「群像」４月号が完売！ ノーベル文学賞作家・大江健三郎さんの未発表小説２篇などを掲載
平素より弊社の出版活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
2026年3月6日発売の「群像」4月号は通常よりも多い部数で刊行しましたが、話題を呼んで売り切れとなった書店も多く、この度、完売の運びとなりました。
中でも、巻頭に掲載した大江健三郎さんの未発表小説2篇が反響を呼んでいます。「暗い部屋からの旅行」は現存する小説としては最も古い作品で、「旅への試み」はデビュー作「死者の奢り」とほぼ同時期の作品です。2篇ともに大江さん本人が触れたことも、研究書でも言及されたことのない、貴重なものです。併せて、東京大学大学院教授（大江健三郎文庫運営委員長）の阿部賢一さんに発見の経緯と解説を執筆していただきました。
本号は他にも、古川日出男さんとくどうれいんさんにご寄稿いただいた「特集・震災後の世界15」や、三宅香帆さん、武塙麻衣子さんによる新連載、仲野太賀さん・上出遼平さん・阿部裕介さんによる 「MIDNIGHT PIZZA CLUB 2nd BLAZE」の冒頭抄録など、読みどころ満載の号となっています。
売行きは例月を大幅に上回るペースで、弊社の「群像」4月号の在庫は払底。本号は現在店頭に並んでいるもののみとなります。2019年のリニューアル後３度目、2023年5月号以来の完売です。
群像2026年4月号
発売日：2026年3月6日（金）
定価：1550円（税込）
〈掲載作品〉
【未発表小説発見】
大江健三郎さん「暗い部屋からの旅行」
大江健三郎さん「旅への試み」
阿部賢一さん「解説」
【特集・震災後の世界15】
古川日出男さん「灯台から灯台へ」
くどうれいんさん「昨日まで」
「群像」2026年4月号目次１.
【新連載】
・評論
三宅香帆さん「はじめての自分的思考」
・エッセイ
武塙麻衣子さん「食暦」
【批評】
原武史さん「１条なき「民主主義」」
「群像」2026年4月号目次２.
【冒頭抄録】
上出遼平さん
「MIDNIGHT PIZZA CLUB 2nd BLAZE」
……など
群像
「群像」は第二次世界大戦終結の翌年、1946年10月に創刊した文芸誌であり、講談社で最も歴史のある雑誌です。いかなる傾向文学にも偏しない、常にひろき視野に立つ、という理念に基づいて作られました。毎年6月号に受賞作を発表する「群像新人文学賞」は、林京子、村上春樹、柄谷行人、村上龍、高橋源一郎、多和田葉子、阿部和重、島本理生、村田沙耶香、乗代雄介などの作家・評論家を輩出しています。