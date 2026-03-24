AIを入れても忙しさが変わらない理由とは？プロセスを「型」化する「AI活用セミナー」を開催

株式会社スタディスト

リーンオペレーションの実現を支援する株式会社スタディスト（本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:鈴木悟史、以下スタディスト）は、生成AIの導入による業務自動化の課題を解決するため、無料オンラインセミナー「スタディストのAI活用術［行為の自動化編］ ―プロセスを「型」化し人間がコア業務に没頭できる自動化環境を実現する―」を2026年3月25日に開催いたします。業務プロセスの可視化・標準化のプロフェッショナルとして、属人的な業務を「型」化し、組織の可処分時間を最大化するための具体的な設計の考え方をお伝えします。

開催の背景

生成AIを導入したにもかかわらず、手作業での転記作業や社内からの問い合わせ対応などに追われ、現場の負担が軽減されないケースが多くの企業で見受けられます。この原因はAIツールの性能にあるのではなく、業務プロセスが「手作業前提」のまま整理されていないことにあります。 当社では、この課題を打破する概念として、AIとの共存を前提に業務フローを再構築する「AI Operation」を提唱しています。本セミナーでは、単なるツールの活用術に留まらず、AIが実行・連携しやすいプロセスを再設計するための考え方を解説し、真の業務効率化を実現するためのロードマップを提示いたします。

開催概要

日時：2026年3月25日（水）12:00～13:00

形式：Zoomによるオンラインセミナー

参加費：無料

申し込み：以下よりお申し込みください

登壇者（敬称略）

お申し込みはこちらから >> :https://biz.teachme.jp/event/260325_aicasestudy2/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral

株式会社スタディスト

取締役副社長 庄司 啓太郎（しょうじ けいたろう）

東京工業大学卒。国内シンクタンクにて、都市計画等の調査業務に従事。その後、製造業向けの業務改善コンサルティング会社にて、設計支援システム導入や製品開発プロセス改革、業務分析のプロジェクトリーダーを歴任。 同社マネージャー職を経て、2010年3月に株式会社スタディストの創業に参画。 営業部門、カスタマーサクセス部門を経て、現職では管理部門の統括を兼務。顧客企業の「リーンオペレーション」実現に向け、コンサルティング・研修・アウトソーシング等のソリューションを展開。 著書に『結果が出る仕事の「仕組み化」』（日経BP）

リーンオペレーションについて

スタディストが提唱するリーンオペレーションとは、業務の「ムリ・ムダ・ムラ」を取り除き、効率化で生まれた余力を「価値強化」に再投資して組織全体の生産性と持続的な成長を実現する、継続的な改善プロセスです。具体的には、業務の可視化・標準化・単純化・徹底化のステップを通じて、筋肉質な組織を目指し、最終的にコア業務に注力できる体制構築を支援します。 当社では、マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」等に加え、業務アセスメントやマニュアル作成代行、研修などを組み合わせたハンズオン型のサービス提供を通じ、お客様の生産性向上を実現するパートナーとして、リーンオペレーションの実現を支援しています。

株式会社スタディスト 会社概要

会 社 名：株式会社スタディスト

本社所在地：東京都千代田区神田錦町1-6 住友商事錦町ビル9階

拠 点： 【国内】東京、名古屋、大阪、福岡、宮崎 【海外】タイ（バンコク）、ベトナム（ホーチミン）

事 業 内 容 ：マニュアル作成・共有システム「Teachme Biz」を含む「Teachmeシリーズ」の展開、生産性向上に関するコンサルティング、企業研修事業等

創 業：2010年3月19日

資 本 金：10,320万円（資本準備金含む）

Ｕ Ｒ Ｌ：https://studist.jp/