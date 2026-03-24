【「推し活」の熱量を資産に変える「IRC APP」】投稿がスコア化される体験がファンの自発的な投稿を後押しし、「見る専門」ライト層のSNS投稿頻度は10倍に

株式会社YOAKE entertainment

株式会社YOAKE entertainmentは、東京ガールズコレクション（以下、TGC）の協力のもと、2026年3月15日(日)に国立代々木競技場 第一体育館にて『CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC』（以下、CREATEs presents IRC 2026）を開催いたしました。

本イベントでは、ソニーグループのSony Block Solutions Labs Pte. Ltdが開発したブロックチェーン「Soneium（ソニューム）」を基盤としたIRC公式アプリ「IRC APP（アイアールシー アップ）」の活用により、ファンのSNS上での応援活動が大きく活性化しました。

現代のエンターテインメント業界において、ファンの熱心な応援活動である「推し活」は、多大な経済効果を生んでおり、XやTikTokなどのプラットフォームでのファンによる情報発信は、単なる消費行動を超え、ファン自らがコミュニティを形成し、IP（知的財産）の価値を共に創り上げる「価値共創」のフェーズへと進化しています。

そのような状況下で、「IRC APP」はファンを「消費者」から「コンテンツの担い手」へと再定義するために開発されました。本アプリでは、これまで可視化されにくかったファン一人ひとりの純粋な応援行動をデータとして捉え、公平に評価した上で、特典や体験として還元します。事業者はファンのニーズを正確に捉えた持続可能なマーケティングを展開できるようになります。

「IRC APP」における実績の一つは、これまで「見る専門」だったライト層の行動変容です。事前のデータ分析では、ユーザー全体の25%を占めるライト層のSNS投稿頻度は平均して「20日に1回」に留まっていましたが、アプリ導入後は「2日に1回」へと劇的に増加しました。これは、自身の投稿が評価され、スコアとして蓄積される体験が、ファンの自発的な発信を強く後押しした結果と見られます。ファン一人ひとりの応援がスコアとして可視化されることで、推しへの想いを積極的に発信する文化がイベント全体を通じて醸成されました。

「IRC APP」のシステムの中核を担うのは、AIによる感情分析とシームレスなブロックチェーン実装です。採用されたAI評価システムは、SNS上の膨大な投稿からポジティブおよび中立な発信を精緻に抽出します。これにより、演者に対する誹謗中傷やネガティブな投稿をスコア対象外とするアルゴリズムを構築しました。この仕組みは、ファンにとっては健全な応援を促す動機付けとなり、アーティストにとって安心して「エゴサ」できる環境づくりを後押ししています。

また、本アプリはソニーグループが開発を進めるブロックチェーン「Soneium」を活用しています。これにより、ファンの「推し活の記録」は資産として蓄積することが可能になりました。

■ファンの声が推しに届く、「共創者」となる新しいイベント体験

『CREATEs presents IRC 2026』では、今回のイベントテーマ「共創とつながり」を体現する企画として、ファンのリクエストを実際のステージ衣装に反映する「ファン共創型」企画”IDOL RUNWAY COLLECTION SPECIAL COLLECTION 1”を実施しました。2月に、“あなたが見たい、推しのコーデを大募集”するX投票連動企画「IRC衣装テーマ募集」を実施。全国から寄せられたファンの想いを最新のテクノロジーで読み取り、投稿コメント一つひとつをもとにデザイナーやスタイリストが制作した衣装をまとったアイドルたちがランウェイを彩りました。ファンとともに創り上げたIRC初の“ファン参加型ショー”として、会場を大いに盛り上げました。当日MCのハリー杉山も「ファンとアイドルが一緒にステージを創り上げるイベント」と称したように、応援がスコアとして評価され特典として還元される“新しい推し活”の体験がリアルとデジタルの両面で実証されました。

