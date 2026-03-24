『クナイプ バスソルト ホワイトバーチ＜白樺＞の香り【医薬部外品】』4月27日（月）より一部小売店にて先行発売開始

株式会社クナイプジャパン

ドイツ生まれのハーバルブランド クナイプ（株式会社クナイプジャパン 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：大脇明憲）は、忙しい現代人の身体と心の疲労回復に寄り添う薬用バスソルト『クナイプ バスソルト ホワイトバーチ＜白樺＞の香り【医薬部外品】』を、2026年4月27日（月）より一部小売店にて先行発売いたします。

クナイプは、19世紀ドイツで生まれた自然療法「クナイプ療法」の考え方をもとに製品開発を行っています。クナイプ療法の柱の一つである運動療法には森林散策が取り入れられており、ドイツでは森の空気は「天然の薬局」とも呼ばれ、森林浴が心身を整える健康習慣として親しまれています。近年、働き方やライフスタイルの多様化、情報過多によるストレスなどにより、慢性的な疲労や心身のコンディションの乱れを感じる人が増えています。こうした現代の暮らしに寄り添い、ドイツで135年の歴史を持つクナイプの自然の知恵をもとに、新たなバスソルトが生まれました。

本製品には、白樺エキス*1とパイン（松の木）の天然エッセンシャルオイル*2を配合。清々しいホワイトバーチ（白樺）の香りが、まるで森の中で深呼吸しているかのような解放感をもたらし、疲労でこわばった筋肉と心をやさしくほぐします。パインには、樹木が自らを守るために放出する天然の浄化物質「フィトンチッド」が多く含まれており、森林浴特有の爽やかな空気の源ともいわれています。植物由来の木々の香りと有効成分が、入浴による温浴効果とともに疲労回復をサポートし、忙しい現代人の身体と心を整えるリカバリー入浴を提案します。

●森林浴効果をもたらす成分「フィトンチッド」とは

「フィトンチッド」とは、樹木などの植物が外敵から身を守るために放出している天然の香り成分。森の中に入ったときに感じる、あの清々しく澄んだ空気の正体とも言われています。森林浴が心地よく感じられるのは、この「フィトンチッド」が空気中に広がるため。樹木由来の天然成分で、空間を清々しく整えながら心身をリラックス状態へ導くことが知られています。

クナイプは、この森林の恵みの成分である「フィトンチッド」に着目し、ご自宅で森林浴のような心地よさを感じながら疲労回復をサポートできるよう、本製品の処方設計に取り入れています。

●ドイツの爽やかな森の空気を再現し、リカバリーを叶える2種類の天然ハーブ

○白樺*1

アジア、シベリア、ヨーロッパなどに植生する、真っ白並木と新緑が特徴の白樺。その樹皮から抽出されたエキスは、疲労回復や咳止めなどの効果があり、心身がリフレッシュするような、すがすがしい香りが特徴です。

○パイン＜松の木＞*2

北欧やシベリアなどに分布している針葉樹。フィトンチッドが多く含まれ、気持ちとカラダをリフレッシュさせてくれます。心身に活力を与えてくれるような生き生きとした香りが特徴です。

●おすすめの入浴方法

お風呂につかることで、心と体への 3つの効果が期待できます。

１. 温熱作用で毛穴を開かせて体の不純物を汗として外に出します

２. 静水圧作用で体全体に水圧がかかり、血液や体液の循環を促します

３. 浮力作用によるリラックス効果で疲労を回復します

POINT 1：お湯の温度は 38 度～40 度程度のぬるま湯で

POINT 2：入浴時間は 10～15 分程度ゆっくりと

POINT 3：全身浴で肩までつかる*3

●「クナイプ バスソルト ホワイトバーチ＜白樺＞の香り【医薬部外品】」製品概要

白樺エキス*1とパイン＜松の木＞*2の天然エッセンシャルオイルを配合した薬用バスソルト。森の中で散歩するような清々しい白樺の木々の香りと有効成分の力で心の休息と身体の疲労回復を。

森林浴を感じる香りと温浴効果で、日常の疲労を回復する森のリトリートバスタイムを。

*1 シラカバエキス（保湿成分）

*2 香料中に配合

*3 長時間入浴する場合は負担を軽減するため、胸元くらいまでつかる半身浴をおすすめします。

【効果・効能】

疲労回復、肩のこり、神経痛、冷え性、腰痛、あせも、荒れ性、うちみ、くじき、しっしん、しもやけ、痔、リウマチ、ひび、あかぎれ、産前産後の冷え性、にきび

【先行販売】

販売日：4月27日(月)

販売先：一部小売店（ウエルシア、トモズ、ツルハ、イオン、ロフト）

【特設サイト】

https://www.kneipp.com/jp_ja/lp/white-birch/

●厳しいクナイプ基準で厳選した岩塩と天然ハーブの精油（エッセンシャルオイル）を使用

本製品では、配合する天然ハーブの効果を最大限感じていただけるよう、相性の良い天然岩塩で厳しく選定されたものだけを使用しています。これに植物由来の天然ハーブから抽出した精油（エッセンシャルオイル）をしみ込ませてバスソルトが出来上がります。

植物の本格的な香りに包まれながら、疲れた身体を回復させるリカバリーバスタイムを。

●クナイプとは

クナイプは、19世紀末にドイツの神父であり自然療法家でもあったセバスチャン・クナイプが提唱した「クナイプ療法」に基づいて誕生したハーバルブランドです。

水・植物（ハーブ）など自然の力を活かして心身のバランスを整えるこの療法は、現在でもドイツをはじめヨーロッパで広く知られています。

クナイプはこの考えをもとに、130年以上にわたり自然のエキスパートとして植物（ハーブ）の力を科学的知見とともに追求。自然由来成分の機能性にこだわった商品開発を続けています。現在はドイツ・ヴィルツブルクに本社を置き、世界30カ国で展開するグローバルブランドとして、人々が人生を最大限楽しむための健やかな毎日をサポートしています。

●クナイプの約束

○植物由来成分（植物オイル・植物エキス）を使用

○防腐剤（パラベン）不使用

○パラフィン、シリコン、鉱物油(ミネラルオイル)不使用

○皮膚への適合性テストを実施しています

*全ての方にアレルギーが起こらないということではありません

○資源を保護し、環境にやさしい生産活動を行っています

○クナイプは製品の動物実験を行っておりません