キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹 以下、キリンビール）は、全国6カ所のキリンビール工場（滋賀、取手、横浜工場を除く、北海道千歳、仙台、名古屋、神戸、岡山、福岡工場）で、工場見学のプレミアムツアーとして「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」を5月以降順次開始します。予約申し込みは4月1日（水）8:00より、「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」Webサイトにて受付開始します。

「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」は、通常のツアーではご紹介しきれない「一番搾り」の製造工程や歴史と、開発者や醸造家の熱い思いを、体験・体感いただきながらご案内するプレミアムツアーです。ツアー冒頭で、「キリン一番搾り生ビール（以下、一番搾り）」にまつわる複数のエピソードの中から、お客様に気になるエピソードをお選びいただき、工場見学ガイドの案内をカスタマイズいただける点が特長です。テイスティング会場では「一番搾り」ブランド3種類のテイスティングと、おつまみとのペアリング体験がお楽しみいただけます。

当社の工場見学は、キリンビール工場ならではの体験を提供しています。今回開始する「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」を通し、ビール好きの大人のお客様にさらに満足いただける工場見学を展開していきます。

■「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」のポイント

１. カスタマイズ型ツアー

複数の「一番搾り」に関するエピソードから、興味があるものをお客様にお選びいただき、ツアー内でご紹介します。ツアー全体を通して、参加されるお客様に合わせて、ガイドが「一番搾り」にまつわるエピソードをお伝えします。

２. 醸造フィロソフィーの体感

キリンビールの醸造部門が受け継いでいる、「醸造フィロソフィー」という哲学について、当ツアーの随所でお伝えします。「一番搾り」が、この「醸造フィロソフィー」を体現したブランドであることを体感いただける内容になっています。ツアー内で配布するパンフレットにも醸造フィロソフィーの紹介があります。

３. こだわりの素材体験

通常ツアーで体験いただける「一番搾り」に使用される麦芽の試食体験に追加して、「キリン一番搾り 黒生」で使用している濃色麦芽の試食を体験いただけます。

４. 各工場オリジナルコンテンツ

全国９つのビール工場すべてで工場見学を実施している※キリンビールの工場見学ならではの魅力として、各工場オリジナルコンテンツを用意しています。

※ 「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」の実施は、北海道千歳、仙台、名古屋、神戸、岡山、福岡工場の6工場

５. ペアリング体験

「一番搾り」ブランド3種類とおつまみの、フードペアリングを体験いただきます。それぞれの工場が、その地域“ならでは”を感じられる「一番搾り」ブランドにぴったりのおつまみをチョイスし、ご用意します。



キリングループは、自然と人を見つめるものづくりで、「食と健康」の新たなよろこびを広げ、こころ豊かな社会の実現に貢献します。





■キリンビール工場「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」概要

1．開始日

2026年5月より順次開始

※各工場における開始日は決定次第Webサイトにて公開いたします。

2．実施工場

キリンビール北海道千歳工場、仙台工場、名古屋工場、神戸工場、岡山工場、福岡工場

※取手工場・横浜工場・滋賀工場での実施は決定し次第「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」

Webサイトにて公開します。

3．所要時間

約90分 ※工場により異なる場合がございます。

4．内容

工場見学ガイドがツアーごとにカスタマイズした、「一番搾り」にまつわる様々なエピソードをご紹介します。

１.「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」オープニング映像とエピソード選択

２.「一番搾り」の素材体験（2種麦芽試食体験、ホップの香体験）

３.「一番搾り製法」説明、麦汁試飲

４.「一番搾り」ブランド3種のテイスティング、フードペアリング



5．参加費

3,000円（税込）

6．定員

20名 ※20歳以上の方限定のツアーです。

7．申込開始日

2026年4月1日（水）8:00から予約受付開始

8．申込方法

「キリン一番搾りエクスペリエンスツアー」Webサイトからお申込みください。

※4月1日（水）より、キリンの工場見学Webサイト上でツアーWebサイトを公開いたします。

キリンの工場見学Webサイト: https://www.kirin.co.jp/experience/factory/

※お預かりしたお客様の個人情報につきましては、キリンビールにて適切に管理させていただきます。お客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示・提供することはございません（法令などにより開示を求められた場合を除く）。