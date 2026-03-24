ハギワラソリューションズ株式会社

ハギワラソリューションズ株式会社（本社：名古屋市東区、代表取締役社長：葉田 順治）は、超小型ファンレス産業用PC「Tiny Edge PC3」の標準モデル（Vモデル）と無線LANモデル（Wモデル）に、より新しい世代のCPUを搭載したラインアップを追加いたしました。

近年、CPUは需要増加と供給制約の影響を受け、調達がタイトになる局面が発生しています。当社はこうした状況を踏まえ、Tiny Edge PC3のラインアップに搭載可能なCPUを追加することで、お客様の調達リスク低減と安定供給に向けた選択肢を拡充いたします。

概要

CPU違い品として、以下の「Sモデル」と「Tモデル」がラインアップに追加されます。

追加されるモデルは、CPU以外のPCを構成する主要部品を変更せず、製品仕様も同等となります。CPU違いによる性能面とマザーボードの信頼性（MTBFの値）に多少の差異はありますが、どちらのモデルでも同等品として捉えることができるため、供給安定性に貢献します。

ラインアップ (ベース型番)

関連Webページ

ハギワラソリューションズ株式会社について

- 標準モデル- 無線LANモデル- 製品紹介ページ（仕様/図面/お問い合わせ・評価機貸出）(https://www.hagisol.co.jp/products/pc/detail?series_name=BXC-TNY3)- 製品紹介リーフレット(https://hagisol.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjo1MzMyMTksImNhdGVnb3J5TnVtIjo1MzY2MX0=&pNo=1)

ハギワラソリューションズは、20年以上前からNANDフラッシュメモリを使ったフラッシュストレージ市場に参入し、日本国内のインダストリアル市場（産業機器・組込み市場）において上位のシェアを維持し続けています。近年は産業用PC・ボード市場にも参入し、高信頼性フラッシュストレージと組み合わせた製品開発を積極的に進めています。

お問い合わせ先

ホームページのお問い合わせフォーム(https://www.hagisol.co.jp/form/contact.php)よりお願いいたします。

会社情報

ハギワラソリューションズ株式会社

〒461-0005

愛知県名古屋市東区東桜一丁目14番11号 DPスクエア東桜9F

TEL（代表）：052-223-1301 ／ メール：Salespromo@hagisol.co.jp

公式サイト：https://www.hagisol.co.jp/

ハギワラソリューションズ株式会社は、エレコム株式会社のグループ会社です。

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