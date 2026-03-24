【INNISFREE】美容クリニック発想の「PDRN」に着目！エクソソーム・アゼライン酸をそれぞれ掛け合わせたシートマスク2種が新登場 ～4月18日（土）より全国発売～

アモーレパシフィックジャパン株式会社

アモーレパシフィックジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区）が展開する、自然主義アクティブスキンケアブランド[INNISFREE | イニスフリー] は、注目の美容成分「PDRN」に着目したシートマスク2種を発売します。美容クリニック発想のスキンケア成分として話題のPDRNに、エクソソームとアゼライン酸をそれぞれ組み合わせ、肌悩みにアプローチする次世代シートマスク。2026年4月18日（土）より全国発売いたします。

美容クリニック発想の注目成分「PDRN」に着目

近年、韓国をはじめとする美容業界では、美容クリニック発想のスキンケア成分への関心が高まっています。中でも注目を集めているのが「PDRN（ポリデオキシリボヌクレオチド）」です。



韓国ではこのPDRNをスキンケアに取り入れたアイテムが次々と登場し、いまや美容トレンドの中心的な存在に。肌本来のコンディションにアプローチし、乾燥やハリ不足などさまざまな肌悩みに多角的に働きかける次世代成分として、多くの美容関係者やスキンケアユーザーから支持を集めています。



イニスフリーは、この注目成分PDRNに着目。さらに、近年美容成分として関心が高まっている「エクソソーム」や「アゼライン酸」を組み合わせることで、肌悩みに合わせたアプローチを叶えるシートマスクを開発しました。美容クリニック発想の成分を取り入れた新しいスキンケアとして、毎日のケアに取り入れやすいシートマスクで、ハリのある健やかな肌へ導きます。

肌のコンディションにあわせて選べる2種類のシナジーマスク

乾燥や睡眠不足などでハリやツヤが不足しがちな肌に。グリーンティーPDRN(TM)*¹とエクソソーム*²配合の美容液をたっぷり含浸ツヤのある潤い弾む肌へ整えるゲルマスク

1. 高純度エクソソーム*²配合でハリ・ツヤを集中ケア



2.肌悩みにアプローチするキー成分を配合

・グリーンティーPDRN(TM)*¹：角質層の内側からハリと弾力をアップ

・エクソソーム*²：肌にツヤを与えキメを整える

3. 高密度の海洋由来弾性シートが高密着＆高浸透*³を実現

4. 肌と地球のことを考えたオリジナル処方

・低刺激処方*⁴

・ヴィーガン認証*⁵

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/31376/table/192_1_82ee39792558ecd6ebc8a4f6e2cf0814.jpg?v=202603241252 ]

皮脂バランスの乱れや毛穴が気になる肌に。グリーンティーPDRN(TM)*¹とアゼライン酸*⁶配合の美容液をたっぷり含浸キメの整ったなめらかクリア肌へ整えるゲルマスク

1. アゼライン酸*⁶が肌を健やかに整え、

ベタつきや肌荒れ*⁷を防ぎ、キメの整ったクリアな肌へ。



2. 肌悩みにアプローチするキー成分を配合

・ グリーンティーPDRN(TM)*¹：角質層の内側からハリと弾力をアップ

・アゼライン酸*⁶：肌の水分油分バランスを整えてクリア肌に導く

3. 高密度の海洋由来弾性シートが高密着＆高浸透*³を実現

4. 肌と地球のことを考えたオリジナル処方

・低刺激処方*⁴

・ヴィーガン認証*⁵

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/31376/table/192_2_d9b00028f4f94d57f2f9b3964f2916c4.jpg?v=202603241252 ]

イニスフリーブランド独自のグリーンティーPDRN(TM)*¹について

一般的なPDRNとは

PDRN(ポリデオキシヌクレオチド）は、生物の遺伝情報を持つDNAの断片を意味します。PDRNは体内の細胞受容体に結合し損傷した部位に細胞を増加させ炎症を鎮めたり、微小血管を作り組織を回復させることが知られています。皮膚では、コラーゲンを生成し、皮膚のバリア機能を高める役割を果たします。医薬品として最初に開発されたPDRNは、サーモンやマスのDNAを利用して創傷治療、関節再生のための注射剤として活用されていました。近年ではエイジングケア、皮膚の再生効果に優れた施術成分として広く知られています。

自社開発によるイニスフリー独自のグリーンティーPDRN(TM)*¹

イニスフリーのグリーンティーPDRN(TM)*¹は、チェジュ島にある自社農園で栽培された緑茶由来のPDRN。成分表記としては「乳酸桿菌培養溶解質」と記載されています。



グリーンティーPDRN(TM)*¹（=乳酸桿菌培養溶解質）は、高温・高圧処理により乳酸菌体を破砕し短いDNAを抽出したものとなります。皮膚の中のコラーゲンを生成し、ターンオーバーを促進、皮膚の密度を底上げする効果があり、内側*³から肌の弾力をサポートします。（原料特性に限る）

１.すばやく浸透*³

一般的なサーモン由来PDRNと比較して、約1/10の低分子のため

角質層のすみずみまでしっかり浸透することが特徴です。



２.肌サポート力*⁸が2.3倍*⁹

一般的なサーモン由来PDRNと比較して、肌をサポートする力が

2.3倍と試験で確認されました。



３.ヴィーガンPDRNの選択

地球環境と生物に配慮した植物性原料を厳選。主にサーモン

から採取する一般的なPDRNと異なり、植物由来を選択すること

で持続可能な未来への取り組みを目指します。

*¹ 乳酸桿菌培養溶解質（保湿成分）

*² 乳酸桿菌細胞外小胞（保湿成分）

*³ 角質層まで

*⁴ 低刺激テスト済/自社調べ（すべての人に刺激が起こらないというわけではありません）

*⁵ 韓国ヴィーガン認証院にて

*⁶ 整肌成分

*⁷ 乾燥による

*⁸ うるおい・ハリを与えすこやかな状態に導くこと

*⁹ in-vitro試験結果：グリーンティーPDRN(TM)と一般的なサーモン由来PDRNとの効果比較（16時間基準） 原料特性に限る

INNISFREE について

美の島由来の自然主義アクティブスキンケア[INNISFREE | イニスフリー]。2000年のブランド誕生以来、チェジュ島の自社畑で栽培する美容茶葉をはじめとする、パワフルな自然の恵みをサイエンスで引き出し健やかな肌に導くスキンケアを提供。

ナチュラル、かつ確かなスキンケアを求める世界中の方の支持を集めています。

持続可能なものづくりに積極的に取り組むクリーンビューティの理念を大切に、世界的動物愛護団体PETA（ペタ）より「Beauty Without Bunnies（ビューティ ウィズアウト バニーズ）」のグローバル・アニマル・テスト・フリー認証を取得。その他、売上金の一部を「more trees」への寄付などをはじめ、さまざまな形で持続可能な社会へ貢献しています。

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