中東情勢で広がる“ドバイ不動産指数（チャート）”の誤認に警鐘。アペックスキャピタル、公式価格指数と実取引データに基づく最新市況の見方を発信

APEX CAPITAL REAL ESTATE LLC

ドバイ不動産仲介を手がけるApex Capital Real Estate（以下、アペックスキャピタル）は、直近の中東情勢を受けてドバイ市況への関心が高まるなか、日本の投資家・検討者に向けて、ドバイ不動産をどの指数・データで判断すべきかについての情報発信を強化します。

直近の中東情勢で高まる市場の不透明感

直近、SNSや一部の情報発信では、ドバイ関連株や湾岸市場指数の値動きが、あたかもドバイ不動産価格そのものを表すかのように受け取られるケースがあります。しかし、株式市場の値動きと、ドバイの実物不動産の価格・売買状況は同一ではありません。

「ドバイ不動産指数が下がった」という情報は何を指しているのか

2026年3月の中東情勢の緊張を背景に、ドバイの主要株価指数は大きく変動しました。ドバイ金融市場（DMI）のデータによれば、3月4日にドバイ指数は4.7%下落。翌週の12日も3.6%下落し、紛争開始以降では14％以上下落しています（2026年3月18日時点）。

イラン攻撃直後、SNSではDFM Real Estate Index（ドバイ金融市場に上場している不動産関連企業の株式パフォーマンスを測定・追跡した株式指数）の急落に注目が集まり、不動産価格の下落と誤認する報道や投稿もありましたが、これはあくまで金融市場に上場する企業の株価の反応であり、現物不動産価格そのものを直接示すものではありません。

実物不動産の把握に有効なのは、DLDの公式価格指数と登録取引データ

ドバイ不動産の実態把握において、より重要な一次情報のひとつが、Dubai Land Department（DLD）が公開する住宅価格指数（Residential Sales Price Index / RPPI）です。DLDは同指数について、住宅市場が物件ごとに異なる属性を持つことを前提に、ヘドニック価格手法およびヘドニック回帰モデルを用いて作成していると説明しています。これは、単純平均ではなく、物件属性の違いを踏まえて住宅価格の推移を把握するための、公式の参考指標です。

またDLDは、公式の不動産取引データも公開しています。取引データ画面では、売買・モーゲージ・ギフトの別に加え、ReadyかOff Planか、期間、用途などの条件で絞り込みができ、前年以前のデータについてはDubai Pulseへの案内も明示されています。こうした登録済みデータを参照することで、ニュースの見出しや断片的な相場観だけでなく、どのエリアで、どの種別の物件が、どの程度動いているかをより客観的に確認しやすくなります。

地政学リスク局面では“市場心理”と“実需データ”を分けて見ることが重要

アペックスキャピタルでは、こうしたDLDの公式価格指数と登録済み取引データに加え、現地の販売状況やエリアごとの温度差も継続的に確認しながら、日本人投資家向けに情報提供を行っています。中東情勢が緊迫すると、株式市場やエネルギー市場は投資家心理の変化を受けて短期的に振れやすくなります。一方で、不動産市場は、エリア別需給、Ready物件とOff Planの違い、価格帯ごとの動きなど、複数の視点をあわせて見ないと実態を誤りやすい市場です。だからこそ、市況の把握には、株価ニュースだけでなく、DLDのような公的データの確認が欠かせません。

アペックスキャピタルは現地実務と公式データをもとに市況を継続確認

アペックスキャピタルは、ドバイ不動産の専門家として、今後も「株価の動き」と「実物不動産の売買・価格動向」を混同しないための啓蒙発信を続けてまいります。市場が不安定な時期ほど、必要なのは印象論ではなく、何の数字が何を示しているのかを整理する視点です。特に、ドバイ不動産を中長期で検討する投資家にとっては、短期のニュースフローだけで判断するのではなく、公式指数、実取引データ、エリア別動向を切り分けて見ることが重要です。なおDLD自体も、住宅価格指数を情報提供のための参考値として位置づけており、投資判断や価格設定の唯一の根拠として使うべきではない旨を示しています。

公式LINE・Instagramで現地から市況アップデートを随時配信

アペックスキャピタルの公式LINEおよびInstagramアカウントでは、中東情勢を踏まえたドバイ不動産市況のアップデートを現地から随時発信しています。

ニュースの見出しだけでは判断しづらい相場変化を、DLDの公式データと現地感覚の両面から、わかりやすく継続的にお届けしています。ドバイ不動産の最新市況を日本語で正しく把握したい方は、ぜひご確認ください。

会社概要

【会社名】 Apex Capital Real Estate（アペックスキャピタル リアルエステート）

【ORN（RERA登録番号）】 30128

【代表者名】 Vimal Vaya（ヴィマル・ヴァヤ）

【事業内容】 不動産の売買・賃貸・管理に関わる各種業務

【従業員数】 42名

【所在地】 Office 1203, Control Tower, Motor City, Dubai, United Arab Emirates

【公式サイト】 https://apexcapitaldubai.com/jp/

【公式LINE】 https://weburl.jp/k8Ve

編集部向け注記

※本リリース内でいう「公式価格指数」は、Dubai Land Departmentが公開する住宅価格指数等の公的データを指します。

※投資判断にあたっては、価格指数に加え、個別エリア、物件種別、資金計画などを総合的に確認することが重要です。

※本リリースは一般的な情報提供を目的としたものであり、特定の投資行動を推奨するものではありません。