【紀ノ国屋】公式オンラインストア限定「紀ノ国屋の行楽」特集を開催！

株式会社紀ノ國屋「紀ノ国屋の行楽特集」https://www.super-kinokuniya.jp/c/feature/spring-fair

桜の開花も始まり、やわらかな春の光に包まれる季節。 お花見や行楽のひとときを、より上質に楽しみませんか。 紀ノ国屋では、お料理のストックや持ち運びにも便利なフードコンテナや、保冷機能付きのエコバッグをはじめ、 春のおやつにふさわしいスイーツ、サンドイッチにおすすめのパンやグロサリーなど、 行楽の時間を彩る品々を取り揃えております。 準備の時間から、青空の下で味わうひとときまで。 紀ノ国屋の商品で、春の一日を心豊かにお楽しみください。

お花見弁当の準備から持ち運びまで - タワーコラボ フードコンテナ

モダンでスタイリッシュなデザインが人気の「tower」と紀ノ国屋のコラボレーションフードコンテナ。シンプルなフォルムでキッチンやテーブルにすっきりなじみます。バルブをワンプッシュで簡単に密閉でき、パッキン付きで汁もれしにくい構造。パーツは分解して洗え、食器洗い乾燥機・電子レンジにも対応しています。

お花見弁当やピクニックのおかず詰めにはもちろん、普段のお弁当づくりにも活躍します。スクエア（約250ml）とワイド（約500ml）の2サイズで、用途に合わせてお選びいただけます。

スクエア（約250ml）ワイド（約500ml)

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スクエア：https://www.super-kinokuniya.jp/c/011/064/1603-4960320044343

ワイド：https://www.super-kinokuniya.jp/c/011/064/1603-4960320044336

豆乳だけで練り上げた、やさしい甘さのおやつ - 豆乳ドーナツ

水や牛乳を使わず豆乳だけで練り上げた、しっとり食感のドーナツです。はちみつのほんのりとした甘みで、脂っぽさのない上品な味わいに仕上げました。

個包装で手のひらサイズのため、お花見やおすそ分けにもぴったり。春のひとときにやさしい甘さを添えてくれます。

豆乳ドーナツパッケージ

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https://www.super-kinokuniya.jp/c/001/012/1110-4960320008390

宇治抹茶の深いコクと上品な甘さが調和 - 抹茶あんこおかき

京都老舗・放香堂の宇治抹茶を使用した揚げおかき。ほろ苦さとあんこの甘さが調和した、つい手が止まらなくなる味わいです。

お花見の集まりや手土産にもおすすめです。抹茶の香りとともに、春のお茶時間をちょっと贅沢に彩る一品です。

抹茶あんこおかきパッケージ

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