▲「IRC衣装テーマ募集」に寄せられた実際のファンの声▲IRC APP連動の「共創型」ファッションステージ開幕

”IDOL RUNWAY COLLECTION SPECIAL COLLECTION 1”のトップバッターを飾ったのは、FRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌。「クール系がいい！バチバチにキメてるけど、ふと笑顔を見せてきてギャップで悩殺されたい」というファンの声を反映した大人っぽさが際立つモノトーンのコーディネートで黒いハットを手に登場すると、会場は大きな歓声に包まれました。

続いて、千葉恵里（AKB48）、山田杏佳（≒JOY）、福丸うさ（iLiFE!）、仲村悠菜（私立恵比寿中学）、水瀬さらら（Jams Collection）、久保怜音（log you）、新居歩美（ドラマチックレコード）、南なつ（CANDY TUNE）、天野香乃愛（≒JOY）、古澤里紗（CUTIE STREET）、逢田珠里依（≒JOY）、村川緋杏（CANDY TUNE）、小栗有以（AKB48）、月足天音（FRUITS ZIPPER）が登場。アイドルとしてのステージパフォーマンスとはまた異なる表情を見せ、そのギャップで観客を魅了しました。

さらに、蓄積されたスコアに基づき、優先入場や座席のアップグレードといったCX（顧客体験価値）向上施策を実施。アリーナ指定席のアップグレードチケットはIRC APP会員の抽選によりすべて埋まり、会員特典が確実にファンへ還元された形となりました。このように、ファンの応援行動を評価し、特典として還元する「IRC APP」の仕組みは、ファンコミュニティの長期的な信頼関係の構築に大きく寄与しています。

YOAKE entertainmentは、ファンを単なる「消費者」という枠組みから解き放ち、コンテンツの価値を共に高める「コンテンツの担い手（共創者）」へと再定義することを目指しています。今回の『CREATEs presents IRC 2026』で実施された、ファンの声を反映しステージ衣装を決定する試みは、その象徴的な第一歩です。ファンが自らの行動によってコンテンツに直接的な影響を与える体験は、従来の「応援」を超えた強い当事者意識を生み出し、IPとの間にこれまでにない深い絆を構築します。

今後はこの共創モデルをアイドル領域に留めず、アニメキャラクターや多様なIPへと横展開していく方針です。あらゆるジャンルにおいて、ファンの能動的な関与をデータ化し、価値として還元するプラットフォームの提供を加速させてまいります。

さらにグローバル戦略においては、日本のファンの圧倒的な熱量を可視化し、多言語で世界へ向けて発信していく仕組みを強化します。日本のファンが起点となり、その熱狂が海を越えて伝播していく「熱量の輸出」を実現することで、海外の新規ファンを巻き込んだ世界規模の熱狂的なコミュニティを創出します。デジタルとリアルの両輪で、日本発のエンターテインメントが世界のメインストリームを席巻する未来を、ファンと共に創ってまいります。

CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC 開催概要

イベント名称：CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION 2026 Supported by TGC

（略称：CREATEs presents IRC 2026）

日時：2026年3月15日(日) 開場 11:15／開演 12:00／終了 16:15

会場：国立代々木競技場 第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1）

オフィシャルサイト：https://idolrunwaycollection.jp/

チケット情報：※すべて税込

IRC APP会員共通 先行（抽選）：一般指定席 8,000円

ticket board先行（抽選）：一般指定席 8,000円

一般販売（先着）：一般指定席 8,500円

（アップグレードチケット抽選）

IRC APP Gold/Silver会員対象：アップグレードチケット（アリーナ指定席） 5,000円

IRC APP Bronze会員以上対象：アップグレードチケット（アリーナ指定席） 5,000円

IRC APP Regular会員以上対象：アップグレードチケット（アリーナ指定席） 5,000円

配信先：IRC公式アプリ「IRC APP」

App Store（iOS）：https://apps.apple.com/jp/app/irc-app/id6756539642

Google Play（Android）：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yoake.ircapp&pcampaignid=web_share(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yoake.ircapp&pcampaignid=web_share)

