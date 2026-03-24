難関大合格の“もう一つの必勝法”をプロが解説！　Gakkenが推薦・総合型選抜の無料オンライン説明会開催

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、難関大学への合格を目指す高校生とその保護者を対象に、「学研 推薦・総合ハイクラスゼミ」にて、2026年3月23日より4月30日までの期間限定で、『推薦・総合型入試対策 無料オンライン説明会』の配信を開始いたしました。推薦・総合型指導に実績のあるプロによる解説動画を無料でご視聴いただけます。

▽説明会特設ページ

https://gpzemi.gakken.jp/suisen-seminar/?utm_campaign=ao_prtimes

難関大合格は「一般入試でしか叶わない」と思い込んでいませんか？ 多くの受験生が一般入試の狭き門に挑む中、「もし、もう一つ合格への道があれば…」と願う方も少なくないのではないでしょうか。実は、合格チャンスを劇的に広げる“もう一つの必勝法”があります。それが、学校推薦・総合型選抜での入学ルートです。「学研 推薦・総合ハイクラスゼミ」では、推薦・総合型に対する誤解を解き、難関大への合格を勝ち取るための具体的な戦略と最新情報を、論理的コミュニケーションのスペシャリストである神尾雄一郎先生による無料オンライン説明会で徹底解説します。

■難関大合格への扉を開く！ 一般入試だけではない「推薦・総合型入試」の重要性

学校推薦・総合型選抜は、その対策法や実態について、正しく理解されていないケースも見られます。特に、「一芸に秀でていないと合格できない」「難関大合格を目指すなら一般入試が王道」といった考えは、受験生が自身の可能性を狭めてしまう要因にも。推薦・総合型は多様な能力を総合的に評価する入試形式として近年その重要性が増していますが、難関大の場合は一般入試と同様に、学科試験対策も重要であることなど、情報不足により間違った対策をしてしまうケースも起こりえます。本説明会では、このような誤解を解消し、一般入試と並行して推薦・総合型入試にも挑戦することで、第一志望への合格チャンスを最大限に広げる戦略を提示します。

■最新情報から基本の基、実戦的準備と対策まで動画でまるわかり

説明会では、以下の主要なテーマについて解説します。

○推薦・総合型入試の最新情報

○難関大学の推薦・総合型入試の基本の基

○難関大学に挑戦するには？

○入試に向けた準備と対策

これらの内容を通じて、受験生や保護者の皆さまが抱える疑問や不安を解消し、自信を持って推薦・総合型の入試に臨めるようサポートします。難関大の推薦・総合型では、中堅大までとは対策が異なってくるため、専門的な視点から解説します。

■無料参加で特典も！ オンラインで全国どこからでも視聴可能

本説明会は、参加費無料のオンライン動画配信形式。ご応募いただいた方に、視聴ページのURLをお知らせします。動画は2026年3月23日から4月30日までの期間中、何度でもご視聴いただけます。

受験生ご本人のみならず、保護者の方にもご参加いただけます。

さらに、ご参加いただいた方には「学研 推薦・総合ハイクラスゼミ」などの講座購入に利用できる20％OFFクーポンを進呈。対策効果の高いオンライン講座で、効率よく難関大合格を目指せるよう、説明会ご参加の皆さまの学習を支援します。

●神尾 雄一郎 先生 プロフィール

1982年、群馬県生まれ。開成中学校・高等学校、慶應義塾大学総合政策学部卒。中央大学大学院にて公共政策修士号を取得。

受験対策講座「学研 推薦・総合ハイクラスゼミ」で総監修を担当。

論理的コミュニケーション力のスペシャリスト。「小論文」「総合型選抜・推薦入試」「国語（現代文）」を中心とした入試指導を展開し、記述型模擬試験や小論文・作文・志望理由書の添削業務も手がける。

また、母校である開成中・高の弁論部監督として、ディベート指導を20年以上担当。さらに、NPO法人ロジニケーション・ジャパン理事長として、論理的コミュニケーション力の重要性を社会に広めている。

［推薦・総合型入試対策 無料オンライン説明会の概要］

動画タイトル：「推薦・総合型入試の攻略法」一般入試だけじゃない難関大へのもう一つの必勝法

講師：神尾 雄一郎 先生

参加費：無料

視聴期間：2026年3月23日～4月30日

配信形式：オンライン動画（約45分）

主催：株式会社 Gakken

▽説明会特設ページ

https://gpzemi.gakken.jp/suisen-seminar/?utm_campaign=ao_prtimes(https://gpzemi.gakken.jp/suisen-seminar/?utm_campaign=ao_prtimes)

※説明会のお申し込みは特設ページから

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開