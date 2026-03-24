3DME、写真1枚で制作可能な「ペットフィギュア」紹介パートナー募集

株式会社イメージ・マジック

株式会社イメージ・マジック（東京都文京区、代表取締役社長：山川 誠）が展開する3Dフィギュアサービス「3DME（スリーディーミー）」は、2026年3月24日（火）より、ペット関連事業者向けの「ペットフォトフィギュア」の紹介パートナー募集を開始いたします。

本サービスは、独自のAI技術により写真1枚から立体フィギュアを制作できる、オンデマンドソリューションです。事業者は初期費用や手間ゼロで、既存顧客のロイヤリティを高める付加価値の高いメモリアルグッズを即日導入いただけます。

なお、2026年3月24日（火）～2026年4月6日（月）の2週間、円滑なサービス開始をサポートする「ペットフォトフィギュア」導入支援キャンペーンを実施いたします。

専用ツールを置くだけ。注文受付から配送まで「3DME」が代行

法人向け案内ページ：https://3dme.jp/business/photo-ai-pet-figure

■ 現場の手間ゼロで、顧客ロイヤリティ向上・収益化「サービス紹介プラン」

レジ横や受付に、専用の販促ツール（POPスタンド・紹介カード・サンプルフィギュア）を置くだけで導入完了。

店頭等でサービスを紹介し、専用コード経由で注文を受ける形式。注文受付・決済から製造・配送まで、すべて当社が対応するため、最も手軽に開始できるプランです。

- 飼い主様特典：専用コードの利用で、注文時に「素敵な特典」をプレゼント。- 事業者様メリット：専用コードの利用数に応じた、紹介料をお支払いします。- 運用丸投げ：注文受付・決済から製造・配送まで、全工程を3DMEが代行します。「ペットフォトフィギュア」紹介パートナー専用の販促ツール■ 写真1枚から生まれる、フィギュアならではの「存在感」- 写真1枚からフィギュアに：スマートフォン等の写真からAI技術で3Dモデルを生成します。成長の記録や、大切なペットのメモリアルとして、高い需要があります。- 新しい思い出の残し方：最新の3Dプリント技術により、毛並みの質感や愛らしい表情を忠実に再現。写真では味わえない「そこにいるかのような」立体的な存在感が、飼い主様の顧客ロイヤリティを大きく高めます。「ペットフォトフィギュア」ビフォーアフター画像■ 【期間限定】「ペットフォトフィギュア」導入支援キャンペーン

本日から4月6日（月）までの2週間、パートナー様のスムーズなサービス導入をサポートするための支援特典をご用意しました。

- 期間：2026年3月24日（火）～2026年4月6日（月）- 支援特典：「店頭掲示用サンプルフィギュア」を1体サービス（通常有償）- 対象：期間中に紹介パートナーへお申し込みの事業者様

お客様が仕上がりを直接確認できる「実物サンプル」を設置いただくことで、現場でのスムーズな案内をサポートいたします。ぜひこの機会にご活用ください。

お問い合わせ

【パートナー募集（紹介プラン） 概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/85001/table/27_1_90aa76b7f031ac95bb80e2ee9a37a16f.jpg?v=202603241252 ]

■ メディア取材のご相談

https://3dme.jp/business/media

■ サービス協業・導入に関するお問い合わせ

https://3dme.jp/business/contact

対応可能時間：9:00～18:00（※土日祝日、当社指定休業日を除く）

3DME（スリーディーミー）について

株式会社イメージ・マジックが運営する「3DME」は、3Dスタジオで撮影する「スタジオ撮影(https://3dme.jp/price#studioplan)」と、最新のAI技術を活用した写真から作れる「フォトフィギュア(https://3dme.jp/price#photoplan)」の2つの方法で、人物フィギュア・ペットフィギュアを制作できるオリジナルフィギュアサービスです。

日本テレビやTBS・フジテレビ等のTVをはじめ、「新しい思い出の残し方」として注目を集め、数多くのメディアで紹介されています。

公式サイト：https://3dme.jp/

Instagram：@3dme.jp(https://www.instagram.com/3dme.jp/)

X：@3DMe_jp(https://www.instagram.com/3dme.jp/)

【会社情報】

社名：株式会社イメージ・マジック（東証上場：7793）

代表：山川 誠

資本金：3億4,796万円（2025年12月末現在）

本社：東京都文京区小石川1-3-11 ライジングプラザ後楽園6階

https://imagemagic.jp/