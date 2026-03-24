【参加無料】国際交流・NPOキャリア・ライフスタイルに興味のある人向け／3月29日（日）12時から、福岡・天神にてColorbath展 2026を開催します！

特定非営利活動法人Colorbath

日本・ネパール・マラウイで教育とソーシャルビジネスに関する事業を展開するNPO法人Colorbath（本社：福岡県 代表取締役：吉川雄介）は、「Colorbath展 in 2026」を 3月29日（日）に開催します。このイベントは、福岡県から「世界で生きる、働く」ライフスタイルを発信することをテーマに、国際交流やNPOキャリア、対話などに関心のある社会人・学生を対象にしたものです。

開催の背景

さまざまなバックグラウンドをもつメンバーが、それぞれの強みを活かして活動しています。

今回、2022年から国内の本拠地をおく福岡・天神にて初めて、「Colorbath展」を開催します。

テーマは「セカイと出会う、人と出会う」

ふだんは異なる場所から働くColorbathメンバーが大集合し、みなさんとともに、これからの生き方・働き方について考えていく時間にしたいと考えています。

Colorbathをすでにご存知のかたも、そうでないかたも。

ぜひお気軽に足を運んでみてください。みなさまとお会いできることを、スタッフ一同楽しみにしております！

イベントの詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/79626/table/27_1_5462f04bdea769ec7045f992218f9723.jpg?v=202603241252 ]

プログラム・内容

・日本、ネパール、マラウイでのソーシャルビジネスの創り方（代表：吉川雄介）

・「当たり前」を転換する！途上国駐在のリアルと、生き方・働き方（Colorbath駐在スタッフ）

・わたしのキャリア展 ＆ 相談会（Colorbathスタッフ、インターン生、プロボノ）

・ネパール茶葉とスパイスでつくる！美味しいチャイの淹れ方講座

参加方法

- 事前登録：以下のGoogle Formより（当日のふらっと参加もOK！）https://forms.gle/GezhVnwZmzoJCnbh6- 参加定員：50人程度

登壇者コメント

吉川雄介（代表）

早稲田大学国際教養学部一期生。

ベネッセ就職後、学校向けの営業提案と、ネパールでの孤児院支援、スポーツイベント運営などを両立する。より現地の課題を解決したいという想いからColorbathを設立、2016年にNPO化。以来、JICAや地方自治体、国内外の企業などと連携したソーシャルビジネスづくりを担う。福岡県在住。

「多様な経験をしてきた人に出会ってつながって、物事の捉え方とか行動の仕方が変わるきっかけが、Colorbath展にはたくさんあると思います。セカイがひろがるきっかけになると思います！」

花村智翔子（プロジェクトマネージャー）

佐賀県出身。外資系エアライン、ホテル、アパレル業界、ならびに米国ディズニーにて、約10年間接客業に従事。

ネパール渡航をきっかけにソーシャル領域に関心を持ち、

Colorbathに参画。現在はネパールにて駐在スタッフとして現地のメンバーと一緒に活動。現地と日本をつなぐ役割を担う。現在一時帰国中。

「Colorbathは、ただ活動を広げるのではなく、この活動を通して

自分自身や関わる人と向き合いながら、それぞれの「セカイ」を広げていくことを大切にしています。 Colorbath展が、みなさまにとって「やってみたい！」「もっと知りたい！」と思える何かに出会うきっかけになればうれしいです。」

小島郁美（プロジェクトマネージャー）

神奈川県出身。大手総合電機メーカーにて約8年間BtoB,BtoG営業に従事し、その後ニュージーランドにて1年半生活。ネパール、バングラデシュでのフィールドワークをきっかけに社会問題に興味を持つ。子ども×体験教育に強い関心があり、Colorbathに参画。

デジタル技術を使った「遊びが学びに変わる」体験型室内テーマパークのネパール展開を担当。

「多様な経験をしてきた人と出会い、つながることで、世界の見え方は少し変わります。新しい出会いが「やってみたい」を見つけるきっかけになるかもしれません。Colorbath展で一緒にセカイを広げてみませんか？」

吉村勇（プロボノ）

大学4年生時に、Colorbathインターン生としてネパールに駐在。教育企業と現地メンバーをつなぐ役割を果たす。就職後、引き続きプロボのメンバーとして、アフリカ・マラウイの事業に参画。本業と両立しながら、Colorbathの活動に取り組む。

「世界各地の個性豊かなメンバーが集うColorbath。オンラインでも色褪せない「温かさ」が魅力ですが、今回はぜひ対面でその空気感に触れながら、新しい「セカイ」が広がる時間を一緒に楽しみましょう！」

藤井勇和（インターン）

大学1年生時から、広報・日本語教育・ブランドづくりなどでColorbathのインターンとして活動。

「自分のセカイを広げてくれたColorbath。今いる場所から一歩踏み出すだけで、見える景色はガラリと変わります。自分のセカイを変えたい人は、このイベントに飛び込んでみるべし！特に同世代の大学生！」