「解約させない」定期購入へ。メルカートがマイページ機能と配送リードタイム管理を強化し、顧客体験を最適化。

株式会社メルカート

株式会社メルカート（本社：東京都港区、代表取締役社長：渡邉 章公/以下、メルカート）は、提供するクラウドEC構築プラットフォーム「メルカート」の定期購入(サブスクリプション)機能を大幅に強化するアップデートを実施します。本アップデートでは、事業者様の運用負荷を軽減する「配送リードタイムの自動最適化」や、顧客自身がマイページで契約内容を柔軟に変更できる新機能を実装。現場のオペレーションミスを防ぎながら、顧客満足度を高めて解約を防止する、攻めのリピート戦略を支援します。

なぜ今、定期販売における「運用の柔軟性」が求められているのか

現在、サブスクリプション（定期購入）モデルが定着する一方で、多くのEC事業者は「運用の硬直化」という課題に直面しています。顧客からの「今回だけ商品を変えたい」「お届け日をずらしたい」といった個別の要望に対し、従来のシステムでは事業者の手作業による個別対応が必要なケースが多く、これが現場の大きな負荷となっていました。こうした手続きの不自由さは、顧客にとってはストレスとなり、結果として「一度解約して検討し直す」という離脱を招く大きな要因となっています。いかに現場の運用を自動化・効率化しながら、顧客が自分自身で柔軟に契約を調整できる「解約させない仕組み」を構築できるかが、リピート売上最大化の分岐点です。

また、中堅・大手企業においてプラットフォームの刷新を検討する際、Amazon Payなどの決済情報を伴う定期データの移行や、配送先に応じた細かな出荷指示といった「実務上の制約」が、成長施策の足かせになることが少なくありません。今回のアップデートは、こうした現場レベルのボトルネックをテクノロジーで解消し、事業者が複雑なオペレーションに追われることなく、戦略的な販促やデータ活用に専念できる環境を提供することを目的としています。

アップデート概要

1.ユーザー自身で「理想の継続」をデザインできるマイページ機能

解約を引き止めるのではなく、顧客の生活に「寄り添う」ことで継続率を高めます。

・契約内容の1画面完結変更

定期契約中の商品を、マイページから同一画面内で変更・追加・一部解約が可能に。

・柔軟なお届け調整

ユーザーの都合に合わせ、次回の配送タイミングを延期・スキップ可能（最大期間は事業者が任意設定）。顧客主権の体験を提供し、長期的なエンゲージメントを高めます。

2.地域別リードタイムに連動した「注文作成タイミング」の最適化

「全国一律」の運用から脱却し、配送遅延の防止と事務作業の標準化を両立します。

・配送エリア別の自動制御

離島や遠隔地などリードタイムが長い地域に対し、システムが自動で注文データ作成や事前通知メールを早める制御機能を実装。

・オペレーションの安定化

属人的な判断を排除し、地域ごとに最適な出荷サイクルを維持することで、配送トラブルによる顧客満足度の低下を防ぎます。

3.Amazon Pay定期データのスムーズな移行(マイグレーション)対応

大規模ECサイトのプラットフォーム刷新における最大の障壁を取り除きます。

・決済情報の円滑な移行

他社システムからの乗り換え時、ニーズの高い「Amazon Pay」の定期購入情報を引き継げるよう対応範囲を拡大。顧客に再登録の手間を強いることなく、スムーズなシステム刷新を可能にします。

4.数量・組み合わせに連動した「定期購入向け高度な販促キャンペーン設定」の拡充(5月ごろアップデート予定)

・多様な割引・特典の設定

同一商品の複数購入による段階的割引（バンドル販売）だけでなく、異なる商品の「組み合わせ割」や「よりどり割」、固定額の「値引き」設定が可能になります。

・CRM施策の自由化

「定期2回目以降の送料無料」やポイント加算、手数料無料といった特典も、特定の顧客や商品に限定して柔軟に設定可能。単品リピートからクロスセルへの引き上げを強力に支援します。

今後の展望

メルカートは単なるツールの提供に留まらず、EC事業者の「売上を伸ばす」ためのパートナーとして進化を続けます。今後はデータウェアハウス（DWH）との連携を深化させ、サイト内のボトルネックを自動解析。新規獲得に向けたSNS・広告運用の提案や、CVR（転換率）向上のためのページ改善案など、AIを活用して「次にとるべき具体的な施策」を提示する伴走型機能を順次実装予定です。テクノロジーと人の支援の両輪で、変化し続けるEC市場において事業者の持続可能な成長を支えてまいります。

メルカートサービス概要

メルカートは、中堅・大手企業向けに「データ統合」と「AI活用」をワンストップで提供する、国産のSaaS型クラウドECプラットフォームです。最大の特長は、散在する顧客・在庫データを統合し、AIエージェントが最適な販売戦略を導き出す「次世代の成長環境」。AIによる業務効率化と高精度なパーソナライズにより、導入企業の平均売上成長率480％を実現。高度なマーケティング機能と販促施策により、新規客を一度きりで終わらせず、生涯のファン（LTV向上）へと変貌させます。年間240件に及ぶ無料アップデートで常に最新トレンドを反映し、サポート満足度97％を誇る手厚い伴走支援体制も完備。業界最高水準のセキュリティを兼ね備えたビジネスを成功に導くおすすめのECカートとして、多くの成長企業に選ばれています。

メルカートへのお問い合せ :https://mercart.jp/inquiry?utm_source=PR&utm_medium=PRT&utm_campaign=20263_57

■株式会社メルカート 会社概要

商号 ： 株式会社メルカート

代表者 ： 代表取締役社長 渡邉 章公

所在地 ： 〒107-0062 東京都港区南青山 2-2-8 南青山DFビル9F

設立 ： 2025年10月

事業内容 ： ECプラットフォーム事業

EC サイト構築・導入支援

資本金 ： 100,000千円

URL ： https://mercart.jp/

■本サービスに関するお客様からのお問い合わせ先

株式会社メルカート

TEL：03-4363-8720