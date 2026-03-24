教育現場専用の教育生成AI「AI+Me（アイミー）」、音声対話機能とファイル添付機能を新たに追加

アルサーガパートナーズ株式会社

企業のDXを促進するアルサーガパートナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼CTO：小俣泰明、代表取締役CEO：渡邉純平、以下「アルサーガパートナーズ」）は、教育現場専用に設計した教育生成AI「AI+Me（アイミー）」において、「音声対話機能」と「ファイル添付機能」を新たにリリースしました。これにより、児童・生徒の学習スタイルの幅が広がり、より個別最適化された深い学習体験を提供します。

◾新機能リリースの背景：現場の「生の声」から生まれた進化

アルサーガパートナーズでは、昨年教育現場に特化した教育生成AI「AI+Me（アイミー）」を開発しました。汎用生成AIでは実現困難な安全性とセキュリティに配慮し、児童・生徒の思考を妨げない学習支援を可能にするサービスです。

今回の機能拡充は、日頃よりAI+Meをご利用いただいている現場の先生方や児童・生徒の皆様から寄せられた、具体的なニーズに基づいたものです。

「タイピングが苦手な低学年でも使いたい」「学校独自のプリントに基づいた解説が欲しい」といった教育現場の要望に応えるべく、直感的な操作性と各々の学習スタイルに合う機能性を実現しました。

◾学びを深化させる、2つの新機能を追加

1. 音声対話機能：直感的な対話で、学習のハードルを下げる

音声対話機能は、キーボード入力の習熟度に関わらず、全ての児童・生徒がAIと自然に対話できる学習環境を実現します。音声入力はもちろん、AIが質問や指示内容に沿った返答を自動生成し、音声で応答します。自分の考えを音声で伝えることで、学習内容の理解や深い思考に集中できるのが最大の魅力です。

【期待される効果】

- タイピングの手間をなくし、思考に集中キーボード入力に慣れていない児童やタイピングが苦手な生徒でも、複雑な文章を打ち込む手間が要りません。授業や日常生活での疑問や質問をすぐに投げかけることができるので、学習内容の理解と思考に集中できます。- 外国語学習でのヒアリング力・スピーキング力の育成AIが多様なアクセントで自然に応答することで、発音やイントネーションを実践的に練習できます。正しい発音やイントネーションを繰り返し練習でき、リスニング力とスピーキング力を同時に高めます。- AI面接官との模擬練習による対話スキルの向上AIが面接官やプレゼンの聞き手役を務め、入試面接や発表の練習相手にできます。本番さながらの対話を通して、内容のアドバイスだけでなく声のトーンまで具体的にアドバイス。自分の話し方の改善点がわかるため、人前で自信を持って伝える力が身につきます。2. ファイル添付機能：独自の資料を読み込み、個別最適化された学びを

ファイル添付機能は、児童・生徒が普段使用している教材や、学校独自の資料、作成したプレゼン資料をAI+Meに直接アップロードすることで、その内容に基づいた学習を可能にします。AIがその内容を理解した上で回答するため、より自分専用に近い、個別最適化された学習を実現します。

- Claudeモデル.txt /.csv /.pdf /.xlsx /.docx /.pptx- GPTモデル.c /.cpp /.csv /.docx /.html /.java /.json /.md /.pdf /.php /.pptx /.py /.py /.rb /.tex /.txt /.css /.jpeg /.jpg /.js /.gif /.png /.tar /.ts /.xlsx /.xml /.zip

※リリース時点でサポート可能なファイル

【期待される効果】

◾教育生成AI「AI+Me（アイミー）」とは

- 独自の教材に基づいた問題作成・解説よる苦手克服学校で使っている教材や過去の試験問題をAIに読み込ませ、その内容に特化した演習問題を自動で作成します。自分たちが使っている資料に沿った詳しい解説が得られるため、授業内容への理解がより深まります。- 資料の添削・フィードバックによる表現力の向上児童・生徒の作文やレポートなどのファイルを添付することで、AIが論理展開や構成について具体的なフィードバックを提供します。具体的な改善のアドバイスをもらうことで、「より伝わる文章」へと磨き上げる思考力と表現力が身につきます。

