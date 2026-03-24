歓送迎会シーズン到来！ “スナック横丁”×”しじみ習慣” 全国のスナックで「第一弾 お付き合い応援企画」を開始

株式会社自然食研

株式会社自然食研（所在地：大分県豊後高田市、代表者：佐々木 興平）は、日本独自のスナック文化を現代的に再編集するスナックメディア「スナック横丁」（運営：オンラインスナック横丁文化株式会社、代表取締役：五十嵐真由子）とコラボレーションし、2026年3月24日より、全国のスナックにおいて「第一弾 お付き合い応援企画」を開始しました。

自然食研では、お付き合いの機会が多い方や毎日の習慣を楽しみたい方へ、しじみの栄養を手軽に日々の生活に取り入れやすい健康食品として「しじみ習慣」をご提供しています。しじみには、オルニチンをはじめとするアミノ酸、必須アミノ酸、ビタミン等、多くの栄養が含まれています。また、ビタミンB群の中でも、ビタミンB2や、赤いビタミンと呼ばれているB12が含まれており、女性に不足しがちと言われる亜鉛、鉄、カルシウム等も含まれています。（※栄養成分は原材料由来のものであり、特定の効果を保証するものではありません）

そして今回は、スナックという"夜のコミュニティの場"を通じて「しじみ習慣」をお届けする企画を立ち上げました。きっかけとなったのは「お客様の体を少しでもいたわってほしい」という、スナックのママたちの声でした。

スナックは日々の忙しさを忘れ、本音で語り合える温かな場所。長年お客様と向き合ってきたママたちは、楽しい時間を提供するだけではなく、お客様の体調やコンディションを支える「しじみ習慣」の考え方と共鳴し、「お付き合い応援企画」が生まれました。

そして本企画は、全国1,300軒以上のスナックが加盟し、スナック文化の発信や観光・イベント・企業連携などを通じて、新たなスナックエンタテインメントやママたちの可能性を広げる取り組みを行う「スナック横丁」との連携により実現しました。スナック横丁のネットワークを活かし、東京および大阪エリアの加盟店舗において「しじみ習慣」のサンプリングを実現します。歓送迎会シーズンで賑やかな夜が続く3・4月。「楽しみながらも、自分のからだのことを少し気にかけてほしい」--そんな願いを込めて、ママたちの手からお客様へ、「しじみ習慣」をお届けいたします。

今後もスナック横丁様と連携し、気遣いの文化のあるお付き合いシーンの応援を継続的に行ってまいります。

■「スナック横丁×しじみ習慣 第一弾 お付き合い応援企画」概要

・開始日: 2026年3月24日

・期間: 2026年3月～4月(予定)

・実施エリア・店舗数: 東京エリア 5店舗、大阪(兵庫)エリア 5店舗 計10店舗

・内容: 来店者へ「しじみ習慣」サンプル(5日分)を無料配布 ※なくなり次第終了

・配布数: 各店舗100個

・連動施策: スナック横丁公式SNSによる企画発信

＜キャンペーン実施店舗＞

東京・新橋｜スナックaeru(https://www.snackyokocho.com/snack/2186/)

フィーリングで仲良くなれるアットホームなスナックで、飲みながらリラックスして相談や会話を楽しめると評判のお店です。

しじみ習慣は初めて飲みましたが、取り入れやすい商品だなと思いました。お客様同士の会話のきっかけのひとつになったら嬉しいですね。

東京・新橋｜おうち処はづき(https://www.snackyokocho.com/snack/2184/)

ゴルフ好きのお客様が集まるアットホームなスナックで、ゴルフの話題をつまみにお酒を楽しみながら自然と会話が弾む、リラックスした雰囲気のお店です。ゴルフの話で盛り上がりながら、しじみ習慣も夜のお供として気軽に試してもらえたら嬉しいです。

東京・新橋｜カラオケスナックざうるす(https://www.snackyokocho.com/article/2452/)

活気あふれる雰囲気の中、明るく元気なスタッフが迎えてくれるカラオケスナックで、お客様同士の交流も盛んで初めての方でもすぐに馴染める温かな空気が流れています。歌って飲んで盛り上がるお店なので、こういうものがあるとお客様にも喜んでもらえそうですね。楽しい夜の合間に気軽に試してもらえたら嬉しいです。

東京・浅草｜スナックマハナ(https://www.snackyokocho.com/snack/21031/)

穏やかで落ち着いた雰囲気が心地よいスナックで、お酒や歌をきっかけに自然と他のお客様とも打ち解けられる温かな空気のお店です。

お酒の時間をゆったり楽しむお客様が多いので、こういう商品があると安心して過ごしてもらえそうですね。気軽に取り入れてもらえたら嬉しいです。

東京・浅草｜ベ二ラン(https://www.snackyokocho.com/snack/8644/)

浅草エリアに佇むレトロなスナック「ベニラン」は近隣で1番の歴史を誇り、ママが温かく迎えてくれるお店として地元の方にも愛されています。身体に気をつかいはじめた今日この頃、浅草でもお酒のお供にしじみ習慣を取り入れながら、心温まるひとときをお楽しみください。

大阪・梅田｜スナックうみ(https://www.snackyokocho.com/snack/19495/)

