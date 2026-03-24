特別展　大恐竜展　～「フクイ」から探る獣脚類の進化～　関連イベント、福岡会場限定オリジナルグッズ詳細発表！

●特別講演会

株式会社西日本新聞社大恐竜展チラシ「フクイ」から探る獣脚類の進化

日 時：5月16日(土) 開演：13:30～15:00 ※開場は30分前を予定

会 場：福岡市博物館 1階講堂

講 師：服部 創紀氏（福井県立大学恐竜学部准教授・福井県立恐竜博物館研究員）

参加費：無料 ※本展覧会観覧券（利用後の半券可）が必要

申込締切：4月30日(木)23:59まで

※事前申込が必要です。

※応募多数の場合は、抽選とさせていただきます。

※5月7日(木)までにメールにて参加証をお送りいたします。

※@nishinippon-np.jpドメインからの受信を必ず事前に許可するよう設定してください。

※受付の際に、参加証のメール画面と本展覧会観覧券（利用後の半券可）とあわせてご提示ください。※ご応募の際にいただいた個人情報は、本イベントの連絡にのみ使用させていただきます。

●体験コーナー

お申し込みはコチラ！ :https://fihb.f.msgs.jp/webapp/form/22521_fihb_610/index.do

展示室ショップでは体験コーナー2種類をご用意！

●世界にひとつだけの恐竜を作ろう！恐竜ペイント体験

手のひらサイズの白い恐竜に自由にペイント。世界にひとつ、自分だけの恐竜をつくろう！

恐竜ペイント体験恐竜ペイント体験

●キラキラ恐竜すくい取り

キラキラ輝く恐竜フィギュアを恐竜レードル（おたま）ですくおう！取れたフィギュアはすべてゲット！

キラキラ恐竜すくい取りキラキラ恐竜すくい取り

日 時：開催期間中 ※受付は16時まで

会 場：展示室内ショップ

参加料：各1,000円（税込）

※体験コーナーは展示室内ショップにございます。

※有料コンテンツとなりますので、ショップ内専用レジにて参加料をお支払いください。

※未就学児の方は保護者同伴の上ご参加ください。

※混雑状況により、人数制限を実施する可能性がございます。

※諸般の事情により急遽中止となる場合がございますので、予めご了承ください。

●福岡会場オリジナルグッズ

大恐竜展限定！！スピノサウルスのオリジナルグッズが登場します！

スピノサウルスステッカー

大恐竜展限定!! 本展覧会限定デザインのオリジナルステッカー。

【金 額】330円（税込）

キッズTシャツ（ミントグリーン）キッズTシャツ（オリーブ）キッズTシャツ（レッド）

大恐竜展限定!! 本展覧会限定デザインのオリジナルTシャツ。

【金 額】2,750円（税込）

【サイズ】110／130／150

【 色 】ミントグリーン／オリーブ／レッド

トートバッグ（サンドベージュ／ミッドナイトブルー）

大恐竜展限定!! 本展覧会限定デザインのトートバッグ。

【金 額】1,870円（税込）

【 色 】サンドベージュ／ミッドナイトブルー

開催概要

展覧会名：特別展 大恐竜展 ～「フクイ」から探る獣脚類の進化～

会期：2026年4月24日(金)～6月28日(日)

休館日：毎週月曜日（ただし、5月4日(月・祝)は開館し、5月7日(木)は休館）

観覧時間：9:30～17:30（最終入場は閉館の30分前まで）

会場：福岡市博物館

住所：福岡市早良区百道浜３丁目１－１

主催：西日本新聞社、西日本新聞イベントサービス、FBS福岡放送

協賛：西日本新聞ビルディング

後援：西日本鉄道

協力：福井県立恐竜博物館、福井県立大学恐竜学部

企画：福井新聞社

お問い合わせ：西日本新聞イベントサービス 092-711-5491（平日9:30～17:30）

チケット情報

観覧料：一般2,000円（1,900円）、高大生1,200円（1,100円）、小中生900円（800円）、3歳以上未就学児400円（300円）

※（）は前売料金。

※身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳をお持ちの方は、チケット1枚購入につき介助者1名まで無料。

取り扱い：

ARTNEチケットオンライン(https://artne.jp/tickets)

チケットぴあ(https://w.pia.jp/t/daikyoryuten/)（Pコード：995-858）

ローソンチケット(https://l-tike.com/daikyoryuten_fukuoka/)（Lコード：84596）

※会期中は、会場の当日券売所でも当日券を販売いたします。

チケットぴあ独占販売！

販売期間：1月31日(土)10:00～

※いずれも予定枚数が無くなり次第終了

●平日限定ペアチケット

平日限定で使用できる一般券2枚がセットになったお得なチケット！

金額：3,300円

●グッズ付きチケット

本展限定のオリジナルグッズ「スピノサウルスアクリルキーホルダー」と一般券がセットになったチケット！

金額：2,600円