「AI+Me」は、教育現場の生の声を反映して開発された、教育特化型の生成AIサービスです。単なる利便性の追求にとどまらず、児童・生徒の自発的な思考を促し、教員の手助けとなる“教育のパートナー”としての役割を果たします。

AI+Me Webサイト :https://www.arsaga.jp/ai-me/

【教育現場で安心して導入・活用いただけるAI+Meの特徴】

- 思考力を養う対話設計質問に対してすぐに答えを提示するのではなく、AIが「なぜそう考えるのか？」と問いかけることで、児童・生徒の探究心や論理的思考力を引き出します- 強固なセキュリティ体制入力されたデータは外部のLLMモデルの学習データとして利用されない独自の管理体制を構築。機密情報や個人情報の漏洩を防ぎながら、生成AIを安全に利用可能です- ポリシー違反への強さ児童や生徒の倫理的に不適切な質問には回答しません。また、教員は管理者アカウントで利用履歴の確認が可能です。教育上、安心・安全な運用が可能となっています- 多彩な既存機能複数のLLMモデルの回答を比較できる比較機能や、学校教材に基づいた問題作成・解説支援を行うチャット機能、議論を活性化させるディスカッション機能など、教育現場に特化した多彩な既存機能が搭載されています

現場の教員や児童・生徒が直感的に操作できる設計により、ITリテラシーの向上と教育DXの推進を強力にバックアップします。

関連記事：

アルサーガパートナーズ、先生や児童・生徒の声から生まれた 教育向け生成AIサービス「AI+Me（アイミー）」を本格展開(https://www.arsaga.jp/news/pressrelease-arsaga-generative-ai-aime-education-launch/)

既に複数の教育機関でAI+Meの導入がされ、多くの生徒や先生にお使いいただき、教育DXの確かな一歩として高い評価を得ています。各教育機関に合わせた試験導入や段階的な導入なども可能ですので、ぜひご相談ください。

導入事例：

千代田区立の全小中学校アルサーガパートナーズの 教育生成AIサービス「AI+Me（アイミー）」を2025年秋より順次導入(https://www.arsaga.jp/news/pressrelease-aime-school-in-chiyoda-ku-introduce-20251028/)

◾今後の展望

アルサーガパートナーズは、教育現場のDXを加速させるパートナーとして、今後も一方的な価値提供に留まることなく、ユーザーの皆様との対話を大切にしていきます。いただいたフィードバック一つひとつを開発する中で検討し、教育現場の環境変化や多様なニーズに迅速かつ的確に対応するため、サービスの継続的な改善と進化に尽力してまいります。

教育現場への生成AI導入をご検討されている教育関係者の皆様は、AI+Meの具体的な活用方法や「AI+Meでこんなことはできないか」といったご相談など、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyYy6mPiFrUOqyG0MVjHG6aBjdnUySb_IN8bDjMaeqPXG30A/viewformアルサーガパートナーズ株式会社

アルサーガパートナーズは、東京渋谷に本社を構える総合ファームです。コンサルティングからシステム開発、保守・運用までに至るDXソリューション事業を一貫して担い、業界や業種を問わず多様な課題に対応しています。



「自由な発想と確かな論理で価値を届ける」をミッションに掲げ、多様なケイパビリティ、アセットを駆使し、お客様に寄り添いながら企業の競争力向上を実現します。





本社 ：東京都渋谷区桜丘町3番2号渋谷サクラステージSAKURAタワー5階

熊本支社

新市街オフィス：熊本県熊本市中央区新市街8番7 TERRACE87ビル2F

平成オフィス ：熊本県熊本市南区江越2丁目24-1

福岡支社 ：福岡県福岡市中央区天神一丁目10番20号 天神ビジネスセンター7階

鹿児島オフィス：鹿児島県鹿児島市武1丁目2-10 JR鹿児島中央ビル710・711

代表者 ：代表取締役会長兼CTO 小俣泰明、代表取締役CEO 渡邉純平

設立日 ：2016年1月

資本金 ：14億3,470万円（資本準備金等を含む）

従業員数 ：397名（2026年2月末時点）

事業内容 ：ワンストップDXソリューション事業

Web ：https://www.arsaga.jp/