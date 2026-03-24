NEC、グローバルイノベーションカンファレンス「SusHi Tech Tokyo 2026」に協賛

日本電気株式会社

NECは、2026年4月27日(月)～29日(水)に東京ビッグサイトで開催される「SusHi Tech Tokyo 2026」に協賛します。

NECは、新たな社会価値の創出に向けスタートアップやパートナー企業との多彩な共創を通じた「NEC Open Innovation」を推進しています（注1）。

本イベントでは、新規事業開発のキーメッセージ「仕掛けよう、未来。」をテーマに、最新の共創事例や取り組みを展示します。あわせて、会場内のセッションプログラムにおいて、取締役 代表執行役社長 兼 CEO 森田がスピーカーとして登壇予定です。

ぜひブース展示およびセッションを通じて、未来社会の実装に向けたNECの挑戦をご体感ください。

※登壇内容の詳細は、後日改めてお知らせします。

【NECブースの概要】

NEC Open Innovationの取り組みを軸に、スタートアップやパートナー企業、自治体との連携についてご紹介します。ビジネスデイでは、以下4つのテーマに沿って、具体的な共創事例をご覧いただけます。

＜展示テーマと主な紹介内容＞

・Sustainability～つながりを仕掛ける～：サーキュラーエコノミーの実現に向けた取り組み

・Life～市民の健康を仕掛ける～：デジタル健康手帳

・Business～創造性を仕掛ける～：マーケティング立案ソリューション「BestMove」、AIを活用した事業企画書の診断サービス

・Work～新しい働き方を仕掛ける～：先進スタートアップによるAI協働ソリューション

また、パブリックデイでは、オープンイノベーションの取り組みに加え、体験型展示や、お子さまにもお楽しみいただけるAIアバターとのクイズセッションをご用意します。

NECは、SusHi Tech Tokyo 2026への協賛を通じて、前例や既成概念にとらわれることなく、一人ひとりの想いやアイデアが社会実装へとつながる共創の実現を目指していきます。

【SusHi Tech Tokyo 2026開催概要】

会期：2026年4月27日(月) ～29日(水)

会場：東京ビッグサイト 西1・2・3・4ホールほか

主催：SusHi Tech Tokyo 2026実行委員会

入場料：有料

※詳細は「SusHi Tech Tokyo 2026」の公式サイトをご覧ください。

https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

【NECイベント特設ページ】

https://jpn.nec.com/event/stt2026/index.html

(注１)

https://jpn.nec.com/innovation/index.html

＜本件のお問い合わせ先＞

NEC みらい価値共創部門 事業戦略室

E-Mail：contact@noi.jp.nec.com