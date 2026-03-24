【2026年春】京都の観光名所伏見稲荷にあるお肉の専門店「肉のおだきち伏見稲荷本店」が、春季限定の新作メニューを発表！

ヒロガル株式会社

肉のおだきち伏見稲荷本店による【春の新作メニュー】

■春だからこそ楽しめる新商品をご紹介

春季にぴったりの新商品を多数ご用意しました。厳選された食材を使用し、春の食欲を刺激する、旨みたっぷりの逸品が勢ぞろい。こだわりの味わいとともに、心地よい春のひとときをお楽しみください。

「桜鯛と鰻の櫃まぶし」\3,280

春の訪れを告げる桜鯛と、ふっくら香ばしい鰻を贅沢に盛り込んだ「桜鯛と鰻の櫃まぶし」。桜鯛の上品な旨みと鰻の濃厚な風味が織りなす、華やかな春の一品です。

まずはそのまま、次にだし汁を注いでお茶漬けスタイルで。2つの楽しみ方でお召し上がりいただける特別な御膳です。いくらや菊の花で彩りを添えました。

桜鯛（めでたい・富・商売繁盛）と鰻（運気上昇・スタミナ）という、縁起の良い春の開運食材をふんだんに使用しております。

【アレルギー情報】小麦、卵、大豆、いくら、えび

「鴨ロース陶板焼きとすだち蕎麦」\3,500

鴨ロースを、香ばしい陶板で焼き上げた贅沢な一品。

鴨肉の脂の旨みがじわりと広がり、秘伝のタレとの相性が抜群です。

セットのすだち蕎麦は、輪切りにした爽やかなすだちを、薫り高い蕎麦の上に贅沢に並べた春らしい逸品。

鴨ロースを陶板にのせ、じっくりと火を入れながら、鴨肉の脂が溶け出す瞬間や香ばしい香りが広がる様子をその場でお楽しみください。

【アレルギー情報】小麦、大豆、さば、鶏肉、そば

「檸檬うどんと6種のおばんざい御膳」\3,000

コシのある讃岐うどんに、爽やかな国産檸檬をたっぷりとあしらった「檸檬うどん」。

黄色い檸檬の輪切りが麺の上に咲き誇ります。

檸檬の酸味が出汁の旨みをさらに引き立て、さっぱりとした味わいの中に深みが感じられます。きざみネギをトッピングして、最後の一口まで飽きることなくお楽しみいただけます。

御膳には、京都の家庭料理「おばんざい」をヒントに仕立てた6種の小鉢が付きます。季節の食材を丁寧に調理し、美しい器に華やかに並べました。少しずつ、さまざまな味わいを楽しめる贅沢さは、まさに日本料理の真髄です。

【アレルギー情報】小麦、卵、大豆、さば、鶏肉、ごま、牛肉

■ほっと一息。甘味も新作メニューをご用意しました。

お食事の締めくくりやカフェタイムにふさわしい、春限定の甘味も新たにご用意いたしました。季節の素材を活かし、見た目の華やかさと上品な甘さにこだわった和スイーツをお楽しみください。

「桜香る苺あんみつ」\1,400

春を象徴する桜の香りと、みずみずしい苺の甘酸っぱさを組み合わせた季節限定のあんみつ。やさしい甘さの粒あんと、ぷるんとした寒天、もちもちの白玉が織りなす食感のハーモニーをお楽しみいただけます。春の訪れを五感で感じていただける甘味です。

【アレルギー情報】大豆、乳

「炙りみたらし団子」\1,300（ドリンクセット）

お客様ご自身で目の前の網を使って焼き上げる、体験型の和スイーツ。

香ばしく焼き色がついていく様子や、立ちのぼる香りを楽しみながら、自分好みの焼き加減で仕上げていただけます。焼き上げた団子には、甘辛い特製みたらしダレをたっぷりと絡めてお召し上がりください。

【アレルギー情報】小麦、大豆、ごま

「宇治抹茶わらび餅」\1,200（ドリンクセット）

香り高い宇治抹茶を贅沢に使用した、なめらかな口どけのわらび餅。

口に入れた瞬間に広がる抹茶のほろ苦さのわらび餅を、お好みできな粉や黒蜜と共にお楽しみいただけます。

【アレルギー情報】大豆、ごま

■新作メニューの「抹茶まん」がテイクアウト商品として登場。

「抹茶まん」\600

店頭の蒸し器でふっくらと蒸し上げた、出来立ての「抹茶まん」をテイクアウト商品として新たに販売いたします。香り高い抹茶を練り込んだ生地の中に、やさしい甘さの餡を包み込み、抹茶のほろ苦さと絶妙なバランスで仕上げました。

手軽に楽しめる和スイーツとして、伏見稲荷観光の合間に気軽にお楽しみいただけます。

■肉のおだきちからお客様へのメッセージ

春にぴったりの新作メニューをご用意し、皆様のお越しをお待ちしております。食べ歩きには、写真映えする『特大せんべい』がおすすめです。店内では厳選された和牛と秘伝のタレが調和した自慢の一品をご提供しております。伏見稲荷大社観光の際は、ぜひ当店にお立ち寄りいただき、こだわり抜いた和牛料理をお楽しみください。

【肉のおだきち伏見稲荷本店 店舗情報】

■住所

〒612-0806 京都府京都市伏見区深草開土町２－３

■アクセス

伏見稲荷大社から20秒 / 京阪伏見稲荷駅から徒歩4分 / JR稲荷駅から徒歩3分

■営業時間（店内）

10:00～19:00

■営業時間（テイクアウト）

9:00～19:00 ※季節によって変動いたします

■電話

075-600-9608

■席数

26席

■Googleマップ

https://maps.app.goo.gl/yvwRfsP74gtqdQD2A(https://maps.app.goo.gl/yvwRfsP74gtqdQD2A)

■食べログ

https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260601/26039968(https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260601/26039968)

■公式Instagram

https://www.instagram.com/nikunoodakichi(https://www.instagram.com/nikunoodakichi)