幸楽苑 安積店、2026年3月31日（火）にリニューアルオープン！

株式会社幸楽苑

株式会社幸楽苑（本社：福島県郡山市）は、道路拡幅工事のため2025年1月より休業していた

「安積店」（福島県郡山市）を、2026年3月31日（火）に新築リニューアルオープンいたします。

幸楽苑として初の「ZEB Ready（ゼブ・レディ）」（認証見込）サステナ店舗として、環境に配慮した次世代型店舗となるほか、厨房には自動調理ロボット「I-Robo 2」（TechMagic社製）を導入し、食の安全安心と省力化・省人化に取組んだ幸楽苑ブランドのイメージリーダー店舗です。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■幸楽苑 安積店

所在地 :福島県 郡山市 安積1-171

電話 ：024-937-4401

営業時間 :

平日 10:00～24:00（ラストオーダー 23:45）

土日祝 9:00～24:00（ラストオーダー 23:45）

■ZEB Ready（ゼブ・レディ）とは

ZEB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）を見据えた先進的な建築物として、外皮の高性能化および高効率な省エネルギー設備により、再生可能エネルギーを除いた状態で、基準一次エネルギー消費量から50%以上のエネルギー削減を実現する建物です。

今回の安積店では、東北電力株式会社の「ZEBプランナー」による技術協力のもと、環境負荷の低減と快適な店内環境の両立を図っています。

■TechMagic社製 炒め調理ロボット「I-Robo 2」について

攪拌、加熱、調理後の鍋の洗浄といった一連の動作を自動化することができるロボットで、炒飯・野菜炒めなど、熟練の職人のレシピを自動で再現します。

幸楽苑では、2025年7月に「道の駅国見あつかしの郷店」へ実験導入し、時間帯限定 中華ダイニングメニューの「レバニラ炒め」、「野菜炒め」に使用しております。

【TechMagic株式会社について】

所在地 ：東京都江東区青海2-5-10 テレコムセンタービル西棟19階

設立 ：2018年2月1日

サイト ：https://techmagic.co.jp/

「サイエンスとテクノロジーの力で人類が創造的に生きる世界を実現する」をパーパスに掲げ、食を取り巻く企業が直面する人手不足を解消し、人がより付加価値の高い業務に従事し、生産性の高い社会を実現するために、最新のAIやロボット技術を 高度に融合した各種プロダクトの企画、設計、販売、保守を行っています。

幸楽苑は、今後もお客様に満足いただける商品や、サービスの提供をして参ります。