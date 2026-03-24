【東急ステイ京都三条烏丸】全館リニューアルが完了旅をつなぐ休憩処「足湯」を新設し2026年3月19日オープン

東急リゾーツ＆ステイ株式会社

東急リゾーツ＆ステイ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：丹下 慎也、以下「当社」）が京都市中京区で運営する「東急ステイ京都三条烏丸」(京都府京都市、支配人：西塚 俊輔、以下「当ホテル」)は、客室改装および休憩処「足湯」を新設いたしました。「足湯」は2026年3月19日(木)からオープンいたします。

客室は、通りを挟んだ場所に2025年9月リニューアルオープンした「HANARE by Tokyu Stay」とのつながりを持たせ、落ち着いた雰囲気の中に鮮やかなアクセントカラーを配し、京都の美意識と心地よさを感じられる空間に生まれ変わりました。また「足湯」では、歩き疲れた足を温かい湯に浸けて癒しながら、これまでの旅で体験してきたことを振り返ったり、また次の行先へと思いを馳せたりしながら、そこに集う人々とも交流が生まれ、旅をつないでいく拠点となることを目指しています。

■東急ステイ京都三条烏丸に「旅をつなぐ足湯」が誕生

東急ステイ京都三条烏丸1階に新設した休憩処「足湯」イメージ

東急ステイ京都三条烏丸の1階に新設した足湯は、観光で賑わう京都において“旅の中間地点”として心と体を整える癒しの場です。ご利用前には、日本の作法にならい靴を脱ぎ、手触りの温かな木製の下駄箱に触れ、内部に忍ばせた香り袋のほのかな香りを感じる、そんな導線を用意し、五感で日本文化を体感いただけます。この足湯は、当社が京都市内で運営する近隣4ホテルにご宿泊のお客様にご利用いただける共用スペースで、多様な旅のスタイルを持つ方々が自然に交わり、思いがけない会話や出会いが生まれることで、次の寄り道や新たな目的地へのヒントが見つかる“つなぎの場” でありたいと考えています。こうした“旅の中間地点”という発想を館内全体の体験にも広げ、当ホテルは周遊体験「Take a Stroll Around Kyoto」における拠点としての役割をいっそう明確にしてまいります。従来のロビー・ラウンジでの日本酒体験に加え、旅の途中で気軽に立ち寄り心身を休めていただける“休憩所”としての機能を強化します。

「足湯」営業概要

【営業開始】2026 年 3 月 19 日（木）

【営業時間】11：00 ～ 19：00

【対 象 者】

東急ステイ京都三条烏丸、HANARE by Tokyu Stay、東急ステイ京都阪井座、nol kyoto sanjoにご宿泊のお客様

【料 金】無料

【定 員】最大 8 名

【設 備】下駄箱、タオル、ウォーターサーバー、お茶

■全館リニューアルにより滞在価値を向上

今回のリニューアルでは、ホテル開業から8年目を迎えた2025年12月より工事を開始し、1階の共用部とあわせ全客室を改装いたしました。当ホテルは、2017年11月27日に「東急ステイ京都両替町通」として開業し、2021年11月1日に現在の「東急ステイ京都三条烏丸」へ改称しています。

客室は、2025年9月にリニューアルオープンした「HANARE by Tokyu Stay」の改修を手がけた株式会社DRiPが監修し、従来からの高い滞在機能はそのままに、京都の美意識を感じられる新たなデザインでこれまで以上に快適な滞在体験をご提供いたします。

＜客室タイプ一覧＞

・スタンダードダブル：18平方メートル ／定員2名

・スタンダードツイン：23平方メートル ／定員2名

※全室洗濯乾燥機、冷凍冷蔵庫を設置しています。

■「Take a Stroll Around Kyoto」スタンプが紡ぐ京都の景色-東急ステイ×nol スタンプラリー

リニューアル後の客室イメージリニューアル後の客室イメージ

旅をつなぐ体験コンテンツとして、「東急ステイ京都三条烏丸」「HANARE by Tokyu Stay」「東急ステイ京都阪井座」「nol kyoto sanjo」の 4ホテルを巡るスタンプラリーを実施しています。各ホテルに設置されたスタンプを専用台紙に重ねて押していくと、奥行きのある美しい京都の風景が一枚の絵のように完成します。まるで旅の思い出を一枚の絵画に閉じ込めるような、特別な体験です。

スタンプラリーにご参加いただいたお客様には、数量限定の素敵な特典もご用意しています。この機会に、京都の街歩きと個性豊かなホテル巡りをぜひお楽しみください。

■東急ステイ京都三条烏丸 概要

【所在地】京都府京都市中京区両替町通姉小路下る柿本町392

【客室数】112室

【電話番号】075-221-0109

【アクセス】

京都市営地下鉄烏丸線・東西線「烏丸御池」駅

6番出口より徒歩2分

【公式サイト】

https://www.tokyustay.co.jp/hotel/KR/

【Instagram】

https://www.instagram.com/tokyustay_connected/

■「東急ステイ」について

東急ステイでは、ブランドコンセプト「Stay Connected.」のもと、日本各地で地域や文化と人をつなぎ、お客様が新たな発見や自分自身との再会を体験できる滞在をご提案しています。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=c_-e5vUmS_A ]

【東急ステイ施設数】全国33施設（2026年5月広島オープン予定)

【東急ステイ公式サイト】https://www.tokyustay.co.jp/

【東急ステイ公式Instagram】https://www.instagram.com/tokyustay_connected/

【姉妹ブランド】nol kyoto sanjo(https://www.nolhotels.com/kyoto-sanjo/)(京都市中京区)、nol hakone myojindai(https://www.nolhotels.com/hakone-myojindai/)(神奈川県箱根町)

■「東急リゾーツ&ステイ株式会社」について

東急リゾーツ＆ステイ(https://www.tokyu-rs.co.jp/)は、東急ステイや東急ハーヴェストクラブをはじめ、受賞歴を誇る鬼怒川渓翠(https://www.resorthotels109.com/kinugawa-keisui/)やROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts(https://www.rokukyoto.com/)などのホテル・ゴルフ・スキー・EC事業など、全国に運営施設を展開しています。

1960年代から別荘管理やゴルフ場の運営を手がけ、1980年代にはスキー場の運営や東急ハーヴェストクラブの運営受託を開始。1990年代には「東急ステイ」を立ち上げるなど、長年にわたり多彩な施設運営を行ってきました。現在、当社が運営する100を超える施設では、国内のみならず世界中から多くのお客様を受け入れており、年間利用者数は約680万人にのぼります。

豊富な実績とノウハウ、地域・企業・行政などとの強固なネットワークを活かし、日本各地の魅力を伝え、すべてのお客様に新しい”楽しさ”と“体験”を提供することを目指しています。