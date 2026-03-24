特別展 大恐竜展 ～「フクイ」から探る獣脚類の進化～ 関連イベント、福岡会場限定オリジナルグッズ詳細発表！
大恐竜展チラシ
●特別講演会「フクイ」から探る獣脚類の進化
日 時：5月16日(土) 開演：13:30～15:00 ※開場は30分前を予定
会 場：福岡市博物館 1階講堂
講 師：服部 創紀氏（福井県立大学恐竜学部准教授・福井県立恐竜博物館研究員）
参加費：無料 ※本展覧会観覧券（利用後の半券可）が必要
申込締切：4月30日(木)23:59まで
※事前申込が必要です。
※応募多数の場合は、抽選とさせていただきます。
※5月7日(木)までにメールにて参加証をお送りいたします。
※@nishinippon-np.jpドメインからの受信を必ず事前に許可するよう設定してください。
※受付の際に、参加証のメール画面と本展覧会観覧券（利用後の半券可）とあわせてご提示ください。※ご応募の際にいただいた個人情報は、本イベントの連絡にのみ使用させていただきます。
お申し込みはコチラ！ :
https://fihb.f.msgs.jp/webapp/form/22521_fihb_610/index.do
●体験コーナー
展示室ショップでは体験コーナー2種類をご用意！
●世界にひとつだけの恐竜を作ろう！恐竜ペイント体験
手のひらサイズの白い恐竜に自由にペイント。世界にひとつ、自分だけの恐竜をつくろう！
恐竜ペイント体験
恐竜ペイント体験
●キラキラ恐竜すくい取り
キラキラ輝く恐竜フィギュアを恐竜レードル（おたま）ですくおう！取れたフィギュアはすべてゲット！
キラキラ恐竜すくい取り
キラキラ恐竜すくい取り
日 時：開催期間中 ※受付は16時まで
会 場：展示室内ショップ
参加料：各1,000円（税込）
※体験コーナーは展示室内ショップにございます。
※有料コンテンツとなりますので、ショップ内専用レジにて参加料をお支払いください。
※未就学児の方は保護者同伴の上ご参加ください。
※混雑状況により、人数制限を実施する可能性がございます。
※諸般の事情により急遽中止となる場合がございますので、予めご了承ください。
●福岡会場オリジナルグッズ
大恐竜展限定！！スピノサウルスのオリジナルグッズが登場します！
スピノサウルスステッカー
大恐竜展限定!! 本展覧会限定デザインのオリジナルステッカー。
【金 額】330円（税込）
キッズTシャツ（ミントグリーン）
キッズTシャツ（オリーブ）
キッズTシャツ（レッド）
大恐竜展限定!! 本展覧会限定デザインのオリジナルTシャツ。
【金 額】2,750円（税込）
【サイズ】110／130／150
【 色 】ミントグリーン／オリーブ／レッド
トートバッグ（サンドベージュ／ミッドナイトブルー）
大恐竜展限定!! 本展覧会限定デザインのトートバッグ。
【金 額】1,870円（税込）
【 色 】サンドベージュ／ミッドナイトブルー
開催概要
展覧会名：特別展 大恐竜展 ～「フクイ」から探る獣脚類の進化～
会期：2026年4月24日(金)～6月28日(日)
休館日：毎週月曜日（ただし、5月4日(月・祝)は開館し、5月7日(木)は休館）
観覧時間：9:30～17:30（最終入場は閉館の30分前まで）
会場：福岡市博物館
住所：福岡市早良区百道浜３丁目１－１
主催：西日本新聞社、西日本新聞イベントサービス、FBS福岡放送
協賛：西日本新聞ビルディング
後援：西日本鉄道
協力：福井県立恐竜博物館、福井県立大学恐竜学部
企画：福井新聞社
お問い合わせ：西日本新聞イベントサービス 092-711-5491（平日9:30～17:30）
チケット情報
観覧料：一般2,000円（1,900円）、高大生1,200円（1,100円）、小中生900円（800円）、3歳以上未就学児400円（300円）
※（）は前売料金。
※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をお持ちの方は、チケット1枚購入につき介助者1名まで無料。
取り扱い：
ARTNEチケットオンライン(https://artne.jp/tickets)
チケットぴあ(https://w.pia.jp/t/daikyoryuten/)（Pコード：995-858）
ローソンチケット(https://l-tike.com/daikyoryuten_fukuoka/)（Lコード：84596）
※会期中は、会場の当日券売所でも当日券を販売いたします。
チケットぴあ独占販売！
販売期間：1月31日(土)10:00～
※いずれも予定枚数が無くなり次第終了
●平日限定ペアチケット
平日限定で使用できる一般券2枚がセットになったお得なチケット！
金額：3,300円
●グッズ付きチケット
本展限定のオリジナルグッズ「スピノサウルスアクリルキーホルダー」と一般券がセットになったチケット！
金額：2,600円