がん生活支援アプリ「michiteku YOHA（よは）」通院モードの更新

株式会社michiteku- michiteku YOHAはがん治療と日常生活の両立をサポートする通院日管理アプリ- 「通院モード」では治療情報、通院準備、医師に伝える内容の整理が可能- 「通院モード」の更新で、複数受診の通院予定と持ち物などの通院準備の管理が容易に

株式会社michiteku（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤山 昌彦、以下「当社」）は、がん生活支援アプリ「michiteku YOHA（よは、以下「YOHA」）」の通院モードにおいて、複数受診の通院予定の管理、持ち物リストによる準備状況の一覧確認、通院予定を月単位で表示する機能の更新を行いました。

■通院のかたちは人それぞれ異なる

YOHAは、がん患者さんの「日常生活」と「通院」の両方をサポートするアプリです。なかでも「通院モード」は、治療について医師に確認したい事項や通院準備などの情報を整理できます。これまでYOHAは、通院管理を中心に、利用状況やユーザーの声を反映して段階的に機能をアップデートしてきました。

通院は1日1件とは限らず、同日に複数の病院や診療科を受診する場合、従来のYOHAでは通院予定が縦に並び、通院予定が分かりづらいという課題がありました。今回、複数の通院予定がある日でも予定を落ち着いて確認できるよう、通院TOP画面の表示を改善しました。

■改善点１._複数の通院予定がある場合も一目で通院状況が確認できる- 同日に複数の通院予定がある場合でも、通院状況が一目で分かる。- 診療科や補足情報はアイコン化し、情報量を整理し視認性が向上。■改善点２._通院日に向けた準備状況を一覧で確認できる- 持ち物リストなど、通院日に向けた準備状況を一覧で確認できるように改善しました。- 通院当日の予定と合わせて、事前準備の状況も把握しやすくなります。■改善点３._月ごとの表示へ変更- 通院日以外の予定は、月単位で表示するように変更しました。- 特定の月の通院予定を一覧で確認しやすくなり、治療スケジュールの把握が容易になりました。- 月別表示では、今後の通院予定を見渡し、次回の通院日やスケジュールも確認できます。■がん生活支援アプリ「michiteku YOHA」について

YOHAは、がん治療と日常生活の両立をサポートする通院日管理アプリです。治療予定の可視化や通院のリマインド、日々の記録などを通じて、患者さん自身が治療スケジュールを無理なく把握・管理できるよう設計されています。「がんに向き合いすぎずに、自分らしく日々を過ごしてほしい」──そんな想いから生まれたYOHAは、治療の“管理ツール”であると同時に、心の余白を支える“生活ツール”として、多くのがん患者さんにご利用いただいています。

■YOHAの利用について

サービスURL：https://intro.michiteku.com/app

価格：無料（アプリダウンロード後、会員登録を行うことで、すべての機能をお使いいただけます。）

ダウンロード方法：

（Apple Store） https://apps.apple.com/jp/app/id6535674207

（Google Play） https://play.google.com/store/apps/details?id=com.michiteku.loki&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.michiteku.loki&hl=ja)

■株式会社michitekuについて

michitekuは、「がんになっても怖くない、誰もがそう思えるような世界をつくる」をビジョンに掲げ、ヘルスケア分野における情報処理・情報提供サービス事業を展開することで、がん患者さんを取り巻く社会的な課題の解決に向けて取り組んでいます。

会社名： 株式会社 michiteku

URL： https://www.michiteku.jp

所在地： 東京都区中央区京橋三丁目１番１号14F

代表者： 代表取締役 藤山 昌彦

事業内容： 医療およびヘルスケアに関する情報収集、情報処理および情報提供サービス等

会社設立： 2022年11月16日

従業員数： 19名（2026年3月1日現在）

※ michitekuの名称・ロゴは、日本国およびその他の国における株式会社michitekuの登録商標または商標です。