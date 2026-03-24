生成AI「Safe AI Gateway」に 統合チャットボット機能を追加

株式会社ソフトクリエイト

株式会社ソフトクリエイト（本社：東京都渋谷区／代表取締役社長：林 宗治、以下 ソフトクリエイト）は、企業・団体向け生成AIサービス「Safe AI Gateway」に、新たに「統合チャットボット」機能を追加したことを発表いたします。

本機能は、社内に乱立した複数の専門AI（自社専用チャットボット）を一つの窓口に束ねることで、利用者の利便性向上と管理者の運用負荷軽減を両立し、企業全体での生成AI活用を支援します。本機能は「Safe AI Gateway ver.3.19」に搭載され、2026年3月24日（火）より提供を開始いたしました。

製品サイト： https://www.softcreate.co.jp/safeai/gateway

開発背景：AI活用の次なる壁、「AIのサイロ化」

企業のDX推進に伴い、部門ごとに「人事用AI」「経理用AI」といった専門チャットボットの導入が進む一方、情報が分断される「AIのサイロ化」が新たな課題として顕在化しています。

こうした状況で利用者は、どのチャットボットに質問すべきかを都度判断する必要があり、その結果「どのAIに聞けばよいか分からない」「部門をまたぐ質問ができない」といった不便さを解消しきれず、AIが十分に活用されないケースも生じていました。

「統合チャットボット機能」で、チャットAI活用がさらに便利に

この課題を解決するのが、今回追加された「統合チャットボット」機能です。統合された窓口ボットに質問するだけで、管理者があらかじめ設定した複数の自社専用チャットボットへ横断的に問い合わせが実行されます。各ボットからの回答を要約・統合し、要点を整理したひとつの回答として提示します。

統合チャットボット：機能イメージ図■利用者のメリット

どのチャットボットに質問すべきかを判断したり、ボットを切り替えたりする必要がなくなります。1つのチャット画面から質問するだけで、部門や用途をまたいだ情報を一度に取得でき、社内問い合わせや情報探索をよりスムーズに行うことが可能です。

■管理者のメリット

統合対象のチャットボットを管理画面で選択するだけで設定が可能です。利用者への使い分けルールを設ける必要がなく、AI活用の設計・運用負荷を抑えながら全社展開できます。

※対象のチャットボットは、「Safe AI Gateway」で作成された自社専用チャットボットです。一般的な外部チャットボット(ChatGPT や Google Gemini など)は含まれません。

技術的背景

本機能は、生成AIの回答精度向上を目的として、質問内容に応じて複数の専門チャットボットを自動的に選択・連携し、それぞれの回答を分担して生成・統合する技術に関する当社取得済み特許（特許第7751715号）の技術思想を背景に開発したものです。本特許は、生成AIにおけるマルチボット連携およびプロンプトエンジニアリングの枠組みを示しています。

利用イメージ 「社内問い合わせ窓口」

下図は育児休暇についての社内問い合わせを想定した利用イメージです。複数部門にまたがる問い合わせも、「社内規定」「法務」「経理」など、複数の専門チャットボットを統合した「社内問い合わせ窓口」に質問するだけで、AIが関連するボットの知識を横断して回答を自動生成します。

主な利用シーン・ユースケース

統合チャットボットに質問するだけで複数の専門チャットボットからの回答をまとめて表示・複数製品・サービスの「サポート窓口」

複数の製品・サービスごとに用意されたFAQボットを統合。「製品Aの導入手順」「製品Bのトラブル対応」「サービスCの契約方法」など、複数のFAQボットを横断して情報を一度に確認でき、サポート部門の対応負荷軽減やユーザー満足度向上につながります。

・新入社員・異動者向け「オンボーディング窓口」

新入社員や異動者向け、人事・総務・ITサポートなど用途ごとに作られていたチャットボットを統合。

社内ルールや手続き、システム利用方法など複数領域の回答をまとめて得られます。これにより、早期の業務立ち上げや自己解決を促進し、教育担当者の負担軽減に貢献します。

利用条件と価格

統合チャットボット機能は全プランに標準搭載され、追加費用なしでご利用いただけます。

さらに進化し続ける Safe AI Gateway

Safe AI Gateway は、「仕事でも安心して使えるAI」として、セキュリティと利便性の両立を追求しています。チャット履歴やデータはAIの学習に利用されず、第三者によるセキュリティチェックや分離されたデータ保管により、企業・団体の皆さまに安心してご利用いただける環境をご提供しています。今後もお客様のご要望や社会の変化に応じて、機能強化・拡張を続けてまいります。

株式会社ソフトクリエイトについて

ソフトクリエイトは、お客様の変革に不可欠なベストパートナーを目指し、企業向けの総合的なITサービスを提供しています。クラウド、セキュリティ強化、AI・DX支援、ITインフラ構築を主要な事業とし、最適なテクノロジーを通じた「価値の提供」でお客様のビジネスを支援します。40年以上にわたり、お客様と共に培った経験を生かし、日本全国の企業へサービスを届けていきます。

＜会社概要＞

会社名：株式会社ソフトクリエイト

代表者：代表取締役社長 林 宗治

設立：2012 年 10 月

資本金：2 億円 (2025 年 3 月 31 日現在)

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 2 丁目 15 番 1 号 渋谷クロスタワー

URL：https://www.softcreate.co.jp/



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