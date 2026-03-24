Repro、「Repro Booster」による「DECORTE（コスメデコルテ）公式オンラインブティック」のサイトスピード改善成果を発表

Repro株式会社

マーケティングソリューションの提供によりWebとアプリの収益最大化を支援するRepro株式会社（以下、当社）は、コーセー化粧品販売株式会社が運営する「DECORTE（コスメデコルテ）公式オンラインブティック」への、サイトスピード改善ツール「Repro Booster」の導入とその成果について発表いたします。

当社が提供する「Repro Booster」は、タグを設置するだけでその日からWebサイト全体の表示速度を高速化する、特許技術※ を用いたサイトスピード改善ツールです。サイトスピードが速くなるだけでなく、導入・運用の工数がほとんどかからないことを特長としています。

コーセー化粧品販売株式会社が運営する6つの直営ECサイトでは、サイトの速度を重視しながら独自にUI/UXの改善やサイト改修を進め、アクセシビリティーにかかわる事項について可能な限りの手を打っていたため、サイト表示速度そのものに大きな課題は感じていなかったそうです。一方、コーセーの直営ECサイトに限らず、ビジュアルで商品価値を伝えなければならない化粧品メーカーのECサイトは重くなる傾向があります。そのため、どれだけ最善を尽くしていても、ユーザーは“重さ”を感じているのではないか、という懸念があったといいます。

その懸念を解決するため、Repro Boosterの導入に向けたトライアルを実施いただきました。トライアルは、コーセー直営ECサイトの中で売上構成比が高く多くの顧客が閲覧している「DECORTE（コスメデコルテ）公式オンラインブティック」で実施されました。

※ 先読み技術等に関する各種特許取得済

■Repro Boosterによるサイトスピード改善の主な成果

Repro Booster導入後、「DECORTE（コスメデコルテ）公式オンラインブティック」では、Webサイトの表示速度に関する指標である「FCP（First Contentful Paint）※」と「LCP（Largest Contentful Paint）※」が大幅に改善しています。



LCPは「Core Web Vitals（コアウェブバイタル）」と呼ばれる指標のひとつで、SEO（検索エンジン最適化）対策においてもその改善が重要視されています。

▲Google Chromeのエミュレーション機能を用い、スロットリング16Mbpsで撮影。[表: https://prtimes.jp/data/corp/13569/table/292_1_e680cb2fdc214075de5b4e29e5016724.jpg?v=202603241252 ]

※FCP（First Contentful Paint）…Webページで最初のコンテンツが表示されるまでの時間を示すパフォーマンス指標

※LCP（Largest Contentful Paint））…Webページで最も大きなコンテンツ要素が表示されるまでの時間を示すパフォーマンス指標。

※「FCP（First Contentful Paint）」「LCP（Largest Contentful Paint）」の改善率は、WebViewを除いた全ページ（Repro Booster適用外を含む）を対象とした、同期間同条件におけるRepro Booster稼働有無のA/Bテストの結果。比較対象はLCP、FCPの中央値。

■Repro Boosterがもたらした成果への評価

Repro Boosterの導入とその成果について、コーセー化粧品販売株式会社 EC事業推進部ダイレクトビジネス室室長の塩谷悠様と、ECサイトのシステム管理・調整を行うコーセープロビジョン株式会社 澤井敦彦様より以下のコメントをいただいています。

―― 塩谷悠様からのコメント――

オンラインがブランドへのファーストタッチポイントになることが多くなっているからこそ、お客さまにより良い体験を提供したいと望む企業が増えていると思います。サイト速度を向上させることは、おもてなしの一環であり、顧客体験の満足度を上げる一手になります。

Repro Boosterを導入したDECORTEのECサイトは、ほかの5つの直営ECサイトと比べて、明らかに速度感が違います。ただ、導入したことへの相応の経済効果を得られなければ、サイト速度やブランド体験向上の意味はありません。そうした観点から見ても、Repro Boosterのトライアルを実施した期間はCVR（コンバージョンレート）が上昇しており、売上へのインパクトも十分でした。ブランド体験の満足度を引き上げつつ、経済効果もしっかり出せたわけで、素晴らしい実績を収められたと考えています。

―― 澤井敦彦様からのコメント――

Webサイトの速度に課題を抱えているのなら、Repro Boosterの導入が解決への近道です。簡単に導入できて、すぐに速度が上がり、費用対効果もしっかり出ます。導入後も、毎月レポートを共有してもらえるなど、継続的なフォローをしていただけるのもありがたいですね。

▼「DECORTE（コスメデコルテ）公式オンラインブティック」へのRepro Booster導入事例を見る

https://repro.io/casestudy/decorte/

「DECORTE（コスメデコルテ）」について

化粧品メーカー「株式会社コーセー」が展開する、ハイプレステージブランドのひとつ。コーセーの先端技術の粋を集めた高付加価値ブランドとして、妥協することなく独自の美を追求してきたクラフトマンシップと真のエレガンス（“気品”＝KIHIN）を継承し、世界中の顧客に「誇りある美」を提供。現在は、コーセーのグローバルブランドの1つとして、世界15の国と地域で展開しています。

DECORTE 公式オンラインブティック：https://www.decorte.com/

Repro Boosterについて

Repro Boosterは独自の特許技術「クリック予測&先読み機能※」と「画像フォーマット自動変換機能」により、タグを入れるだけで自動的にWebサイトの表示速度を高速化する、サイトスピード改善ツールです。初期設定をするだけでその日からWebサイト全体の表示速度の高速化を実現するほか、導入後の運用も不要です。さらに、同期間同条件でユーザー群を分けて検証を行えるA/Bテスト機能により速度向上による効果を一目で確認することができます。

※先読み技術等に関する各種特許取得済

Repro Boosterの概要： https://repro.io/products/booster/

Webサイトの無料表示速度診断：https://repro.io/booster-diagnose/

Reproについて

AIフレンドリーなデータ構造を基盤にアプリ、Web、メール、LINEを統合したマーケティングオートメーションを実現する「Repro MA」、タグを設置するだけでWebサイトの表示速度を高速化する「Repro Booster」、専門のプロフェッショナルチームによる収益最大化支援サービスを提供しています。

製品・サービスの詳細は（ https://repro.io ）をご覧ください。

社名 ：Repro株式会社

所在地 ：東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル4F

代表者 ：代表取締役 平田 祐介

設立 ：2014年4月

事業内容：マルチチャネル統合マーケティングオートメーション「Repro MA」、タグを設置するだけでWebサイトの表示速度を高速化する「Repro Booster」の開発・提供

URL ：https://company.repro.io/

X ：https://x.com/reproio

Facebook：https://www.facebook.com/reproio