クラウドファンディング開始決定！【30代からのメンズコスメ誕生】医薬部外品BBクリームで、古い自分を脱ぎ捨てよう。初心者、経営者・ビジネスマン向けの「自分をアップデートする」リターンを展開

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株式会社ピースオブ

https://www.makuake.com/project/shedevolve-bbcream/

会社名：株式会社ピースオブ


本プロジェクトは【3月26日～5月29日】までの期間限定で、Makuake(https://www.makuake.com/)にて実施されます。


(URL：https://www.makuake.com/project/shedevolve-bbcream/)



プロジェクト実施の背景

「ビジネスの第一印象を、戦略的にアップデートする」



商品企画コンサルティングを展開する当社は、2021年の創業以来、数多くの製品開発に携わってきました。その中で、多忙な経営者やビジネスリーダーが「清潔感」の重要性を感じつつも、自分に合うケア方法を見つけられずにいたり、美容に興味があるけれど何から始めていいかわからない、となかなか踏み出せずにいる現状を目の当たりにしてきました。


「化粧」を隠すものではなく、自分をアップデートするための「ビジネスギア」として定義し、いきいきと働く人を応援したい。そんな想いから、メンズコスメブランドの立ち上げを決意。約2年の準備を経て、いよいよメンズコスメブランド「shed/evolve(シェドエヴォルブ)」をローンチを致します。



ブランドローンチに先駆け、より多くの人にブランドとブランドコンセプト、このブランドにかける思いを知ってもらい、そして体験してもらいたい。そんな思いから本プロジェクトを始動いたしました。


プロジェクト概要

プロジェクト名

【30代からのメンズコスメ誕生】医薬部外品BBクリームで、古い自分を脱ぎ捨てよう


実施期間

2026年3月26日(木)～5月29日(金)


リターン紹介

Makuake限定早割20％オフ　税込5,720円（税込）

Makuake限定早割30％オフ　3本セット15,015円（税込）円


【早割】BBクリーム1点＆メンズコスメハウツーブック　
7,700円（税込）

【Makuake限定】BBクリーム1点＆メンズコスメハウツーブック＆ハウツー動画　11,000円（税込）


【Makuake限定／東京開催】BBクリーム1点＆メイク・ヘアメイク＆写真撮影　38,500円（税込）

【Makuake限定／東京開催】BBクリーム1点＆メイク・ヘアメイク＆写真撮影　38,500円（税込）


【Makuake特別価格】マンツーマンコスメ・スキンケアオンラインレッスン　33,000円（税込）

商品の早期割引のほか、メイク初心者の方でも取組みやすいよう、スキンケア・メイクの基本を分かりやすく解説したハウツーブックやハウツー動画や「より詳しく学びたい」「自分一人では自信がない」という方向けに、オンラインでおこなうマンツーマンレッスンをリターンとしてご用意いたしました。


また、プロによるメイク・ヘアセットとプロカメラマンによるプロフィール写真撮影をセットにした撮影会を、東京・名古屋で実施いたします。この機会にプロフィール写真を最高のものへ変えてみませんか？


shed/evolveブランドコンセプト

新たな自分が未来を創る　古い自分を脱ぎ捨てよう

挑戦的な仕事
刺激し合える仲間たち
充実したプライベート


満たされているはずの毎日なのに、なぜか胸の中にある諦めのような焦燥感。


「自分は何者なんだろう」
「これまで何を積み上げてきたんだろう」
「これからどういう生き方をすればいいんだろう」


なんとなく暗い顏が目に入るたび、気持ちも沈む。
そんな時こそ顔色を明るくして、笑ってほしい。
まだまだ自分はこれからだと自信がわいてくるはず。


欝々とした感傷を脱ぎ捨てて、新しい本当の自分を発見しよう。



shed/evolve　第一弾商品　トーンアップBBクリームについて





全成分

有効成分：ナイアシンアミド


その他の成分：１，２-ペンタンジオール、１，３-ブチレングリコール、１，３-プロパンジオール、２-オクチルドデカノール、ｄ-δ-トコフェロール、Ｌ-オキシプロリン、Ｎ-ステアロイル-Ｌ-グルタミン酸ナトリウム、アーティチョークエキス、アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム、アルテロモナス発酵エキス、アルピニアカツマダイ種子エキス、イソステアリン酸、イソステアリン酸イソステアリル、オウゴンエキス、キサンタンガム、クエン酸、クエン酸ナトリウム、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、シクロヘキサンジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、ジステアリン酸ポリグリセリル、ショ糖脂肪酸エステル、ステアリン酸、セイヨウオオバコ種子エキス、ダイズエキス、タイムエキス（１）、タルク、テンニンカ果実エキス、トリイソステアリン酸ジグリセリル、ハマメリスエキス、パルミチン酸デキストリン、ヒメフウロエキス、ビルベリー葉エキス、フェノキシエタノール、ブリエラスチン、プルーン酵素分解物、ベンガラ、ペンタイソステアリン酸ポリグリセリル、メリッサエキス、モノステアリン酸ソルビタン、ユズセラミド、レモングラス抽出液、ローヤルゼリーエキス、黄酸化鉄、加水分解コラーゲン末、加水分解ヒアルロン酸、加水分解卵殻膜、海藻エキス（１）、黒酸化鉄、香料、酸化アルミニウム、酸化チタン、水酸化アルミニウム、水溶性コラーゲン液（魚起源）、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、微粒子酸化チタン、精製水



医薬部外品としての効能又は効果

・しわを改善する
・メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ
・肌荒れ。あれ性。油性肌。
・肌を引き締める。肌を清浄にする。肌を整える。
・皮膚を健やかに保つ。皮膚にうるおいを与える。
・皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。


実行者メッセージ

「身だしなみを整えることは、自分自身を大切にすること、そして相手への敬意を示すことでもあります。」



私はこれまで商品企画のプロとして、多くの「形あるもの」を創ってきました。しかし、今回創りたかったのは、単なる化粧品ではなく、それを使った先にある「自信に満ちた表情」や「新しい挑戦への一歩」です。 初心者の方でも迷わず、そして誇りを持って手に取れる製品を。 変化を恐れず、進化を楽しむすべてのビジネスマンの皆様に、この想いが届くことを願っています。









(プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/shedevolve-bbcream/)