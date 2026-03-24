未経験者の 15.3％が物流ドライバーに「魅力を感じる」と回答　最大の不安は「体力的な厳しさと安全面」

株式会社ロジテック

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決するキャムコムグループの株式会社ロジテック（以下ロジテック、本社：東京都新宿区、代表取締役：縄田崇）は、物流ドライバー未経験者を対象に、職業イメージや働き方の価値観に関する調査を実施しました。その結果、具体的な労働条件を提示することで未経験者の一定層が関心を示す一方、心理的・体力的ハードルを解消する「お試し就業」への強いニーズがあることが明らかになりました。

調査結果のハイライト

深刻化する物流ドライバーの不足

- 条件提示により、未経験者の 15.3%が物流ドライバー職に「魅力を感じる」と回答- 魅力の源泉は「安定収入（56.8%）」に加え、「未経験でも始めやすい（41.2%）」「人間関係のシンプルさ（34.1%）」- 懸念点は「体力（42.6%）」「労働時間の⾧さ（41.8%）」、そして「事故への不安」- 未経験者の多くが「短期間のお試し（25.3%）」や「週に数日（26.1%）」からの開始を希望

2026 年 4 月の「改正物流効率化法」施行を控え、物流業界は大きな転換点を迎えています。2024年から始まった時間外労働規制（2024 年問題）の影響もあり、2025 年 10 月時点のトラックドライバーを含む自動車運転従事者の有効求人倍率は 2.59 倍と、全職業平均の 1.18 倍（＊１）を大きく上回る深刻な状況です。ロジテックでは、従来の経験者採用だけでなく、未経験者や潜在層へ視点を広げることが物流人材市場の拡大に不可欠であると考え、本調査を実施しました。

＊１ 出典：厚生労働省 「一般職業紹介状況（令和７年 10 月分）について」

調査結果の詳細

1. 具体的な条件提示により、約 6 人に 1 人が「魅力を感じる」

物流ドライバー未経験者に対し、具体的な労働条件（＊２）を提示した上で意向を尋ねたところ、15.3%が「魅力を感じる」と回答しました。 漠然としたイメージではなく、生活が成り立つ具体的な条件を明示することが、潜在層の関心を引く第一歩であることが分かります。

＊２：提示した労働条件 雇用形態：派遣社員、給与：時給制 1,650 円～1,800 円、勤務時間：シフト制または固定時

間制（日勤・夜勤あり）、休日：週休 2 日制またはシフト制、福利厚生：社会保険完備、正社員登用制度など、メリッ

ト：未経験者歓迎・運転免許があれば就業可能・一人の時間が多い・人間関係のシンプルさ

2.ドライバー職に期待するのは「安定」と「自律性」

魅力を感じる点として、最も多かったのは「給与・収入が安定している（56.8%）」でした。次いで「未経験でも始めやすい（41.2%）」、「人間関係が比較的シンプルでストレスが少なそう（34.1%）」と続いています。 他者との過度なコミュニケーションを避け、自分のペースで判断し仕事を進める「自律性」が、現代の求職者の価値観に合致していると言えます。

3. 払拭すべきは「労働環境」と「安全面」への不安

一方で、ネガティブなイメージとしては「体力的にきつそう（42.6%）」、「労働時間が⾧そう/休みが取りにくそう（41.8%）」が上位を占めました。 また、自由回答では「事故への不安」も挙げられており、これらの懸念を解消し、安全を担保する仕組み作りが不可欠です。

4. 未経験者は「スモールステップ」での入職を求めている

「もしドライバーを始めるなら」という問いに対し、25.3%が「短期間だけ試してみたい（3 ヵ月限定、契約社員など）」、26.1%が「週数日・短時間から始めたい（午前だけ・平日のみなど）」と回答しました。 いきなりフルタイムの正社員として働くことに抵抗感がある方も一定数いるため、心理的ハードルを下げる「お試し期間」の提供が採用の決め手となりそうです。

未経験者採用を成功させる 3 つの要素１．生活のベースとなる「条件の数値化」

給与・時間・休日を具体的に提示し、生活のイメージを描けるようにする。

２．仕事の本質的な価値（自律性）の訴求

運転技術だけでなく、「自分のペースで判断し、進められる仕事」であることを伝える。

３．「お試し就業」の仕組み化

短期間・短時間の枠組みや、安心感を与える研修制度を整備し、まずは「体験」できる機会を作る。

調査概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/122213/table/48_1_01ac86111f88fc11bb39a13b39b284d1.jpg?v=202603241252 ]

■会社概要

ロジテックは、「倉庫サービスの提供」と「物流企業様倉庫内サービスの提供」を主軸として事業を展開しています。人材マネジメントの提供をコアに、荷主、物流企業から、配送をはじめとするパートナー事業者まで、顧客の立場を問わず 3PL の価値を提供します。

会社名： 株式会社ロジテック

本社 ： 東京都新宿区西新宿 1 丁目 25 番 1 号新宿センタービル 33 階

代表 ： 縄田崇

設立 ： 2021 年 4 月

資本金： 5,000 万円

事業 ： 物流プラットフォーム構築事業、アウトソーシング事業、ビジネスマッチング事業

https://logi-tech.co.jp/

「働く」に関する社会課題をビジネスで解決する会社として、HR テックをはじめ、人材紹介・製造派遣・外国人雇用支援・事務アウトソーシングなど多様なサービスを展開しています。

代表者： 創業者 神保紀秀

創業： 2001 年 8月

売上高： 1,251 億円

資本金： 6.4 億円

従業員数：2,782 名（派遣スタッフ除く）

拠点数： 143 拠点

＊2025 年 3 月 31 日現在（グループ合計）

https://cam-com.inc/