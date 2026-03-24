スポーツ × テクノロジーで、人と人をつなぐ Zoom

ZVC JAPAN 株式会社ZVC JAPAN 代表取締役会長兼社長 下垣典弘（左）が、試合後にセバスチャン・サイズ選手（右）へ MVP 賞を贈呈

2026年3月24日、日本、東京 - Zoom Communications, Inc.(https://www.zoom.com/ja)（本社：米カリフォルニア州サンノゼ、代表取締役 CEO ： Eric Yuan 、以下 Zoom ）の日本法人 ZVC JAPAN 株式会社（以下、ZVC JAPAN）は、2026 年 3 月 11 日（水）に開催されたアルバルク東京のホームゲーム(https://info.alvark-tokyo.jp/gamelp_2526/game_20260311?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=ticket&utm_content=ad_g_sch_general&gad_source=1&gad_campaignid=23561852599&gbraid=0AAAAAC7_k1TrS-UguqZXhmyXSJy2jO6tv&gclid=Cj0KCQiA2bTNBhDjARIsAK89wlECNhv5_95o20AU4OESoOVGjaMLplQaPp81ygqGWb9m7vDer2PTBcUaApRFEALw_wcB)にて、ゲームデー スポンサーとして特別協賛を行ったことをお知らせします。

Zoom のカルチャーである「Delivering Happiness（すべての人に幸せを届ける）」という理念のもと、ZVC JAPAN はスポーツを通じて、人と人とのつながりを広げる活動を支援しています。当日の試合会場では、センターハングビジョン、リボンビジョン、ゴールサイネージなど、さまざまな場所で Zoom のブランドメッセージが紹介されました。

Zoom は現在、「System of Action」として、会話を行動に変え、業務を自動で完結させるプラットフォームへ進化しています。今回のアルバルク東京のホームゲームでは、その進化の一端をご覧いただく場として、ZVC JAPAN 代表取締役会長兼社長下垣典弘のスピーチを、Zoom Meetings を通じて会場ビジョンに投影し、Zoom AI Companion による自動文字起こし・英語同時翻訳を行いました。これにより、言語や障害の壁を越えたボーダーレスなコミュニケーションを後押ししました。

観客全員に Zoom × アルバルク東京の特製ステッカー、先着 5,000 名にはオリジナル サコッシュとハリセンをプレゼント試合開始前には、Zoom AI Companion で作成した選手のカスタム AI アバター* が、実際の選手に代わり、事前に録音されたコメントを紹介

過去にも、Zoom のプラットフォームはスポーツ業界において活用され、ファンとのエンゲージメント強化を支援しています。Zoom は今後もあらゆるコミュニティにおいて、Zoom が提唱する“人と人をつなぐ”と"Deliverying Happiness（全ての人に幸せをお届けする）"を体現・支援していきます。

詳細はこちらのブログをご参照ください。

- Oracle レッドブル レーシング、Zoom の導入でチーム内コミュニケーションとファンとの交流を促進(https://www.zoom.com/ja/blog/oracle-red-bull-racing-zoom-partnership/)- ベースボールへの没頭体験: Zoom と MLB(TM) が Zoom Contact Center を使用してファンを惹き付ける方法(https://www.zoom.com/ja/blog/zoom-and-mlb/)

Zoom Experience Day にトヨタアルバルク東京 代表取締役社長 林氏が登壇

4/14(火)に開催される「Zoom Experience Day」では、トヨタアルバルク東京株式会社 代表取締役社長の林 邦彦 氏が登壇し、バスケットボールとDX、ファンマーケティングの未来について語ります。

その他、奈良市長をはじめ、Sony Honda Mobility、NTTドコモビジネスなど多くの企業、行政の取り組みを紹介するキーノートを予定しています。

リアルとデジタルが融合する新しいコミュニケーションの世界を、ぜひ会場で体感ください。

詳しくは、イベントページ(https://events.zoom.us/ev/Ap_w0QZKiyiJ9bvv3LzZT7VDXP6yBS4bMu11no-DBui_WV5JcHLH~AmvafBFkLY7FvJ1KR249WMbEuRcrArbVZkxUHTv7FiL7GYWpC2k0p1OYew)からご確認・お申込みください。

*Zoom AI Companion によるカスタム AI アバター作成

Zoom Clips と AI Companion を含む Zoom Workplace プランでは、短い録画とスクリプトだけで、自身の見た目と声に似せた AI アバターを簡単に作成できます。マーケティングや営業、社内トレーニング、カスタマーサポートなどさまざまな目的に対応し、複数言語で自然な表情と声のビデオを生成します。スクリプトは AI Companion で自動生成することも可能です。なお、AI アバターが使用されていることを示す透かしがビデオに追加されます。

詳しくは、こちら(https://www.zoom.com/ja/blog/ai-avatar-clips/)のブログをご覧ください。

Zoom について

Zoom（NASDAQ:ZM）は、現代の働き方における「System of Action (会話を行動に変え、業務を自動で完結させるプラットフォーム）」として、ライブでのコラボレーションを具体的な成果へとつなげます。起業家からグローバル企業まで、幅広いお客様に選ばれており、Zoom AI Companion を組み込んだミーティング、電話、コンタクトセンターなどを通じ、シームレスなコラボレーションとコミュニケーションを実現し、ビジネス成果の創出を支援しています。2011 年に創業した Zoom は、米国カリフォルニア州サンノゼに本社を置いています。詳細についてはzoom.com(https://www.zoom.com/ja) をご覧ください。