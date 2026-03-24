【発売後即重版決定！】サンリオキャラクターズ初のあかちゃん絵本！　シナモロールとポムポムプリンの2冊が好評発売中！

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）より、2026年3月4日（水）に発売された『サンリオキャラクターズ あかちゃんえほん シナモロール いろいろ ぱくっ』と『サンリオキャラクターズ あかちゃんえほん ポムポムプリン ぷりぷり ぎゅっ』は、好評につき発売後即重版が決定しました。

かわいくって癒されて、あかちゃんの発育もぐんぐん促す！ 親子で楽しめるサンリオキャラクターズ初のあかちゃん絵本！！

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670290

世代を超えて愛されるサンリオキャラクターズが、あかちゃん絵本に登場！

第1弾は、シナモロールとポムポムプリンの2冊同時発売。

この度好評につき、2冊とも発売後即重版が決定しました！

脳科学者の瀧靖之先生を監修に迎え、それぞれ「色」と「言語（オノマトペ）」をテーマに、親子で楽しみながらあかちゃんの脳の発達を促す絵本になっています。

▼詳しくはこちらで紹介しています

https://yomeruba.com/plus/news/bookinfo/entry-154507.html

■親子で色を楽しもう！『シナモロール いろいろ ぱくっ』

色はあかちゃんの情緒を豊かにし、知育に良い影響を与えるといわれています。

この絵本では、生後6ヶ月までに認識できるようになるといわれている8色をシナモロールといっしょにリズム感のある言葉で楽しむことで、あかちゃんの好奇心や探求心を刺激し、脳の発達を促します。

嬉しい英語表記付きです。

■親子でスキンシップと言葉を楽しもう！『ポムポムプリン ぷりぷり ぎゅっ』

「オノマトペ」はあかちゃんの言葉の発達を促し、感情表現を豊かにし、想像力を養うといわれています。

この絵本では、あかちゃんが発音しやすいパ行を中心としたオノマトペを、ポムポムプリンたちのかわいらしい動きで表現することで言葉の習得を促します。

■読者の声

●ページを自分でめくって、くだものの名前を言ってぱくぱくとしていてとても喜んでいました！（1歳児の保護者）

●1度読み終わると何度も「もういっかい！」と言って読むのをせがんでいました。（2歳児の保護者）

●「なでなで」などの本人ができる動作があったのも楽しかったようです。

おしりふりふりのところは、言ってみたらやってくれたのでびっくりしました！

布団に持っていくくらい気に入っていました！（1歳児の保護者）

●リズミカルな文で、覚えて一緒に声に出して読めました。（1歳児の保護者）

●1日で計10回は読みました。

読み聞かせるたびに飽きるのではなく、動きやセリフのマネが上手になり、さらに動きが大きくエスカレートすることで、どんどん楽しくなっていったようです。（2歳児の保護者）

■書誌情報

【書名】サンリオキャラクターズ あかちゃんえほん

シナモロール いろいろ ぱくっ

【定価】1,320円（本体1,200円＋税）

【ISBN】9784049167337

▼詳細・購入はこちら

https://www.kadokawa.co.jp/product/322506001142

【書名】サンリオキャラクターズ あかちゃんえほん

ポムポムプリン ぷりぷり ぎゅっ

【定価】1,320円（本体1,200円＋税）

【ISBN】9784049167344

▼詳細・購入はこちら

https://www.kadokawa.co.jp/product/322506001143

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L670290

■監修プロフィール

瀧 靖之（東北大学教授・脳科学者）

医師。医学博士。東北大学大学院医学系研究科博士課程修了。東北大学スマート・エイジング学際重点研究センター センター長、加齢医学研究所 教授。東北大学加齢医学研究所および東北メディカル・メガバンク機構で脳のMRI画像を用いたデータベースを作成し、脳の発達、加齢のメカニズムを明らかにする研究者として活躍。読影や解析をした脳MRIはこれまでに16万人にのぼる。

■子ども向け書誌の情報がいっぱい『ヨメルバ』

ヨメルバはKADOKAWA児童図書編集部が運営する「安全に楽しく」本に触れることができるwebサイトです。

絵本、まんが学習シリーズ、つばさ文庫、キャラクター書籍など、0歳～小学校高学年向けのコンテンツを多数取り揃え、これから出る本のためし読みや、最新の本の情報ほか、クイズやレビューなど、読んだり、学んだり、遊んだりできるコンテンツを順次追加していきます。

お子様が「本を読む」「本に触れる」楽しみを知る場所として、ぜひお役立てください。

▼ヨメルバHP

https://yomeruba.com/

▼公式X（旧Twitter）『ヨメルバ（KADOKAWA 児童図書編集部）』

@KadokawaJidosho(https://x.com/KadokawaJidosho)

▼公式Instagram『ヨメルバ』

@yomeruba_kad(https://www.instagram.com/yomeruba_kad/)

▼公式YouTube『KADOKAWA児童図書チャンネル』

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