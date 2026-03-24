『薄桜鬼 真改』×『はなの舞』コラボ第13弾 2026年4月9日(木)スタート！

チムニー株式会社

「はなの舞」「さかなや道場」等を展開するチムニー株式会社(本社：東京都墨田区 代表取締役社長：茨田 篤司)は、4月9日（木）より、京都 池田屋跡地にある「旅籠茶屋 池田屋 はなの舞」、池袋「はなの舞 池袋西口公園前店」にて、アイディアファクトリー株式会社(本社：東京都豊島区 代表取締役社長：佐藤嘉晃)の女性向けゲームブランド「オトメイト」を代表する人気ゲーム『薄桜鬼 真改』とのコラボメニュー第13弾を実施いたします。

フードメニュー詳細

2026年4月9日（木）～ 『薄桜鬼 真改』×『はなの舞』コラボ第13弾

薄桜鬼の世界観を表現したフードメニューが9品登場。

フードメニュー1品ご注文につき、攻略キャラクター12人のカード（全12種）をランダムで1枚プレゼント致します。

＜お品書き＞

■松花堂弁当

1699円(1868円)

■鬼の副長 ～柴漬けタルタルのエビフライ～

899円(税込988円)

鬼と呼ばれし統率力。甘酸っぱい柴漬けのタルタルと海老の旨みを見事にまとめ上げた副長の味。

■剣術指南役の三段突き ～バジル香るアボカドサラダ～

899円(税込988円)

バジルの爽やかさ、アボカドのコク、ピリ辛な山わさびプレッツェルの刺激。まさに、三段で突き抜ける旨さ。

■沖田の優しさ ～宇治抹茶漂う長崎カステラ～

899円(税込988円)

やわらかな甘みの長崎カステラを、宇治抹茶の奥深い苦みで包み込んだ和デザート。アイスクリームとともにどうぞ。

■左之さんの槍 ～生ハムでまかれた明太ポテサラ～

799円(税込878円)

明太ポテサラを生ハムで巻き上げました。ピリ辛な山わさびプレッツェルの刺激がキレのある後味に。

■ちー様の想い ～ハニーチーズ盛り～

799円(税込878円)

サクッと揚げたチーズ春巻きと、濃厚カマンベールの盛合せ。はちみつに絡めて味わう甘美な想い。

■三馬鹿揚げ ～3色の手羽先唐揚げ～

799円(税込878円)

海苔の豊かな磯の香り、チリの刺激、カレーの芳醇なスパイス。三種三様の個性を楽しめる彩り手羽先。

■一の決意 ～白玉杏仁風味プリン～ 799円(税込878円)

澄み渡るゼリー、もちもちの白玉、ぷるぷるの杏仁風味プリン。まさに、重なり合う三層の揺るがぬ決意。

■平助の苦悩 ～明太玉子の彩り巻き～

799円(税込878円)