梅田で気軽に楽しく飲める大人の憩い場のようなスナックで、世代を超えたお客様同士の交流が生まれる明るく賑やかな雰囲気が魅力のお店です。

こういう商品があると、さらに盛り上がりそうですね。みんなでワイワイしながら気軽に楽しんでもらえたらと思います。

大阪・曾根崎｜場末の酒場 ピエロ(https://www.snackyokocho.com/snack/14833/)

どこか懐かしさを感じるビルの一角に佇むスナックで、気さくなマスターと歌声やギターが重なる店内で自然と一体感が生まれる温かな空間が広がるお店です。

お酒好きのお客様が多いお店なので、こういうものがあると喜んでもらえそうですね。歌って笑って、楽しい夜の締めくくりに楽しんでもらえたら嬉しいです。

大阪・心斎橋｜K Bar(https://www.snackyokocho.com/snack/562/)

大人の秘密基地のような落ち着いた雰囲気の隠れ家スナックで、ゆっくりお酒を楽しみながら会話を交わせる居心地の良い空間が広がるお店です。

落ち着いたお店なので、お酒を楽しみながらこういう商品もゆっくり試してもらえたらいいですね。静かな夜のお供として楽しんでもらえたらと思います。

※サンプリング開始は当初予定より1週間遅れての開始となります。

大阪・北新地｜Kumachan(https://www.snackyokocho.com/snack/16638/)

北新地にある、上質な料理とスナックの温かさを掛け合わせた一軒で、クラシカルで落ち着いた空間の中ゆっくり食事とお酒を楽しめる隠れ家のようなお店です。お食事とお酒をゆっくり楽しむお客様が多いので、こういう商品も自然に取り入れてもらえそうですね。大人の夜のお供として楽しんでもらえたら嬉しいです。

兵庫・尼崎｜Lounge 旬(https://www.snackyokocho.com/snack/4132/)

阪神尼崎駅近くの飲み屋街にあるアットホームなラウンジで、気さくでパワフルなママと温かなスタッフが迎えてくれる居心地の良い空間が魅力のお店です。

長くお店をやっていると、お客様の体調の話が出ることもよくあります。こういう商品があると安心してお酒の時間を楽しんでもらえそうですね。

■スナック横丁について

全国1,300軒以上のスナックを訪れた“スナ女(R)”五十嵐真由子が代表を務める「オンラインスナック横丁文化株式会社」は、日本独自のスナック文化を現代的に再解釈し、地域や企業と連携して新たな価値と交流を生むサービスや企画を展開しています。2020年の創業以来、全国のスナックと連携した観光向けツアーや企業研修の実施、地域イベントのプロデュース、文化体験プログラムの提供などを通じ、スナックの魅力を再発見・再発信。特に、Z世代や訪日外国人にもスナック利用が広がる中、会話を軸にした小規模接客サービスの“癒しと対話の価値”が、現代のサードプレイスとして注目を集めています。また、都市部や観光地でのスナックツーリズムや、ナイトタイムエコノミーの新たな担い手としても存在感を高めており、企業のESG活動や自治体の交流人口創出、観光政策とも連動した実績も拡大中。地元の魅力を可視化し、地域に根ざした小さな場の価値を高める取り組みは、多数のアワードでも高く評価されています。

公式HP: https://www.snackyokocho.com/

Instagram: https://www.instagram.com/snackyokocho/

TikTok: https://www.tiktok.com/@snackyokocho_japan

Facebook: https://www.facebook.com/onlinesnackyokocho/

■スナック横丁 代表・五十嵐 真由子 コメント

私はこれまで“スナ女(R)”として全国1,300軒以上のスナックを訪ね歩いてきました。そこには、肩書きや世代、国籍を越えて人と人が自然につながる、温かく特別な空間が広がっています。そしてカウンターの向こうには、いつもお客様の様子を気にかけながら場をつくり、楽しい時間を届けてくれるスナックママたちの存在があります。ママたちは、お客様が楽しく飲む時間だけでなく、「明日も元気でいてほしい」という思いで、さりげなく体調を気遣ってくれる存在でもあります。そんなスナックならではの“思いやりの文化”があるからこそ、多くの人がまたその扉を開けたくなるのだと感じています。

今回のキャンペーンをご一緒させていただくことで、飲みの時間を楽しみながら、同時に自分の体もいたわる。そんな新しい大人のお付き合いの習慣をご提案できれば嬉しいです。スナックという場所が持つ温かい文化とともに、この取り組みが広がっていくことを願っています。

スナック横丁 代表・五十嵐 真由子

■しじみ習慣について

『しじみ習慣』はしじみの栄養を手軽に日々の生活に取り入れやすい健康食品です。創業以来大切にしてきた“素材を活かすものづくり”の姿勢をもとに開発し、多くのお客様に長くご支持いただいています。

URL：https://www.sizenshokken.co.jp/

■株式会社自然食研について

自然食研では、グループ会社の協力のもと昔ながらに伝わる食の知恵を研究・商品開発を行っています。そのため、特定成分だけを抽出・強化した商品ではなく、食材の栄養成分をできるだけそのまま摂取していただく事、そして手軽に生活習慣に取り入れていただくための工夫が大切だと考えます。私たちは、これからも食文化と自然食材の研究にこだわり続けたいと思います。

URL：https://www.sizenshokken.co.jp/front/app/info/sizenshokken/

【自然食研SNS公式アカウント】

Instagram：https://www.instagram.com/shijimi_shukan/

facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61563852337447#

X：https://x.com/sizenshokken