「群像」４月号が完売！　ノーベル文学賞作家・大江健三郎さんの未発表小説２篇などを掲載

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株式会社講談社

平素より弊社の出版活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。


2026年3月6日発売の「群像」4月号は通常よりも多い部数で刊行しましたが、話題を呼んで売り切れとなった書店も多く、この度、完売の運びとなりました。



中でも、巻頭に掲載した大江健三郎さんの未発表小説2篇が反響を呼んでいます。「暗い部屋からの旅行」は現存する小説としては最も古い作品で、「旅への試み」はデビュー作「死者の奢り」とほぼ同時期の作品です。2篇ともに大江さん本人が触れたことも、研究書でも言及されたことのない、貴重なものです。併せて、東京大学大学院教授（大江健三郎文庫運営委員長）の阿部賢一さんに発見の経緯と解説を執筆していただきました。



本号は他にも、古川日出男さんとくどうれいんさんにご寄稿いただいた「特集・震災後の世界15」や、三宅香帆さん、武塙麻衣子さんによる新連載、仲野太賀さん・上出遼平さん・阿部裕介さんによる　「MIDNIGHT PIZZA CLUB 2nd BLAZE」の冒頭抄録など、読みどころ満載の号となっています。



売行きは例月を大幅に上回るペースで、弊社の「群像」4月号の在庫は払底。本号は現在店頭に並んでいるもののみとなります。2019年のリニューアル後３度目、2023年5月号以来の完売です。





　群像2026年4月号

　　


　　発売日：2026年3月6日（金）


　　定価：1550円（税込）


　　　



　〈掲載作品〉



　【未発表小説発見】


　　大江健三郎さん「暗い部屋からの旅行」


　　大江健三郎さん「旅への試み」


　　阿部賢一さん「解説」




　【特集・震災後の世界15】


　　古川日出男さん「灯台から灯台へ」


　　くどうれいんさん「昨日まで」








「群像」2026年4月号目次１.

　【新連載】


　・評論　


　　三宅香帆さん「はじめての自分的思考」


　・エッセイ


　　武塙麻衣子さん「食暦」




　【批評】


　　原武史さん「１条なき「民主主義」」


　







「群像」2026年4月号目次２.

　【冒頭抄録】


　　上出遼平さん
　　「MIDNIGHT PIZZA CLUB 2nd BLAZE」



　　　　　　　　　　　　　　　　　　……など









群像


「群像」は第二次世界大戦終結の翌年、1946年10月に創刊した文芸誌であり、講談社で最も歴史のある雑誌です。いかなる傾向文学にも偏しない、常にひろき視野に立つ、という理念に基づいて作られました。毎年6月号に受賞作を発表する「群像新人文学賞」は、林京子、村上春樹、柄谷行人、村上龍、高橋源一郎、多和田葉子、阿部和重、島本理生、村田沙耶香、乗代雄介などの作家・評論家を輩出しています。