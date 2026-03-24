＜NEWレオマワールド＞パンどろぼうフェスティバルが3月19日（木）よりスタート！約７万本のチューリップとビオラの競演、チューリップ祭も開催！

GENSEN HOLDINGS株式会社

全国に73施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川崎俊介）が運営するテーマパーク「NEWレオマワールド」は2026年3月19日（木）より「パンどろぼうフェスティバル」、3月20日（金）より「チューリップ祭」が開始しております。

2026年春のNEWレオマワールドはお子様から大人まで楽しめるイベントが続々と登場！

3月19日（木）からは絵のインパクトや魅力的なストーリーが人気の「パンどろぼう」の世界が楽しめるイベントを実施。3月20日（金）からは約7万本のチューリップとビオラが楽しめる「チューリップ祭」が開催中です。この機会にぜひNEWレオマワールドへお越しください。

■パンどろぼうフェスティバル詳細

絵本『パンどろぼう』の世界観が楽しめるフェスティバルをNEWレオマワールドで開催！

アトラクションやフォトスポット、ワークショップのほか、オリジナルグッズも多数ご用意しています！

パンどろぼうたちが、フェスティバル会場でみなさまをお待ちしております。

期間：2026年3月19日（木）～2026年5月31日（日）

料金：3歳以上・税込1,000円（アトラクション券2枚付き）

※2歳以下入場無料

※フリーパス不可

※NEWレオマワールド入園料別途必要

※グッズ購入のみの方は、入場券なしでご利用いただけます

場所：NEＷレオマワールド内パロットシアター

公式サイトイベントページ： https://x.gd/iVjy0

■チューリップ祭詳細

約７万本のチューリップとビオラがフラワーガーデンを彩ります！

「フラワーロード」では、お花に包まれる感覚でゆっくりと散策していただけます。

アジアの世界的遺産を復元した貴重な建物も見どころです。

アンコール王朝の栄華を物語る復元寺院「プラサット・ヒン・アルン」や、アラビアンな雰囲気の美しい寺院「モスク」、幸せの国ブータン王国の僧院「タシチョ・ゾン」など、チューリップとビオラが彩るガーデンとアジアの遺跡が織りなす景観は、NEWレオマワールドならではの魅力です。今までに見たことのない絶景をお楽しみいただけます。

期間：2026年3月20日（金）～2026年4月12日（日）

料金：無料

※パーク入園券やフリーパスなど利用料金は必要です

場所：オリエンタルトリップ内プラサット・ヒン・アルン前 「フラワーガーデン」

※写真はイメージです。

公式サイトイベントページ： https://x.gd/Ar6ZV

■NEWレオマワールド料金・アクセスなど、詳細はホームページをご覧ください

NEWレオマワールド公式ホームページ：https://x.gd/j2tSh

■NEWレオマワールドで楽しんだ後や、楽しむ前には「大江戸温泉物語 ホテルレオマの森」で温泉やグルメバイキングをお楽しみください。

ご予約・ご宿泊料金・日帰り温泉料金・ホテル詳細は公式サイトをご覧ください

・大江戸温泉物語 ホテルレオマの森 公式サイト：https://x.gd/ky46r

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社

■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階

■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月）

■資本金 100百万円

■代表取締役 川崎 俊介

■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開

（大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2026年3月現在）

■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/