アーティスト：乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ 全6組

オープニングアクト：fav me、α＋、vVibe! 全3組

出演者：渡辺美優紀、小栗有以（AKB48）、千葉恵里（AKB48）、佐藤綺星（AKB48）、

平田侑希（AKB48）、八木愛月（AKB48）、福丸うさ（iLiFE!）、小熊まむ（iLiFE!）、

純嶺みき（iLiFE!）、中山莉子（私立恵比寿中学）、風見和香（私立恵比寿中学）、

桜井えま（私立恵比寿中学）、仲村悠菜（私立恵比寿中学）、奥田彩友（SWEET STEADY）、

塩川莉世（SWEET STEADY）、中山こはく（MORE STAR）、森田あみ（MORE STAR）、

津代美月（Jams Collection）、水瀬さらら（Jams Collection）、桔梗花香（AVAM）、

月深乃絢（AVAM）、水野瞳（Devil ANTHEM.）、新居歩美（ドラマチックレコード）、

一条カオリ（Toi Toi Toi）、さくらもも（Toi Toi Toi）、丸山蘭奈（fav me）、

澪川舞香（fav me）、久保怜音（log you）、福本れみ（log you）、

福田ひなた（可憐なアイボリー）、大森莉緒（Ma’Scar’Piece）、木野稟子（α＋）、

瀬乃真帆子（α＋）、阿部菜々実（フルコース）、中川心（フルコース）、内田祭莉（Pococha）、

ガガちゃん（Pococha）、ゆかにゃん（Pococha） 全38名

MC：村重杏奈、ハリー杉山 全2名

メインパーソナリティ：高山一実、ロッチ コカドケンタロウ 全2名

プラチナパートナー：株式会社クレイツ

パートナー：ゼンレスゾーンゼロ／Ririmew／DOLLY WINK／まじかるベリーベリー／APAGARD／oggi otto／Omoide Badge／NURO／Pococha／森塾 ※ランク別、50音順 全10社

主催：株式会社YOAKE enterta

最新情報はオフィシャルサイトおよびオフィシャルSNSにて随時お知らせいたします。

＜オフィシャルサイト＞

https://idolrunwaycollection.jp/

＜オフィシャルSNS＞

X：@idolrunwaycolle（https://x.com/idolrunwaycolle）

Instagram：@idolrunwaycolle（https://www.instagram.com/idolrunwaycolle/）

TikTok：@idolrunwaycolle（https://www.tiktok.com/@idolrunwaycolle）

IDOL RUNWAY COLLECTIONとは

IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）は、アイドルとファッションの融合を実現するイベント。2023年以来、3度目の開催となります。

ガールズアイドル文化の発展に伴い、アイドルのファッション性への注目度が高まり、異性だけでなく同性からの支持を強くもつグループも増える昨今。同性である女性が来場しやすく、楽しむことができるイベントを作るとともに、ジャパニーズアイドルカルチャーを支えるアイドルにとっても、様々な魅力を国内だけでなく世界にも発信、活躍の場をさらに広げていくことを目的に、TGCの協力を得て本イベントを開催しております。

＜オフィシャルサイト＞

https://idolrunwaycollection.jp/(https://idolrunwaycollection.jp/)

株式会社YOAKE entertainmentとは

株式会社YOAKE entertainmentは、エンターテインメント領域において新しい挑戦を続けるアソビシステム株式会社（代表取締役 中川悠介／東京都渋谷区）、株式会社TWIN PLANET＜ツインプラネット＞（代表取締役 矢嶋健二／東京都渋谷区）、株式会社W TOKYO（代表取締役 村上範義／東京都渋谷区）、株式会社Y&N Brothers（代表取締役 秋元伸介／東京都千代田区）らが集まり、合弁会社として設立いたしました。

エンターテインメント業界で数多くの功績を残し、今もなお第一線で活躍する秋元康氏を総合プロデューサーとして迎え、取締役には日本を代表するブロックチェーン起業家の渡辺創太氏と各社の代表者が就任し、テクノロジーを活用したグローバルなエンターテインメントプロジェクトを展開しています。

＜コーポレートサイト＞

https://yoake-entertainment.jp/(https://yoake-entertainment.jp/)