クラウドファンディング開始決定！【30代からのメンズコスメ誕生】医薬部外品BBクリームで、古い自分を脱ぎ捨てよう。初心者、経営者・ビジネスマン向けの「自分をアップデートする」リターンを展開
https://www.makuake.com/project/shedevolve-bbcream/
会社名：株式会社ピースオブ
本プロジェクトは【3月26日～5月29日】までの期間限定で、Makuake(https://www.makuake.com/)にて実施されます。
(URL：https://www.makuake.com/project/shedevolve-bbcream/)
プロジェクト実施の背景
「ビジネスの第一印象を、戦略的にアップデートする」
商品企画コンサルティングを展開する当社は、2021年の創業以来、数多くの製品開発に携わってきました。その中で、多忙な経営者やビジネスリーダーが「清潔感」の重要性を感じつつも、自分に合うケア方法を見つけられずにいたり、美容に興味があるけれど何から始めていいかわからない、となかなか踏み出せずにいる現状を目の当たりにしてきました。
「化粧」を隠すものではなく、自分をアップデートするための「ビジネスギア」として定義し、いきいきと働く人を応援したい。そんな想いから、メンズコスメブランドの立ち上げを決意。約2年の準備を経て、いよいよメンズコスメブランド「shed/evolve(シェドエヴォルブ)」をローンチを致します。
ブランドローンチに先駆け、より多くの人にブランドとブランドコンセプト、このブランドにかける思いを知ってもらい、そして体験してもらいたい。そんな思いから本プロジェクトを始動いたしました。
プロジェクト概要プロジェクト名
【30代からのメンズコスメ誕生】医薬部外品BBクリームで、古い自分を脱ぎ捨てよう
実施期間
2026年3月26日(木)～5月29日(金)
リターン紹介
Makuake限定早割20％オフ 税込5,720円（税込）
Makuake限定早割30％オフ 3本セット15,015円（税込）円
【早割】BBクリーム1点＆メンズコスメハウツーブック
7,700円（税込）
【Makuake限定】BBクリーム1点＆メンズコスメハウツーブック＆ハウツー動画 11,000円（税込）
【Makuake限定／東京開催】BBクリーム1点＆メイク・ヘアメイク＆写真撮影 38,500円（税込）
【Makuake限定／東京開催】BBクリーム1点＆メイク・ヘアメイク＆写真撮影 38,500円（税込）
【Makuake特別価格】マンツーマンコスメ・スキンケアオンラインレッスン 33,000円（税込）
商品の早期割引のほか、メイク初心者の方でも取組みやすいよう、スキンケア・メイクの基本を分かりやすく解説したハウツーブックやハウツー動画や「より詳しく学びたい」「自分一人では自信がない」という方向けに、オンラインでおこなうマンツーマンレッスンをリターンとしてご用意いたしました。
また、プロによるメイク・ヘアセットとプロカメラマンによるプロフィール写真撮影をセットにした撮影会を、東京・名古屋で実施いたします。この機会にプロフィール写真を最高のものへ変えてみませんか？
shed/evolveブランドコンセプト新たな自分が未来を創る 古い自分を脱ぎ捨てよう
挑戦的な仕事
刺激し合える仲間たち
充実したプライベート
満たされているはずの毎日なのに、なぜか胸の中にある諦めのような焦燥感。
「自分は何者なんだろう」
「これまで何を積み上げてきたんだろう」
「これからどういう生き方をすればいいんだろう」
なんとなく暗い顏が目に入るたび、気持ちも沈む。
そんな時こそ顔色を明るくして、笑ってほしい。
まだまだ自分はこれからだと自信がわいてくるはず。
欝々とした感傷を脱ぎ捨てて、新しい本当の自分を発見しよう。
shed/evolve 第一弾商品 トーンアップBBクリームについて
全成分
有効成分：ナイアシンアミド
その他の成分：１，２-ペンタンジオール、１，３-ブチレングリコール、１，３-プロパンジオール、２-オクチルドデカノール、ｄ-δ-トコフェロール、Ｌ-オキシプロリン、Ｎ-ステアロイル-Ｌ-グルタミン酸ナトリウム、アーティチョークエキス、アセチル化ヒアルロン酸ナトリウム、アルテロモナス発酵エキス、アルピニアカツマダイ種子エキス、イソステアリン酸、イソステアリン酸イソステアリル、オウゴンエキス、キサンタンガム、クエン酸、クエン酸ナトリウム、グリセリン、グリセリン脂肪酸エステル、シクロヘキサンジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、ジステアリン酸ポリグリセリル、ショ糖脂肪酸エステル、ステアリン酸、セイヨウオオバコ種子エキス、ダイズエキス、タイムエキス（１）、タルク、テンニンカ果実エキス、トリイソステアリン酸ジグリセリル、ハマメリスエキス、パルミチン酸デキストリン、ヒメフウロエキス、ビルベリー葉エキス、フェノキシエタノール、ブリエラスチン、プルーン酵素分解物、ベンガラ、ペンタイソステアリン酸ポリグリセリル、メリッサエキス、モノステアリン酸ソルビタン、ユズセラミド、レモングラス抽出液、ローヤルゼリーエキス、黄酸化鉄、加水分解コラーゲン末、加水分解ヒアルロン酸、加水分解卵殻膜、海藻エキス（１）、黒酸化鉄、香料、酸化アルミニウム、酸化チタン、水酸化アルミニウム、水溶性コラーゲン液（魚起源）、疎水化ヒドロキシプロピルメチルセルロース、微粒子酸化チタン、精製水
医薬部外品としての効能又は効果
・しわを改善する
・メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ
・肌荒れ。あれ性。油性肌。
・肌を引き締める。肌を清浄にする。肌を整える。
・皮膚を健やかに保つ。皮膚にうるおいを与える。
・皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。
実行者メッセージ
「身だしなみを整えることは、自分自身を大切にすること、そして相手への敬意を示すことでもあります。」
私はこれまで商品企画のプロとして、多くの「形あるもの」を創ってきました。しかし、今回創りたかったのは、単なる化粧品ではなく、それを使った先にある「自信に満ちた表情」や「新しい挑戦への一歩」です。 初心者の方でも迷わず、そして誇りを持って手に取れる製品を。 変化を恐れず、進化を楽しむすべてのビジネスマンの皆様に、この想いが届くことを願っています。
(プロジェクトページ：https://www.makuake.com/project/shedevolve-bbcream/)