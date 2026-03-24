公開から30年の時を経てファン待望の4Kリマスター化　『マクロスプラス -MOVIE EDITION-』4Kリマスターセット　3月25日発売

株式会社バンダイナムコフィルムワークス

株式会社バンダイナムコフィルムワークス［代表取締役社長：浅沼 誠、住所：東京都杉並区］は、1995年10月に劇場公開された『マクロスプラス -MOVIE EDITION-』が30周年を迎えたことを記念して、4K ULTRA HD Blu-ray とBlu-rayをセットにした4Kリマスターセットの特装限定版（11,000円／税込)と初回限定版(15,400円/税込)を2026年3月25日に発売します。初回限定版は、バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイトA-on STORE、プレミアムバンダイ（A-on STORE プレミアムバンダイ支店）、超時空ファンクラブ マクロス魂での限定販売となります。

※初回限定版の予約受付は終了していますがキャンセル等により予約が再開する場合がございます。

▲「マクロスプラス MOVIE EDITION 4Kリマスターセット

(4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc)」（特装限定版）

(C)1995 BIGWEST/MACROSS PLUS PROJECT

■「マクロスプラス MOVIE EDITION 4Kリマスターセット

(4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc)」 商品特長

本商品は、1995年10月に劇場公開された『マクロスプラス -MOVIE EDITION-』の30周年を記念して、マスターフィルムを再スキャンし4Kリマスター化した本編映像を、4K ULTRA HD Blu-rayとBlu-rayにそれぞれ収録しています。

封入特典として新規インタビューを収録した特製ブックレット（24P）が付属。総監督・河森正治、監督・渡辺信一郎、音楽・菅野よう子、特技監督・板野一郎といった豪華制作陣のソロインタビューに加え 河森正治＆イサム役 山崎たくみ、メカシーンの作画を担当した鴨川 浩＆村木 靖＆川原智弘の対談インタビューが掲載されています。さらに映像特典として劇場予告を収録しています。

また、板野一郎 描き下ろしイラストを使用した特製収納BOXが付属します。

さらに、A-on STORE、プレミアムバンダイ（A-on STORE プレミアムバンダイ支店）、超時空ファンクラブ マクロス魂にて限定販売される初回限定版には、特製原画集（A4/52P）、特製アクリルパネル（A4サイズ）といった豪華特典が付属します。

＜ストーリー＞

西暦2040年。コンピューターが生み出した、ヴァーチャルアイドル・シャロン。彼女の奏でる甘い歌声に人々が酔いしれる中、惑星エデンでは、次期主力戦闘機の最終選定試験が実施されていた。そのテストパイロットに選抜されたイサムとガルドはなぜか憎しみをぶつけ合い、ふたりの間で揺れる女性・ミュンを激しく動揺させる。果たして、かつて親友だったこの３人の間に何があったのか？そしてシャロンがそんな彼らの想いを取り込んだとき……!!

■法人共通購入特典

バンダイナムコフィルムワークス公式通販サイトA-on STOREをはじめ、対象店舗にて『マクロスプラス -MOVIE EDITION-』4Kリマスターセットの特装限定版または初回限定版をご購入の方に、「複製原画A4クリアファイル」がプレゼントされます。

※対象店舗等購入特典等詳細は、

バンダイナムコフィルムワークス作品情報サイト「V-STORAGE」内『マクロスプラス -MOVIE EDITION-』4K リマスターセット特設ページ

（https://v-storage.jp/sp-site/macross_plus_uhdbd/）をご確認ください。

※特典対象外設定の商品がある場合がございます。特典付き商品であることをご確認の上、ご購入ください。

※対象法人であっても、一部取扱の無い店舗がある場合がございます。

※特典は予告なく変更となる場合がございます。

▲「複製原画A4 クリアファイル」

(C)1995 BIGWEST/MACROSS PLUS PROJECT

■『マクロスプラス -MOVIE EDITION-』について

本作は、1994～1995年に制作されたOVA『マクロスプラス』全4話に、新規カットと新規エンディングを加えて1995年10月に公開された劇場アニメ作品です。河森正治、渡辺信一郎、菅野よう子、信本敬子、摩砂雪、板野一郎といったトップクリエイター達がスタッフとして参加しており、ハイクオリティな映像表現が注目を集めました。

本商品の発売を記念して、2026年3月20日より「『マクロスプラス -MOVIE EDITION-』＜4K REMASTER ver.＞」がＴＯＨＯシネマズ 新宿ほか15館で公開中です。上映劇場では 4Kリマスターセット（特装限定版）の先行発売（※）も実施中です。

（※）上映劇場での先行販売

※本作品を公開劇場にて鑑賞される方が販売対象となります。

※数量に限りがございますので上映期間中に品切れとなる場合がございます。

あらかじめご了承ください。

※購入の際は、本作品の鑑賞券（電子チケット含む）のご提示が必要となります。

※座席指定券1枚の提示につき、「1会計各1枚まで」の購入制限を設けさせていただきます。

■商品概要

商品名 ：「マクロスプラス MOVIE EDITION 4Kリマスターセット

(4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc)」(特装限定版)

価 格：11,000円（税込） 10,000円（税抜）

発売日 ：2026年3月25日

収録時間：234分【UHD BD】117分（本編115分+特典:2分）

【BD】117分（本編115分+特典:2分）

スペック：【UHD BD】HDR／DTS-HD Master Audio(5.1ch)・ﾘﾆｱPCM(ｻﾗｳﾝﾄ゛)／HEVC／

100G／16:9<2160p UltraHigh Definition>／日本語字幕付(ON・OFF可能)

【BD】DTS-HD Master Audio(5.1ch)・ﾘﾆｱPCM(ｻﾗｳﾝﾄ゛)／AVC／BD50G／

16:9<1080p High Definition>／日本語字幕付(ON・OFF可能)

封入特典：特製ブックレット（24P）

映像特典：劇場予告「マクロスフェスティバル’95」

他、仕様：板野一郎描き下ろし特製収納BOX

発売・販売元：バンダイナムコフィルムワークス

※初回限定版【A-on STORE、プレミアムバンダイ、超時空ファンクラブ マクロス魂限定】(15,400円／税込)も同日発売です。初回限定版の予約受付は終了していますがキャンセル等により予約が再開する場合がございます。

■関連サイト・SNS

◎「マクロス」公式サイト：https://macross.jp/

◎「マクロス」公式X：https://x.com/macrossD

◎「マクロス」シリーズ公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@macrossch2259

◎バンダイナムコフィルムワークス 作品情報サイト「V-STORAGE」：https://v-storage.jp/