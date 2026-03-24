全国初「MEGR式（めぐる式）メソッド」搭載 -NOLTYスコラ ライズ―生活記録ノートではできなかった「非認知能力」の育成

株式会社ＮＯＬＴＹプランナーズ

株式会社 NOLTY プランナーズ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：細野 肇、以下 当社）は、中学生が高校受験に必要となるポートフォリオ（活動報告書）を“書く・振り返る”の繰り返しで自然に蓄積できる手帳『NOLTYスコラ ライズ（以下ライズ）』を 2025 年 3 月下旬より全国発売いたします。ライズは、非認知能力育成研究の第一人者である中山 芳一氏（All HEROs 合同会社代表 元岡山大学 教育推進機構 准教授)の監修のもと、全国で初めてMEGR式（めぐる式）メソッドを搭載し、中学生の自己成長と高校受験対策を強力にサポートします。

非認知能力の重要性と中学教師の葛藤

近年、学力テストでは測れない「意欲」「回復力」「協調性」といった非認知能力が、子どもたちの将来を左右する力として注目を集めています。文部科学省も学習指導要領の改訂を通じて「生きる力」の育成を掲げ、高校入試においても推薦・特色化選抜の拡大により、自分を言葉で表現する力が直接的に問われる時代になりました。

非認知能力の育成が重要であることは、多くの教育現場で認識されています。しかし現場では

> 「非認知能力を育てたいが、具体的な方法が分からない」

> 「振り返りを書かせるが、ただの感想になってしまう」

> 「推薦入試の面接で、生徒が自分のことを語れない」

という声が後を絶ちません。

従来の生活記録ノートは、持ち物の確認や1日の感想を記録することが中心であり、目標の達成過程を振り返り、言語化する仕組みが不足していました。非認知能力の大切さは分かっていても、日常の中でどう育てるかという方法論が確立されていませんでした。

非認知能力育成メソッド「MEGR式」を全国で初めて実装したNOLTYスコラ ライズ

ライズは、高校生向け手帳として累計300万人以上に活用されてきた「NOLTYスコラ」の実績と、非認知能力育成の第一人者・中山芳一氏が長年多くの学校と関わりながら作り上げた独自理論「MEGR式（めぐる式）メソッド」を融合。全国で初めて手帳に実装しました。

特別な授業も追加の指導時間も不要。生徒が毎日手帳を書くだけで、語れる力と非認知能力が育ちます。

非認知能力育成メソッドMEGR式を全国で初めて手帳に実装

【M】Mindset（マインドセット）

非認知能力の核となる3つの力を軸に毎週の目標を設定します。

〇自分と向き合う力（自制心・忍耐力・回復力）

〇自分を高める力（意欲・楽観性・自信）

〇 他者とつながる力（コミュニケーション力・共感性・協働性）

中学3年間、この3軸で目標と振り返りを繰り返すことで、「自分の強み」が育まれます。

【EG】Emotional Graph 感情曲線

1週間の気分の動きを線で描く「感情曲線」で心の変化を可視化。生徒自身の自己理解を深めるとともに、教師が手帳を見るだけで生徒の異変に気づける仕組みを実現。多忙な教師でも生徒への寄り添いが可能になります。

【R】Reflection（リフレクション）

「幸せ・成功・感謝・面白・失敗・怒り」 の6感情に紐づけてエピソードを記録。蓄積された体験が面接・自己PR・推薦書作成の具体的な根拠になります。

生徒の自己理解と学びの言語化が高校入試に活きる

近年、高校入試における推薦・特色化選抜の割合は年々拡大しており、「学力だけでは測れない生徒の魅力」を伝える力が合否を左右する時代になっています。しかし多くの中学生が面接の場面で「何を話せばいいか分からない」「自分のことをうまく言葉にできない」という壁にぶつかります。

ライズの「感情曲線」と「6つのエピソード記録」は、その「語れる差」を3年間かけて育てます。特別な面接対策の時間を設けなくても、日常の記録がそのまま入試の武器になります。

監修者情報

中山 芳一 氏（All HEROs合同会社 代表 / 元岡山大学教育推進機構 准教授）

20年以上の教育実践から「非認知能力の育成」を提唱。年間370件超の講演・研修を行い、400以上の学校と継続的に関わる。著書に『非認知能力の強化書』（東京書籍）、『教師のための「非認知能力」の育て方』（明治図書、2023年）など多数。

商品概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/88199/table/65_1_82bcdf6c7112c0074271d24936b4cbc2.jpg?v=202603241252 ]

中学校・教育委員会ルートにて販売いたします（個人のお客様への販売はございません）

お申し込み・お問い合わせ

商品詳細はこちら :https://www.noltyplanners.co.jp/schola/schola-program/rise/lp/サンプルご希望もこちらからお申込みください

株式会社NOLTYプランナーズ

日本能率協会マネジメントセンターより2011年に分社化。主な事業は社員用手帳や販促用手帳のビジネスツール事業、社内での知識定着や浸透を支援するSDGs支援事業、中高生の資質能力を育む学校向け人材育成事業。成長することを求め目標に向けて歩む全ての人と組織を支援し続けます。

会社概要

社名：株式会社NOLTYプランナーズ

本社所在地：東京都中央区新川1-4-1 住友不動産六甲ビル3階

代表取締役社長：細野 肇

HP：https://www.noltyplanners.co.jp/

監修者・中山芳一氏へのインタビュー、モニター校への取材についても上記窓口までご相談ください。