を切り開きました。その後も、多くの出会いに導かれながら、機能を磨き、デザインを育み、ビジネスの形や体験を少しずつ広げてきました。今では、9つのクラウドERPを届けるメーカーとして、日本のものづくりに静かに寄り添い続けています。

社 名 ： GEN株式会社

所在地 ： 東京都目黒区中目黒1丁目 1-17 LANTIQUE 5F

設 立 ： 2000年

事業内容 ： クラウドERPの開発・提供

URL ： https://www.gen-square.com/

ロジザードZERO

クラウド倉庫管理システム「ロジザードZERO」は、20年以上の運用実績があり、クラウドWMS業界でトップシェアを誇ります。

標準機能を最大限に活用して「すぐに稼働する現場」を構築し、最短1か月でのスピーディーな導入を実現。365日の電話・メールによる有人サポートで現場に伴走します。アドオン開発による柔軟な拡張力と、クラウドならではの定期的なバージョンアップの恩恵により、常に最新のWMSをご利用いただけます。BtoB出荷・EC物流・レンタル品管理など多彩な業務に対応し、国内外のメーカー様、通販事業者様、3PL事業者様にご採用いただいています。

セキュリティ体制を強化させながら、豊富な周辺システムとの自動連携で運用を安定させ、現場力を高める物流オートメーションで“人が輝く”現場づくりをご支援いたします。

ロジザードZERO URL ： https://www.logizard-zero.com/

ロジザード株式会社

クラウド在庫管理システムのリーディングカンパニー。「物流×在庫×IT」で現場改善に貢献します。

倉庫の在庫を管理するクラウドWMS「ロジザードZERO」に加え、店舗の在庫を管理する「ロジザードZERO-STORE」、オムニチャネル支援ツール「ロジザードOCE(オムニチャネルエンジン)」を提供。企業の抱える在庫に関わる課題解決を支援してまいります。

名 称 ： ロジザード株式会社（証券コード：4391）

代表者 ： 金澤 茂則

所在地 ： 本社／東京都中央区日本橋人形町三丁目3番6号

大阪営業所・秋田開発センター・横手開発センター

設 立 ： 2001年7月16日

事業内容 ：

SaaS（クラウドサービス）事業

情報システムの開発及び販売

物流業務・小売業務コンサルティング

U R L ： https://www.logizard.co.jp/