明太子のピリ辛さか、玉子焼きの甘さか。迷いながらも調和する、若き隊士のひと巻き。

※数量限定につきコラボ実施期間中であっても、当日の予定数量に達し販売を終了させていただきます。

ドリンクメニュー詳細

フードメニュー

キャラクターをイメージした色とりどりのオリジナルカクテル（ノンアルコールカクテルを含む）を全18品ご用意いたします。

各ドリンクをご注文いただくと、それぞれのキャラクターごとのコースターを1枚プレゼントいたします。

【アルコール】

全6品 各699円（税込768円）

■歳三の怒り

黒ぶどう＆ミルク＆ウォッカ（ブルーベリーをトッピング♪）

■総司の意地悪

キウイ＋緑茶割り（キウイと緑茶の運命的な出会い）

■一の機転

ブルーゼリーカルピスサワー（ブルーゼリーの涼やかな食感をプラス）

■平助の明るさ

ピーチオレンジ（トロピカルな甘みが弾ける）

■左之助の人情

カシスブラッドオレンジ（ちょっと贅沢なブラッドオレンジのカシオレ）

■風間の野望

薄鈍（うすにび）カルピス割り（野望の如く、鬼盛りのさくらんぼ）

アルコ―ルメニュー

【ノンアルコール】

全12品 各639円（税込702円）

■鬼副長

ナガノパープルミルク（ブルーベリーをトッピング♪）

■一番組組長

キウイ＋緑茶（フレッシュなキウイといっしょにどうぞ♪）

■三番組組長

ブルーゼリーカルピス（爽やかなブルーゼリーが彩ります）

■八番組組長

マンゴーオレンジ（太陽のように輝く鮮やかさ）

■十番組組長

ブラッドオレンジトニック（朱色に染まる贅沢な一杯）

■俺様な鬼の頭領

薄鈍（うすにび）カルピス（隠し味にバタフライピーを入れました！）

■新八の早とちり

シャインマスカットミルク（ミルクでまろやかに仕上げました）

■山南さんの苦悩

赤しそソーダ＋梅（淡い赤紫が涼やかに映えます）

■山崎の心配事

マスカットソーダ＋ゼリー（グリーンとブルーのコントラストがきらめく）

■伊庭の心根

シトラスジンジャー（りんごで甘みと酸味をプラス）

■相馬の心意気

アイスティーフロート（まろやかな知覧紅茶を使用しました）

■龍馬の情熱

チョコミルク＋イチゴ（いちごの甘酸っぱさをプラス）

スタート日

ノンアルコ―ルメニュー

2026年4月9日(木)～

※予定数量に達し次第販売を終了させていただきます。当日の在庫状況は店舗まで直接お問い合わせください。

実施店舗

＜旅籠茶屋 池田屋 はなの舞＞

所在地 ： 京都府京都市中京区三条通河原町東入中島町82 申和三条ビル

ＴＥＬ ： 075-257-8122

営業時間：月～金15:00～23:00・土日祝 11:30～23:00

URL：https://izakaya-hananomai.com/ikedaya/?utm_source=prtimes&utm_medium=cpc&utm_campaign=20260324(https://izakaya-hananomai.com/ikedaya/?utm_source=prtimes&utm_medium=cpc&utm_campaign=20260324)

＜はなの舞 池袋西口公園前店＞

所在地 ： 東京都豊島区西池袋１-１０-８サングロウビル１Ｆ

ＴＥＬ ： 03-5953-2070

営業時間：月～金11:30～23:30・土日祝 12:00～23:00

URL: https://izakaya-hananomai.com/ikeburukuronishiguchi/?utm_source=prtimes&utm_medium=cpc&utm_campaign=20260324(https://izakaya-hananomai.com/ikeburukuronishiguchi/?utm_source=prtimes&utm_medium=cpc&utm_campaign=20260324)

『薄桜鬼 真改』について

「薄桜鬼」は2008年に第1作目が発売された、「オトメイト」を代表する女性向け恋愛アドベンチャーゲームです。

“新選組”をモチーフとしながらも鬼や吸血鬼などのファンタジー要素を巧みに組み込み、多くの女性ファンに支持され、1作目の発売から18年を迎えた現在でもなお、シリーズを重ねております。

またゲームのみならず、TVアニメや劇場版アニメ、舞台、ミュージカル、イベント、コミック、更にはバラエティ豊かなグッズ展開など多彩な展開でも注目を集めており、2015年にはシリーズの集大成とも言える「薄桜鬼 真改」の展開を開始。

新たなる登場キャラクターも加わり、話題となりました。

URL： http://www.hakuoki.jp/

チムニー株式会社について

【会社概要】

社名：チムニー株式会社(証券コード 3178東証スタンダード市場)

本社所在地：〒130-0026 東京都墨田区両国3丁目22-6 雷電ビル

代表者：代表取締役社長 茨田 篤司

事業内容： 「はなの舞」「さかなや道場」等、直営店及び、フランチャイズチェーン展開

設立： 1984年2月

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