【アンカー・ストア】Anker Cafe併設店舗「Anker Store & Cafe ららぽーと海老名」を4月にオープン！また同月に福岡・那須・富士見にも新規出店

アンカー・ジャパン株式会社

Anker Cafe併設店舗の「Anker Store & Cafe ららぽーと海老名」を2026年4月24日（金）にオープンします。カフェで過ごす時間にも快適でスマートな充電環境を店内全席でご提供し、Anker StoreではAnkerグループ製品を実際に手にとってご購入いただけます。また、同月に福岡・那須・富士見にも新規出店いたします。

アンカー・ジャパン株式会社の子会社として常設直営店Anker Storeの運営事業を担うアンカー・ストア株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：猿渡 歩）は、2026年4月24日（金）に「Anker Store & Cafe ららぽーと海老名」をオープン。また同月に、「Anker Store ららぽーと福岡」、「Anker Store Outlet 那須」、「Anker Store ららぽーと富士見」の計3店舗をオープンいたします。

2025年5月に1号店をオープンした「Anker Store & Cafe 汐留」は、食事の時間にも快適でスマートな充電環境を店内全席に整えるとともに、オンライン会議にも対応できるミーティングルームを備えた店舗として、ビジネスパーソンを中心に多くのお客様にご利用いただいております。今回オープンする「Anker Store & Cafe ららぽーと海老名」は、リラックスできるカフェスペースに加えて、Anker Storeの製品展示・販売スペースも充実させ、多くの製品を実際に手に取って比較体験いただくことが可能です。ショッピングでお越しのご家族連れや学生をはじめ、近隣にお住まいの方等、お買い物の合間にも充電を気にせず快適にお過ごしいただける空間をご提供します。

本店舗は、JR海老名駅直結、小田急線・相鉄線からもアクセス良好な大型商業施設「ららぽーと海老名」内、3Fの施設中央付近にオープン。カフェでのリラックスタイムにも快適でスマートな充電環境をご提供するべく、店内全席にスマートフォンを急速充電できるUSB-Cケーブルやワイヤレス充電機能付きテーブルを設置しています。カフェメニューには、コーヒーなどのドリンクはもちろん、スイーツやAnkerオリジナルのカレー等を取り揃えている他、Anker Japan公式アプリからのモバイルオーダーにも対応し、スマートな店舗体験を実現しています。Anker Storeでは、モバイルバッテリーや充電器、イヤホンを中心に製品をラインナップしており、Ankerグループ製品を実際にご購入いただくことが可能です。人気プロジェクターの比較投影や掃除の負担が軽減できるロボット掃除機も体験、家庭用蓄電池「Anker Solix XJシリーズ」の展示も実施し、オンラインでは比較が難しかった製品も、専門スタッフに相談しながらお客様のニーズにぴったりの製品をお選びいただけます。

また、同月には「Anker Store ららぽーと福岡」、「Anker Store Outlet 那須」、「Anker Store ららぽーと富士見」の計3店舗をオープンいたします。

店舗概要

● Anker Store & Cafe ららぽーと海老名

「Anker Store & Cafe ららぽーと海老名」は、JR海老名駅直結、小田急線・相鉄線からもアクセス良好な大型商業施設「ららぽーと海老名」内、3Fの施設中央付近に出店します。店内全席にスマートフォンを急速充電できるUSB-Cケーブルやワイヤレス充電機能付きテーブルを設置し、カフェ滞在中もスマートに充電いただけます。さらに、Anker Storeにて製品を実際にお試しの上、ご購入いただけます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/636_1_8e71a758023662680651090a6e0a2fd5.jpg?v=202603240352 ]

● その他の店舗

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/16775/table/636_2_0d2ebdb6e6c995b2ecadc3f7e48d4e91.jpg?v=202603240352 ]

企業情報｜ アンカー・ストア株式会社について

アンカー・ストア株式会社は、アンカー・ジャパンの子会社として常設直営店Anker Storeの運営事業を担っています。2018年6月に第一号の直営店を出店したのを皮切りに、ショップインショップなど新しい取り組み形態のもと、全国に店舗を拡大してきました。より多くのお客様にAnkerグループ製品を手に取っていただく機会を創出し、Ankerグループのコーポレート・ミッションである「Empowering Smarter Lives」の実現を力強く推進して参ります。

アンカー・ストア株式会社（概要）

本社 ：〒107-6408 東京都港区赤坂二丁目17番22号

赤坂トラストタワー8階（アンカー・ジャパン内）

代表者 ：代表取締役CEO 猿渡歩

設立 ：2021年4月1日

資本金 ：3,000万円

TEL ：03-4455-7823（アンカー・ジャパン カスタマーサポート）

事業内容：店舗の企画、開発および運営

製品、コンピューター関連機器の企画、製造、販売および輸出入

これに付帯または関連する一切の事業

資本構成：アンカー・ジャパン株式会社 100%

公式サイト：https://store.ankerjapan.com/

知的財産権について

- Anker、SoundcoreおよびEufyは、アンカー・ジャパン株式会社またはその関連会社の商標または登録商標です。

- その他会社名、各製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。